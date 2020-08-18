Biblioteca de Vitória abre inscrições para Clube da Leitura

A Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim está localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, no Centro Histórico de Vitória Crédito: PMV/Divulgação

A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Centro de Vitória, cria o "Clube da Leitura" no próximo dia 31. A ideia é criar um público leitor que troque experiências, impressões e vivências junto aos livros.

Os encontros ocorrem sempre na última segunda-feira útil de cada mês. Nesta primeira fase, os encontros serão de forma virtual para cumprir os protocolos de distanciamento social estabelecidos devido ao novo coronavírus. A primeira reunião ocorre a partir das 17 horas. Os interessados podem se inscrever pela internet e o link para a reunião será enviado 30 minutos antes do horário marcado por e-mail.

Nesta e nas próximas conferências, os participantes podem fazer resenhas ou comentários sobre uma obra literária de sua própria escolha, não importando o gênero, que pode ser conto, crônica, poesia, romance, entre outros. A ideia é trocar dicas de leitura, conhecer novos autores e obras, além de promover o hábito da leitura entre os participantes.

"Esperamos, com essa ação, promover um encontro entre a Biblioteca Municipal e os interessados pela leitura, proporcionando dessa forma o incentivo à leitura e à literatura de forma interativa", destacou a coordenadora da Biblioteca, Elizete Caser.

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