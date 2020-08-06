13 livros capixabas lançados durante a pandemia

Livros Crédito: Pixabay

A pandemia do novo coronavírus inviabilizou lançamentos de livros presencialmente e fez com que publicações fossem atrasadas por algumas das editoras capixabas, na esperança de um final próximo da quarentena, para que os eventos físicos voltassem a ocorrer. Mas o isolamento se estendeu e as publicações tiveram que sair das impressoras.

Os lançamentos foram revistos em editoras independentes de todo o país. De acordo com pesquisa da Liga Brasileira de editoras cerca de 88% das analisadas adiaram ou cancelaram publicações programadas para o ano de 2020.

LIVROS NOVOS

O livro Elegia do Corona: Versos Pandêmicos publicado pela Cousa, faz parte da nova leva de obras publicadas e, como o próprio nome escancara, é uma reflexão sobre a pandemia e seus impactos. A vendagem na pré-venda foi muito grande, revelando que o poeta Carlos Fonseca captou uma necessidade que os leitores estão sentindo de compreensão deste tempo, comentou o editor Saulo Ribeiro.

Mas nem tudo é sobre a angústia do isolamento. Fugindo da temática do momento e partindo para uma análise interior, no dia 25 de julho, Dia Nacional do Escritor, a obra de poesias Grão foi lançada. O editor da Maré, Gustavo Binda, conta que o livro da professora capixaba Lilian Menenguci vai da sensibilidade de entender o valor do abraço às miudezas de nossos pensamentos mais profundos.

Na editora Pedregulho, o emocional ganhou foco de uma forma diferenciada. A obra A Arte do Viver: Poesias Fazer foi feita com objetivo de arrecadar fundos para uma cirurgia de tumor da cachorrinha da família dos autores, Brisa. O projeto reúne poemas e pinturas de Marina Fortunato, Henrique Oliveira e do pequeno Dimitri Fortunato, de apenas 8 anos. Deu tudo certo, Brisa está bem, e tudo o que for conseguido será doado para ajudar outros animais, contou a editora Marília Fernandes.

Além de publicação para ajudar os pets, a lista de novidades também conta com uma obra dedicada à criançada. O Livro sem Nome conta a história de um livro que fica esquecido na estante da biblioteca por conta de suas peculiaridades. Quando uma pessoa o descobre e passa a interagir com ele, o livro até então infeliz, ganha sentido e assume seu lugar no mundo, explica o editor da Editora Cândida, Alfredo Andrade, acrescentando que a obra de Hortência Gomes é uma história edificante, que estimula a leitura e a imaginação.

Para ficar por dentro de outros lançamentos das editoras capixabas nos tempos do coronavírus, confira a lista:

CABELOS E CORPOS - UMA DRAMATURGIA DAS FLUTUAÇÕES

Livro "Cabelos e Corpos- Uma Dramaturgia das Flutuações" Crédito: Reprodução/ Capa "Cabelos e Corpos- Uma Dramaturgia das Flutuações"

Autora: Patricia Eugênio

Patricia Eugênio Sinopse: Uma obra curta em que a autora vai direto ao assunto, usando a prosa ou a poesia para dar recados breves e profundos.

Uma obra curta em que a autora vai direto ao assunto, usando a prosa ou a poesia para dar recados breves e profundos. Palavra do editor Alfredo Andrade: " O livro fala principalmente de mulheres em pequenas ações cotidianas. A linguagem é delicada e carregada sentimentos".

O livro fala principalmente de mulheres em pequenas ações cotidianas. A linguagem é delicada e carregada sentimentos". Preço: R$32,50

R$32,50 Onde Comprar: na loja da editora Cândida

AVISO AOS NAVEGANTES

Livro"Aviso aos Navegantes" Crédito: Reprodução/ Capa "Aviso aos Navegantes"

Autor: Salsa Brezinski

Salsa Brezinski Sinopse: Uma plaquette de Salsa Brezinski. Poema sobre a ausência e a deriva.

Uma plaquette de Salsa Brezinski. Poema sobre a ausência e a deriva. Palavra do editor Saulo Ribeiro: "Salsa Brezinski, já conhecido pelo seu sax, mostra em Aviso aos navegantes como música e palavra podem andar juntos".

"Salsa Brezinski, já conhecido pelo seu sax, mostra em Aviso aos navegantes como música e palavra podem andar juntos". Preço: R$ 22

R$ 22 Onde Comprar: na loja da editora Cousa

GRÃO

Livro "Grão" Crédito: Reprodução/ Capa "Grão"

Autora: Lilian Menenguci

Lilian Menenguci Sinopse: Com 73 poemas, o livro evoca temas como o amor, o desejo, as ausências e o ser.

Com 73 poemas, o livro evoca temas como o amor, o desejo, as ausências e o ser. Palavra do editor Gustavo Binda: "Pequenos grãos que nos compõem como inteiros. Da sensibilidade de entender o valor do abraço apertado até as miudezas de nossos pensamentos mais profundos".



"Pequenos grãos que nos compõem como inteiros. Da sensibilidade de entender o valor do abraço apertado até as miudezas de nossos pensamentos mais profundos". Preço: R$ 30

R$ 30 Onde Comprar: na loja da editora Maré

SONETOS DA MADRUGADA

Livro "Sonetos da Madrugada" Crédito: Reprodução/ Capa "Sonetos da Madrugada"

Autor: Matusalém Dias de Moura

Matusalém Dias de Moura Sinopse: Livro em que Matusalém retoma o formato do soneto em seu tema preferido: o amor.

Livro em que Matusalém retoma o formato do soneto em seu tema preferido: o amor. Palavra do editor Saulo Ribeiro: " Nos sonetos da madrugada temos um poeta à vontade no tema que marca sua produção. O amor. O trabalho de Luana Dias no design da obra é outra maravilha".



Nos sonetos da madrugada temos um poeta à vontade no tema que marca sua produção. O amor. O trabalho de Luana Dias no design da obra é outra maravilha". Preço: R$40

R$40 Onde Comprar: na loja da editora Cousa

A ARTE DO VIVER: POESIAS FAZER

Livro"A Arte do Viver: Poesias Fazer" Crédito: Reprodução/ Capa "A Arte do Viver: Poesias Fazer"

Autores: Marina Fortunato, Dimitri Fortunato e Henrique Oliveira Boart

Marina Fortunato, Dimitri Fortunato e Henrique Oliveira Boart Sinopse: Livro de poemas diversos e pinturas.

Livro de poemas diversos e pinturas. Palavra da editora Marília Fernandes: "A arte do viver foi um livro feito em família. Marina, Dimitri e Henrique, motivados a arrecadar fundos para uma cirurgia da cachorrinha Brisa, juntaram seus poemas e pinturas nesse e-book".

"A arte do viver foi um livro feito em família. Marina, Dimitri e Henrique, motivados a arrecadar fundos para uma cirurgia da cachorrinha Brisa, juntaram seus poemas e pinturas nesse e-book". Preço: R$ 10

R$ 10 Onde Comprar: Entrando em contato via inbox de Instagram no perfil @henriquebodart ou através do número (27) 99720-7033.

RESUMO DA BALADA

Livro "Resumo da Balada" Crédito: Reprodução/ Capa "Resumo da Balada"

Autor: Luis Trevisan

Luis Trevisan Sinopse: Após 40 anos de jornalismo diário, Luiz Trevisan dedicou os quatro últimos a registrar impressões, relatar experiências, apreciar evidências, conjuntura, curiosidades e traços de personalidades marcantes; de famosos e anônimos, vitoriosos e esquecidos. Em sua maioria, as crônicas desta coletânea fazem parte de uma seleção entre mais de 200 textos publicados entre 2016 e 2019, em jornais, revistas, livros, blogs e sites. Algumas são inéditas.

Após 40 anos de jornalismo diário, Luiz Trevisan dedicou os quatro últimos a registrar impressões, relatar experiências, apreciar evidências, conjuntura, curiosidades e traços de personalidades marcantes; de famosos e anônimos, vitoriosos e esquecidos. Em sua maioria, as crônicas desta coletânea fazem parte de uma seleção entre mais de 200 textos publicados entre 2016 e 2019, em jornais, revistas, livros, blogs e sites. Algumas são inéditas. Palavra do editor Gustavo Binda: " Crônicas sobre o cotiadiano, política, música, relatos de experiências... Sempre buscando o papel de observador das histórias reais e imaginárias, todas sujeitas ao surrealismo que reveste a vida "



Crônicas sobre o cotiadiano, política, música, relatos de experiências... Sempre buscando o papel de observador das histórias reais e imaginárias, todas sujeitas ao surrealismo que reveste a vida Preço: R$ 40

R$ 40 Onde Comprar: no site da editora Maré

UM SOL PARA VALENTINE

Livro "Um Sol Para Valentine" Crédito: Reprodução/ Capa "Um Sol Para Valentine"

Autor: Fábio Daflon

Fábio Daflon Sinopse: Sonetos de Fábio Daflon sobre a serenidade da beleza.

Sonetos de Fábio Daflon sobre a serenidade da beleza. Palavra do editor Saulo Ribeiro: " É uma obra espetacular. A construção da musa através de sofisticados sonetos trazem a melancolia e abismo da beleza."



É uma obra espetacular. A construção da musa através de sofisticados sonetos trazem a melancolia e abismo da beleza." Preço: R$39,00

R$39,00 Onde Comprar: no site da editora Cousa

ELEGIA DO CORONA: VERSOS PANDÊMICOS

Livro "Elegia do Corona: Versos Pandemicos" Crédito: Reprodução/ Capa "Elegia do Corona: Versos Pandemicos"

Autor: Carlos Fonseca

Carlos Fonseca Sinopse: Poemas sobre os novos tempos e a dura realidade.

Poemas sobre os novos tempos e a dura realidade. Palavra do editor Saulo Ribeiro: "É uma reflexão sobre a pandemia e a quarentena. A vendagem na pré-venda foi muito grande, revelando que o poeta Carlos Fonseca captou uma necessidade que os leitores estão sentindo de compreensão deste tempo."



"É uma reflexão sobre a pandemia e a quarentena. A vendagem na pré-venda foi muito grande, revelando que o poeta Carlos Fonseca captou uma necessidade que os leitores estão sentindo de compreensão deste tempo." Preço: R$ 39,00

R$ 39,00 Onde Comprar: no site da editora Cousa

O LIVRO SEM NOME

Livro "O Livro Sem Nome" Crédito: Reprodução/ Capa "O Livro Sem Nome"

Autora: Hortência Gomes

Hortência Gomes Ilustradora: Rossana Cordeiro

Rossana Cordeiro Sinopse: A autora apresenta a história de um livro que fica esquecido na estante da biblioteca até alguém se interessar por sua diferente situação. A singela fábula de Hortência Gomes é um chamado para que os leitores deixem fluir sua imaginação e adentrem os mundos que a leitura oferece.

A autora apresenta a história de um livro que fica esquecido na estante da biblioteca até alguém se interessar por sua diferente situação. A singela fábula de Hortência Gomes é um chamado para que os leitores deixem fluir sua imaginação e adentrem os mundos que a leitura oferece. Palavra do editor Alfredo Andrade: " É uma história edificante, que estimula a leitura e a imaginação".

" É uma história edificante, que estimula a leitura e a imaginação". Preço: R$ 24

R$ 24 Onde Comprar: no site da editora Cândida

POEMÁRIO MIRIM DE PERTINÊNCIAS VÁRIAS

Livro "Poemário Mirim de Pertinências Várias" Crédito: Reprodução/ Capa "Poemário Mirim de Pertinências Várias"

Autor: Getúlio Neves

Getúlio Neves Sinopse: Poemas sobre o patrimônio paisagístico e histórico do Espírito Santo. Com gravuras de Wagner Veiga.

Poemas sobre o patrimônio paisagístico e histórico do Espírito Santo. Com gravuras de Wagner Veiga. Palavra do editor Saulo Ribeiro: " Getúlio Neves nos leva a um passeio pelo Espírito Santo sem sair de casa. Acho que em tempos de quarentena isso é um alívio".



Getúlio Neves nos leva a um passeio pelo Espírito Santo sem sair de casa. Acho que em tempos de quarentena isso é um alívio". Preço: R$35,00

R$35,00 Onde Comprar: Pelo telefone (27) 999589142, inbox do perfil no Instagram @editoracousa e Facebook.

DESCAROÇO

Livro "Descaroço" Crédito: Reprodução/ Capa "Descaroço"

Autor: Gil Maulin

Gil Maulin Sinopse: Livro-objeto de Gil Maulin com poemas e ilustrações soltas em uma caixa de papelão.

Livro-objeto de Gil Maulin com poemas e ilustrações soltas em uma caixa de papelão. Preço: R$62,00

R$62,00 Palavra do editor Saulo Ribeiro: " Descaroço é um trabalho que está aqui há muito tempo. Estamos brincando com ele, imagem a imagem. Poema a poema. A montagem será feita aqui mesmo na mesa da editora, pela gente. Os desenhos e textos do Gil Maulin entrarão em uma caixa de papelão. Muito artesanal. Do jeito que a editora começou."



Descaroço é um trabalho que está aqui há muito tempo. Estamos brincando com ele, imagem a imagem. Poema a poema. A montagem será feita aqui mesmo na mesa da editora, pela gente. Os desenhos e textos do Gil Maulin entrarão em uma caixa de papelão. Muito artesanal. Do jeito que a editora começou." Onde Comprar: Pelo telefone (27) 999589142, inbox do perfil no Instagram @editoracousa e Facebook.

NOTÍCIA DA ATUAL LITERATURA BRASILEIRA

Livro "Notícia da atual Literatura Brasileira" Crédito: Reprodução/ Capa "Notícia da atual Literatura Brasileira"

Organizadores: Vitor Cei, André Tessaro, letícia Malloy e Andreia Delmaschio

Vitor Cei, André Tessaro, letícia Malloy e Andreia Delmaschio Sinopse: O livro Notícia da atual literatura brasileira: entrevistas apresenta entrevistas com 81 escritores de todas as regiões do país, ofertando subsídios para uma futura história da vida literária das últimas décadas, consolidando um material de referência destinado tanto aos atuais quanto aos futuros leitores e pesquisadores da literatura brasileira.

O livro Notícia da atual literatura brasileira: entrevistas apresenta entrevistas com 81 escritores de todas as regiões do país, ofertando subsídios para uma futura história da vida literária das últimas décadas, consolidando um material de referência destinado tanto aos atuais quanto aos futuros leitores e pesquisadores da literatura brasileira. Preço: R$ 72,00

R$ 72,00 Palavra do editor Saulo Ribeiro: "É um livro muito importante. Nele temos o registro de uma geração de escritores e sua relação com a escrita e a sociedade. Misturando nomes consagrados a outros menos conhecidos, a obra traça um panorama interessante da atual literatura brasileira. "



"É um livro muito importante. Nele temos o registro de uma geração de escritores e sua relação com a escrita e a sociedade. Misturando nomes consagrados a outros menos conhecidos, a obra traça um panorama interessante da atual literatura brasileira. " Onde Comprar: no site da editora Cousa

ELE É SÓ UM GAROTO

E-book "Ele é só um garoto", de Maxwell dos Santos Crédito: Divulgação/ Maxwell dos Santos

Autor: Maxwell dos Santos

Maxwell dos Santos Sinopse: O e-book é baseado na história real de Kristi Kollar, atriz e ativista americana que fora violada por membro da igreja que frequentava. Tendo como pano de fundo as eleições municipais de 2012, a obra conta sobre uma jovem evangélica que foi molestada por seu colega de congregação. O agressor, menor de idade, é filho do policial civil aposentado, advogado, jornalista e apresentador Ariel Masotti, que comanda o programa "Cana Braba", líder de audiência no horário. Ele é defensor da redução da maioridade penal para todos os crimes. No entanto, quando se vê às voltas com a acusação de violação contra seu filho, Ariel faz de tudo para livrar seu filho de qualquer acusação.

O e-book é baseado na história real de Kristi Kollar, atriz e ativista americana que fora violada por membro da igreja que frequentava. Tendo como pano de fundo as eleições municipais de 2012, a obra conta sobre uma jovem evangélica que foi molestada por seu colega de congregação. O agressor, menor de idade, é filho do policial civil aposentado, advogado, jornalista e apresentador Ariel Masotti, que comanda o programa "Cana Braba", líder de audiência no horário. Ele é defensor da redução da maioridade penal para todos os crimes. No entanto, quando se vê às voltas com a acusação de violação contra seu filho, Ariel faz de tudo para livrar seu filho de qualquer acusação. Gratuito

Onde acessar: Através do link do drive da obra.

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