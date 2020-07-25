Editoras capixabas contam como estão se reinventando na pandemia

Editoras capixabas se reinventam durante a pandemia. Crédito: Montagem/ Canva

O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus se tornou uma fator limitante para as editoras capixabas. Com a impossibilidade de haver aglomerações ao redor de autores para bate-papos e lançamentos, o fomento da literatura teve que ganhar novas facetas.

EDITORAS DO ES

O editor da Maré, Gustavo Binda, conta que a falta dos eventos físicos, em que havia um tete a tete entre escritores e o público tem sido o maior desafio durante a quarentena. Quem também encara esta falta de eventos presenciais como o grande limitador é o editor e responsável pela Editora Cândida, Alfredo Andrade.

Ele afirma que, a princípio, tentou segurar as publicações, visando poder fazê-las de forma presencial em um momento próximo, mas o tempo de reclusão se estendeu. A Cândida passou então a fazer lançamentos virtuais. Mas não se compara a um evento presencial, comenta Andrade.

A editora Cousa, com sede na Rua Gama Rosa, está com seus locais físicos fechados e também tem se dedicado a fazer eventos on-line. O proprietário e editor Saulo Ribeiro relata que tem conseguido aumentar a presença da empresa na área digital. No entanto, é outro profissional da área que vê a falta de eventos como grande dificultador. Sempre digo que a literatura é uma luta de solo. O outro tem que estar perto, explica.

A pandemia veio em um momento em que já tínhamos uma programação toda organizada, é o que conta a editora da Pedregulho, Marília Fernandes, a respeito dos sarais e lançamentos desenvolvidos pela editora, que foram cancelados pela quarentena. O fato dificultou a difusão das obras, que tinham o seu maior momento de vendas durante eventos, garante Fernandes.

Editores Capixabas

SOLUÇÕES E NOVAS POSSIBILIDADES

Além dos lançamentos de obras on-line, fomento das redes sociais e de serviço de delivery de livros, outras soluções para a sobrevivência no período de isolamento têm sido buscadas.

A editora Maré focou em se especializar em livros digitais, abrindo novas possibilidades de mercado. Mesmo os livros físicos sendo entregues por correio ou delivery, eles ainda podem ser um vetor do vírus. Então a procura por e-books aumentou, pontuou Binda. A Maré firmou inclusive uma parceria com a Amazon, para venda de suas produções digitais na plataforma.

Na Pedregulho, os e-books também tem ganhado destaque. Fernandes conta que a partir de março a demanda por eles aumentou e, desde então, foram publicados seis títulos. A editora também conta que eventos on-line estão sendo programados e que está organizando a publicação de uma obra para distribuição gratuita.

Já na Cousa, a estratégia econômica tem sido vender kits que juntam culinária e literatura, contendo café, um doce e uma obra. As pessoas recebem o kit e já ligam querendo mandar para familiares e amigos. Muitas delas não tinham o hábito da leitura, conta Saulo, que vê o produto como uma possibilidade de difusão literária que não existia antes na editora.

"O primeiro momento foi desesperador, a gente nem sabia se iríamos ficar vivos. Depois, naturalmente, fomos achando um caminho, testando, tendo novas ideias. " Saulo Ribeiro - Editor e dono da Editora Cousa

AS PESSOAS ESTÃO BUSCANDO MAIS LIVROS?

Alfredo Andrade, da Cândida, conta que tem visto um aumento na procura por livros e enxerga esse cenário como uma oportunidade de aumentar a editora digital, que atualmente ainda tem um público restrito.

Na Editora Cândida a visão é de que as pessoas tem comprado mais livros e essa também é a análise feita por Saulo Ribeiro. Algumas pessoas do nosso público perderam poder aquisitivo, mas como não estão saindo, talvez tenha sobrado para comprar obras, é o que explica o editor da Cousa, que também viu um crescimento no consumo dos livros.

Na Pedregulho, menos livros físicos tem sido procurados, mas houve um aumento da demanda por exemplares digitais, é o que garante Marília Fernandes. Além disso, a editora conta que se surpreendeu com a busca por livros por parte de um público de outras regiões, como o Sul e o Nordeste.

AUTORES QUERENDO SER PUBLICADOS

Voltando o olhar para os autores, de acordo com Binda e Ribeiro, eles têm procurado mais as editoras. Acho que o isolamento fez com que muitos projetos saíssem da gaveta, comenta Saulo. Na Maré, o serviço de auxílio a autores que estão no processo de escrita tem sido muito requisitado, foi o que contou Binda.

O relato da sobre a Pedregulho não é diferente: Do começo do ano para cá, tem aparecido mais pessoas interessadas em conversar sobre a produção, se cabe fazer livro ou não, explica Fernandes.

ESPAÇO FÍSICO

As editoras Cândida e Maré funcionam apenas virtualmente, o que acaba sendo menos um gasto na pandemia. Já a Cousa, que atualmente está com três ambientes físicos fechados, tem sofrido os impactos da falta de caixa provido pela cafeteria que funciona na sede e pelos custos de manter os locais.

Apesar da possibilidade de a sede estar funcionando, Saulo conta que a escolha por se manterem fechados se deve ao tempo de funcionamento liberado pelo governo estadual não atender as necessidades da loja, sendo ele de 10h às 16h, de segunda a sexta. O nosso público é muito consciente, ele sabe que o momento é delicado. Se a gente mantivesse a loja aberta, seria muito incoerente", acrescenta.