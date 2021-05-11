Grávidas do ES serão vacinadas contra a Covid-19 com dose da Pfizer Crédito: PVProductions/Freepik

De acordo com a agência reguladora, a orientação é resultado do monitoramento de efeitos adversos da vacina. "A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI)", diz a nota enviada à imprensa. A atual bula do imunizante não recomenda a aplicação em grávidas sem orientação médica individual.

Your browser does not support the audio element. Astrazeneca - o que as grávidas que tomaram a primeira dose devem fazer

No entanto, como a imunização desse grupo começou no início deste mês no Espírito Santo , algumas mulheres já receberam a primeira dose do composto. E agora, o que as grávidas que já tomaram o imunizante devem fazer?

O subsecretário de Estado da Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, respondeu que não há registro de que o medicamento suspenso tenha provocado alguma reação adversa ao longo da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado. Ele concedeu entrevista à rádio CBN Vitória (92,5 FM) na tarde desta terça-feira (11).

"A recomendação para qualquer vacina é que sempre se observe o aparecimento de alguma reação mais importante. Tem recomendação de como proceder que é aplicação de gelo no local da injeção, os cuidados gerais para quem toma a vacina. Isso se recomenda na hora que a vacina é aplicada", explicou o subsecretário.

Questionado sobre o que seriam os "eventos importantes", Reblin detalhou que "são eventos mais complexos como uma queda do estado geral, reações sistêmicas como algum tipo de paralisa de algum membro superior ou inferior, edemas na parte inferior como as pernas, endurecimento de regiões da batata da perna", detalhou.

Se constatar alguns desses sintomas, a gestante deve procurar o médico de referência ou unidade de saúde mais próxima de casa. "Na Sesa temos uma equipe composta por vários profissionais que investigam relatos dessa natureza. Felizmente, não existe, nesse momento, eventos com significado grave com relação à vacinação", afirmou.

SEGUNDA DOSE

Em uma publicação nas redes sociais, a doutora em Epidemiologia, Ethel Maciel, disse que as mulheres que não tiveram nenhuma reação grave ao tomarem a vacina da Astrazeneca podem receber a segunda dose. Ela orienta que o caso seja acompanhado. O intervalo de aplicação entre as doses é de três meses.

Quero acalmar todas a gestante que foram vacinadas com a vacina da AstraZeneca. Se você tomou e não teve nenhum sinal ou sintoma grave, a indicação é receber a segunda dose. Foi assim, que o governo do Reino Unido recomendou. Importante as gestantes acompanharem com a médica/o. pic.twitter.com/Q0FIXKsnOD — Ethel Maciel, PhD - #TodosPelasVacinas? (@EthelMaciel) May 11, 2021

"Quero acalmar todas as gestantes que foram vacinadas com a vacina da AstraZeneca. Se você tomou e não teve nenhum sinal ou sintoma grave, a indicação é receber a segunda dose. Foi assim, que o governo do Reino Unido recomendou" Ethel Maciel - Doutora em Epidemiologia

O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin, disse que o governo do Estado aguarda orientação do Ministério da Saúde quanto ao resultado das análises que vão atestar se a vacina provocou ou não alguma reação adversa, evento que motivou a suspensão de aplicação das doses em gestantes.