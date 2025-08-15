Barra do Riacho

Aracruz ganha novo viaduto sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas

Obra realizada pela Vale em parceria com a prefeitura faz parte dos compromissos assumidos pela mineradora no contrato de concessão da ferrovia

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:48

Aracruz ganha novo viaduto sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas Crédito: Divulgação/Vale

Um novo viaduto rodoviário na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, em Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito, Santo, será inaugurado neste sábado (16). A obra feita pela mineradora Vale em parceria da prefeitura do município foi projetada para ampliar a segurança viária e melhorar a mobilidade urbana, como parte dos compromissos assumidos pela empresa no contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

A cerimônia de inauguração será realizada no canteiro de obras, com a presença de autoridades locais. Na sequência, o espaço “Vamos Juntos?”, na Praça do Fruta-Pão, receberá atividades abertas ao público, como aulão de zumba, apresentações culturais de congo e ginástica rítmica, além de oficinas ambientais. A participação é gratuita.

“Este viaduto é mais do que uma obra de infraestrutura. Ele representa nosso compromisso com a segurança, a mobilidade e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. A construção contou com parceria do município e foi também uma oportunidade de diálogo e colaboração com os moradores, fortalecendo vínculos e gerando valor para a região”, diz Alvaro Albergaria, gerente de Relação Institucional Municipal da Vale.

Com 321 metros de extensão, o viaduto possui duas faixas de rolamento, totalizando 9,5 metros de largura, e um passeio de 1,5 metro para pedestres. A obra priorizou a contratação de mão de obra local e foi concluída em aproximadamente um ano. A Vale também construirá um muro de proteção sob o viaduto.

O viaduto recebeu pintura especial inspirada na cultura local ligada à pesca e congo da Barra do Riacho Crédito: Vale

A iniciativa foi além da engenharia. Durante o período de obras, a comunidade vizinha à ferrovia participou de ações sociais promovidas pela Vale e pela empresa que executou o projeto.

Foram desenvolvidos projetos esportivos e iniciativas voltadas para idosos, além de apoiar ações culturais, que valorizam o congo na região.

A. Madeira, que realizou a obra, aderiu ao Programa Partilhar e atuou em projetos esportivos, ofereceu oficinas de construção e pintura de casacas e tambores com participação do mestre Domingos e da artista plástica Yeda Medeiros, além de oficina de mídias sociais e grafitagem com Miquéias Gonçalves (Miq) e Abelar Nagil Matias (Abê). As intervenções artísticas trouxeram cor e identidade ao viaduto, com elementos que remetem à natureza, aos povos tradicionais, ao congo e à ferrovia.

