Cacau Show realiza feirão de emprego neste sábado (16)

Cacau Show realiza feirão de emprego neste sábado (16)

Além do salário, os profissionais recebem plano de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte fretado, cartão alimentação, cartão assiduidade e alimentação na empresa

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:57

Fábrica da Cacau Show, em Linhares
Fábrica da Cacau Show, em Linhares Crédito: Divulgação

A Cacau Show realiza neste sábado (16) um mutirão de emprego para a contratação de profissionais para atuar na fábrica que fica em Linhares. A oferta será de 43 vagas, sendo 30 para auxiliar de produção e 13 para auxiliar logístico.

Além do salário, os profissionais recebem plano de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte fretado, cartão alimentação, cartão assiduidade e alimentação na empresa

Os cargos têm escala 2x2 (dois dias de trabalho e dois de folga). Os turnos são das 6h às 18h ou das 18h às 6h, com intervalo de uma hora.

A ação acontece, das 8h às 11h, no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Rio Doce, que fica no Residencial Rio Doce. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais e currículo atualizado.

Além do salário, os profissionais recebem plano de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte fretado (com desconto de 3%), cartão alimentação, cartão assiduidade e alimentação na empresa.

O mutirão é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Linhares e a Cacau Show e tem como objetivo aproximar empresas e trabalhadores, além de mais oportunidades para a população.

A secretária Municipal de Assistência Social, Geovana Marinot, destaca que a ação é uma chance concreta para quem quer conquistar um emprego.

“O mutirão é uma grande oportunidade para começar uma nova fase profissional. É importante que todos levem seus documentos e currículo, para já saírem prontos para o processo seletivo”, destaca a secretária.

