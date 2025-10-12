Apostador do ES ganha sozinho mais de R$ 7 milhões na Lotofácil

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:10
Uma aposta feita em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 3510 da Lotofácil e faturou R$ 7.121.535,42. O sorteio foi realizado na noite de sábado (11).
O bilhete premiado é de uma aposta simples, registrada na Lotérica Mina de Ouro, localizada no Centro do município, que tem pouco mais de 18 mil habitantes.
Além da aposta principal, 15 bilhetes do Espírito Santo também acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.899,04 cada. O próximo sorteio da Lotofácil acontece na segunda-feira (13).
A sorte parece estar mesmo rondando o Espírito Santo. Também no sábado (11), duas apostas feitas em Santa Maria de Jetibá, outra cidade da Região Serrana, acertaram as seis dezenas e os dois trevos da +Milionária, no concurso 293, e faturaram R$ 86 milhões cada uma.
Em setembro, apostas de Vitória e Serra levaram mais de R$ 4 milhões na Lotofácil da Independência. Já em junho, um bolão capixaba foi um dos vencedores da Quina de São João, que pagou mais de R$ 19 milhões.
Com informações do g1 ES
