Mais um milionário

Apostador do ES ganha sozinho mais de R$ 7 milhões na Lotofácil

Aposta simples foi registrada em lotérica no Centro de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, e faturou R$ 7.121.535,42

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:10

Quinze bilhetes do ES acertaram 14 dezenas na Lotofácil e vão receber R$ 1.899,04 cada Crédito: Divulgação

Uma aposta feita em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 3510 da Lotofácil e faturou R$ 7.121.535,42. O sorteio foi realizado na noite de sábado (11).



O bilhete premiado é de uma aposta simples, registrada na Lotérica Mina de Ouro, localizada no Centro do município, que tem pouco mais de 18 mil habitantes.

Confira os números concurso 3510 da Lotofácil:



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23



Além da aposta principal, 15 bilhetes do Espírito Santo também acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.899,04 cada. O próximo sorteio da Lotofácil acontece na segunda-feira (13).

Com informações do g1 ES

