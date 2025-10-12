Home
>
Cotidiano
>
Apostador do ES ganha sozinho mais de R$ 7 milhões na Lotofácil

Apostador do ES ganha sozinho mais de R$ 7 milhões na Lotofácil

Aposta simples foi registrada em lotérica no Centro de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, e faturou R$ 7.121.535,42

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:10

Bilhetes da Lotofácil, loteria
Quinze bilhetes do ES acertaram 14 dezenas na Lotofácil e vão receber R$ 1.899,04 cada Crédito: Divulgação

Uma aposta feita em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 3510 da Lotofácil e faturou R$ 7.121.535,42. O sorteio foi realizado na noite de sábado (11).

Recomendado para você

Aposta simples foi registrada em lotérica no Centro de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, e faturou R$ 7.121.535,42

Apostador do ES ganha sozinho mais de R$ 7 milhões na Lotofácil

Apostas foram feitas na mesma lotérica; essa é a segunda vez na história que a +Milionária tem ganhadores

Duas apostas do ES faturam R$ 86 milhões cada uma na +Milionária

Em vídeo postado em uma rede social, Sara mostrou as marcas no pé e na perna do bebê que, segundo ela, estão se recuperando bem

Mãe mostra cicatrização de bebê que teve pé queimado em hospital da Serra

O bilhete premiado é de uma aposta simples, registrada na Lotérica Mina de Ouro, localizada no Centro do município, que tem pouco mais de 18 mil habitantes.

  • Confira os números concurso 3510 da Lotofácil:
  • 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23

Além da aposta principal, 15 bilhetes do Espírito Santo também acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.899,04 cada. O próximo sorteio da Lotofácil acontece na segunda-feira (13).

A sorte parece estar mesmo rondando o Espírito Santo. Também no sábado (11), duas apostas feitas em Santa Maria de Jetibá, outra cidade da Região Serrana, acertaram as seis dezenas e os dois trevos da +Milionária, no concurso 293, e faturaram R$ 86 milhões cada uma.

Em setembro, apostas de Vitória e Serra levaram mais de R$ 4 milhões na Lotofácil da Independência. Já em junho, um bolão capixaba foi um dos vencedores da Quina de São João, que pagou mais de R$ 19 milhões.

Com informações do g1 ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

loterias Região Serrana Lotofácil

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais