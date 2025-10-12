Duas apostas do ES faturam R$ 86 milhões cada uma na +Milionária

O Espírito Santo tem mais dois milionários. Duas apostas feitas na cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do estado, acertaram as seis dezenas e dois trevos do concurso 293 da +Milionária e faturaram R$ 86.645.283,09 cada uma. O concurso foi realizado na noite de sábado (11). Os números sorteados foram: 4 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42 .

Os jogos foram feitos presencialmente na Lotérica do Colono, no Centro da cidade. Os dois apostadores fizeram um jogo simples, ou seja, não foi bolão. Eles jogaram seis dezenas (tinham que acertar seis) e jogaram também três trevos (tinham que acertar dois). Esta é a segunda vez na história que a +Milionária teve vencedores. A outra vez foi em julho de 2024, quando uma aposta de Manaus (AM) levou sozinha o prêmio de R$ 249.094.227,14.