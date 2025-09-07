Duas apostas do ES levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil da Independência
Dois apostadores do Espírito Santo estão entre os 54 sortudos que acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência, sorteada na noite de sábado (6). Cada um vai receber R$ 4.293.824,84. Uma das apostas premiadas foi feita na Loteria Jacaraípe, na Serra, enquanto a outra foi resultado de um bolão, com 37 cotas, registrado na Lane Loterias, em Vitória.
O concurso 3.480 da Lotofácil arrecadou R$ 781,2 milhões e distribuiu prêmios também para quem acertou menos dezenas. Mais de 9,6 mil apostas com 14 acertos vão receber R$ 2.008,81 cada, enquanto os prêmios para 13, 12 e 11 pontos foram de R$ 35, R$ 14 e R$ 7, respectivamente. Os números sorteados foram: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.
Além do Espírito Santo, apostas premiadas saíram para outros 13 estados, além do canal eletrônico. O próximo concurso da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, será realizado na segunda-feira (8)