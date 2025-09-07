Duas apostas do ES levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil da Independência

Dois apostadores do Espírito Santo estão entre os 54 sortudos que acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência, sorteada na noite de sábado (6). Cada um vai receber R$ 4.293.824,84. Uma das apostas premiadas foi feita na Loteria Jacaraípe, na Serra, enquanto a outra foi resultado de um bolão, com 37 cotas, registrado na Lane Loterias, em Vitória.

O concurso 3.480 da Lotofácil arrecadou R$ 781,2 milhões e distribuiu prêmios também para quem acertou menos dezenas. Mais de 9,6 mil apostas com 14 acertos vão receber R$ 2.008,81 cada, enquanto os prêmios para 13, 12 e 11 pontos foram de R$ 35, R$ 14 e R$ 7, respectivamente. Os números sorteados foram: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.