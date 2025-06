Aposta feita no ES ganha prêmio milionário da Quina de São João

Esporte

Inscrições abertas para a Corrida Santa Rita em alusão ao Outubro Rosa

Os interessados em participar da 1ª edição da Corrida Santa Rita, que vai acontecer no próximo dia 19 de outubro, no Outubro Rosa, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama e que vai unir esporte, conscientização e solidariedade, já podem fazer a inscrição. Com o slogan “O melhor pace é a prevenção”, o percurso de 7 km seguirá pela Avenida Beira-Mar, com largada e chegada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.