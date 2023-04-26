Após uma semana, corpo de pescador desaparecido é encontrado em Linhares

Corpo do pescador Antônio Carlos Severnini, de 69 anos, foi encontrado na Praia de Regência, em Linhares Crédito: Diego Luis e Montagem | AG

Polícia Civil informou que a identidade da vítima foi confirmada através de um exame de necropapiloscopia – ou seja, por meio das impressões digitais. Segundo a corporação, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser investigada a causa da morte.

Silvania Severnini, irmã do pescador, contou ao site A Gazeta que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. "Estão fazendo todos os exames ainda para saber a causa, porque o corpo está muito feio. O filho dele, quando viu, também reconheceu. Estamos destruídos", contou.

Antônio Severnini, de 69 anos, morava no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Procurada, a Polícia Militar destacou que foi acionada na terça-feira (25) por um solicitante que informou que trabalhava na reserva de comboios, em Regência, e que havia localizado um corpo na areia da praia, enquanto realizava o monitoramento na região.

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"Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou se tratar de um corpo de sexo masculino, aparentemente levado para o local pela correnteza do mar, sem identificação. Também não foi possível identificar a causa da morte durante o atendimento da ocorrência no local, visto o estado adiantado de decomposição", informou, em nota.

Relembre o caso

A corporação afirmou também que a embarcação estava fundeada perto da Ilha Escalvada, nas proximidades da Praia do Morro. Vídeos divulgados pelo Notaer mostram o barco à deriva, além da área em que foi localizado (veja abaixo).

A irmã do pescador, Silvania Severnini, detalhou que ele saiu para trabalhar de madrugada, por volta das 4h. Ela afirmou que o homem, morador do bairro Adalberto Simão Nader, também no município, possui uma extensa experiência no ramo.

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"Minha sobrinha (filha de Antônio) mora no mesmo prédio dele e estranhou que não voltou para casa. Tentou ligar várias vezes e até umas 23h30 o celular ainda estava tocando. Depois, parou. Não temos ideia do que pode ter acontecido. Encontraram o barco, mas sem vestígio algum", afirmou.

"Além de trabalhar para vender os pescados, ele fazia por lazer. É uma pessoa muito tranquila. Mesmo que pareça impossível, a esperança não vai morrer se existir um fio de chance" Silvania Severnini - Irmã, na época do desaparecimento

Alerta para navegantes

Em nota divulgada nesta quinta-feira (20), a Capitania dos Portos do Espírito Santo, vinculado à Marinha do Brasil, afirmou que tomou conhecimento do fato por meio de familiares, na tarde de 19 de abril. As informações recebidas davam conta de que o pescador teria saído da Marina das Gaivotas no dia 18, a bordo da embarcação "Espera Feliz IV", mas não havia regressado no horário previsto.

"Assim que tomou conhecimento, o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha (SAR) foi acionado, dando início a uma operação de busca na região, com o emprego da lancha "Curimatá", da CPES, e com o apoio da aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do Espírito Santo. O fato foi divulgado às colônias de pesca e disseminado, a fim de alertar todos os navegantes que percorrerem a região", destacou a Capitania.

A Marinha ainda se solidarizou com a família e informa que a CPES está em contato com a família, informando sobre o andamento do caso.