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Após uma semana, corpo de pescador desaparecido é encontrado em Linhares

Antônio Severnini, de 69 anos, saiu para trabalhar na madrugada de terça (18), em Guarapari; vítima foi encontrada a mais de 150 km de distância, na areia da Praia de Regência

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 18:14

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

26 abr 2023 às 18:14
Corpo do pescador Antônio Carlos Severnini, de 69 anos, foi encontrado na Praia de Regência, em Linhares
Corpo do pescador Antônio Carlos Severnini, de 69 anos, foi encontrado na Praia de Regência, em Linhares Crédito: Diego Luis e Montagem | AG
Desaparecido há mais de uma semana, o pescador Antônio Carlos Severnini, de 69 anos, foi encontrado morto na Praia de Regência, em Linhares, no Norte do Estado, no início da tarde dessa terça-feira (25). Morador de Guarapari, ele saiu para trabalhar em alto-mar no último dia 18 e não retornou para casa. O barco chegou a ser localizado no dia seguinte, nas proximidades da Praia do Morro, ainda na Cidade-Saúde, porém sem ocupantes. 
Polícia Civil informou que a identidade da vítima foi confirmada através de um exame de necropapiloscopia – ou seja, por meio das impressões digitais. Segundo a corporação, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser investigada a causa da morte. 
Silvania Severnini, irmã do pescador, contou ao site A Gazeta que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. "Estão fazendo todos os exames ainda para saber a causa, porque o corpo está muito feio. O filho dele, quando viu, também reconheceu. Estamos destruídos", contou.
Antônio Severnini, de 69 anos, é morador do bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari
Antônio Severnini, de 69 anos, morava no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Procurada, a Polícia Militar destacou que foi acionada na terça-feira (25) por um solicitante que informou que trabalhava na reserva de comboios, em Regência, e que havia localizado um corpo na areia da praia, enquanto realizava o monitoramento na região.
Após uma semana, corpo de pescador desaparecido é encontrado em Linhares
"Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou se tratar de um corpo de sexo masculino, aparentemente levado para o local pela correnteza do mar, sem identificação. Também não foi possível identificar a causa da morte durante o atendimento da ocorrência no local, visto o estado adiantado de decomposição", informou, em nota. 

Relembre o caso

O pescador Antônio Carlos Severnini, de 69 anos, estava desaparecido desde a última terça-feira (18), após sair para trabalhar em Guarapari e não retornar. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES), o barco dele foi encontrado nesta quarta (19), sem ocupantes. 
A corporação afirmou também que a embarcação estava fundeada perto da Ilha Escalvada, nas proximidades da Praia do Morro. Vídeos divulgados pelo Notaer mostram o barco à deriva, além da área em que foi localizado (veja abaixo).
A irmã do pescador, Silvania Severnini, detalhou que ele saiu para trabalhar de madrugada, por volta das 4h. Ela afirmou que o homem, morador do bairro Adalberto Simão Nader, também no município, possui uma extensa experiência no ramo.
Pescador sai para trabalhar e barco é encontrado vazio em Guarapari
"Minha sobrinha (filha de Antônio) mora no mesmo prédio dele e estranhou que não voltou para casa. Tentou ligar várias vezes e até umas 23h30 o celular ainda estava tocando. Depois, parou. Não temos ideia do que pode ter acontecido. Encontraram o barco, mas sem vestígio algum", afirmou. 
"Além de trabalhar para vender os pescados, ele fazia por lazer. É uma pessoa muito tranquila. Mesmo que pareça impossível, a esperança não vai morrer se existir um fio de chance"
Silvania Severnini - Irmã, na época do desaparecimento

Alerta para navegantes

Em nota divulgada nesta quinta-feira (20), a Capitania dos Portos do Espírito Santo, vinculado à Marinha do Brasil, afirmou que tomou conhecimento do fato por meio de familiares, na tarde de 19 de abril. As informações recebidas davam conta de que o pescador teria saído da Marina das Gaivotas no dia 18, a bordo da embarcação "Espera Feliz IV", mas não havia regressado no horário previsto.
"Assim que tomou conhecimento, o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha (SAR) foi acionado, dando início a uma operação de busca na região, com o emprego da lancha "Curimatá", da CPES, e com o apoio da aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do Espírito Santo. O fato foi divulgado às colônias de pesca e disseminado, a fim de alertar todos os navegantes que percorrerem a região", destacou a Capitania.
A Marinha ainda se solidarizou com a família e informa que a CPES está em contato com a família, informando sobre o andamento do caso.
"Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS", completou.

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