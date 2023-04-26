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Arma de crime em casa de shows é encontrada com homem morto em Vitória

Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi morto em evento no bairro Mario Cypreste; arma usada para matá-lo estava com Ítalo Samora, assassinado uma semana depois em Bela Vista

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2023 às 15:43
Eduardo Chaves Camilo, de 32 anos, foi morto dentro de bar em Vitória
Eduardo Chaves Camilo foi morto a tiros no último dia 16; inicialmente, acreditava-se que um PM tivesse praticado o crime, mas hipótese foi descartada Crédito: Montagem | Reprodução
A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou, nesta quarta-feira (26), que a arma de fogo utilizada no crime que vitimou Eduardo Chaves Camilo, 32 anos, na casa de shows Gordinho Sambão, em Mario Cypreste, Vitória, no último dia 16, é a mesma encontrada com Ítalo Samora, de 30 anos, assassinado uma semana depois, no último domingo (23), no bairro Bela Vista, também na Capital.
Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, o delegado Marcelo Cavalcanti afirmou que o resultado se deu por meio de microcomparação balística – exame que serve para identificar se o projétil saiu do cano de alguma determinada arma.
"Hoje (26), a Polícia Civil, através da DHPP de Vitória, vem informar o resultado da arma de fogo apreendida com a vítima de homicídio consumado Ítalo Santos Samora. Essa arma foi submetida a exame de microcomparação balística, com o material recolhido no local do crime da vítima, Eduardo Chaves, fato ocorrido no dia 16 em uma casa de shows no bairro Mario Cypreste", afirmou.
Arma de crime em casa de shows é encontrada com homem morto em Vitória

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"A arma apreendida no domingo com o Ítalo apresentou resultado positivo, ou seja, apresentou que ela foi utilizada nesse homicídio consumado que teve como vítima o Eduardo"
Marcelo Cavalcanti - Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O delegado destacou, ainda, que as investigações sobre os casos continuam. Veja no vídeo abaixo:

Primeira ocorrência

Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma casa de shows em Vitória, na madrugada do último domingo (16). Durante a confusão, uma jovem de 20 anos acabou ferida com um tiro na perna. O caso aconteceu no Bar do Gordinho Sambão, em Mário Cypreste. A suspeita era de que um soldado da Polícia Militar (PM) teria sido o autor dos disparos, mas a hipótese foi descartada nesta segunda-feira (24). A casa noturna estava lotada quando os disparos aconteceram, por volta da 1h30 da manhã. 
Pelas câmeras de segurança, que estavam atrás dos banheiros químicos, foi possível identificar o homem que efetuou os tiros. Conforme o boletim de ocorrência da PM, o atirador tinha a vítima como alvo, pois ele ficou pouco tempo no local, fugindo em seguida na companhia de outro homem. 

Segundo caso

Por volta das 7h40 do domingo (23), um homem identificado como Ítalo Samora, de 30 anos, foi alvejado em via pública no bairro Bela Vista, em Vitória. Segundo testemunhas, a vítima trafegava em uma motocicleta, quando indivíduos passaram a bordo de um veículo e realizaram os disparos, se evadindo logo em seguida.
Rua do bairro Bela Vista, em Vitória, onde um homem foi morto a tiros na manhã deste domingo (23)
Rua do bairro Bela Vista, em Vitória, onde um homem foi morto a tiros na manhã deste domingo (23) Crédito: Paulo Ricardo Sobral

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