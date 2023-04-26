Eduardo Chaves Camilo foi morto a tiros no último dia 16; inicialmente, acreditava-se que um PM tivesse praticado o crime, mas hipótese foi descartada Crédito: Montagem | Reprodução

Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, o delegado Marcelo Cavalcanti afirmou que o resultado se deu por meio de microcomparação balística – exame que serve para identificar se o projétil saiu do cano de alguma determinada arma.

"Hoje (26), a Polícia Civil, através da DHPP de Vitória, vem informar o resultado da arma de fogo apreendida com a vítima de homicídio consumado Ítalo Santos Samora. Essa arma foi submetida a exame de microcomparação balística, com o material recolhido no local do crime da vítima, Eduardo Chaves, fato ocorrido no dia 16 em uma casa de shows no bairro Mario Cypreste", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Arma de crime em casa de shows é encontrada com homem morto em Vitória

"A arma apreendida no domingo com o Ítalo apresentou resultado positivo, ou seja, apresentou que ela foi utilizada nesse homicídio consumado que teve como vítima o Eduardo" Marcelo Cavalcanti - Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória

O delegado destacou, ainda, que as investigações sobre os casos continuam. Veja no vídeo abaixo:

Primeira ocorrência

Pelas câmeras de segurança, que estavam atrás dos banheiros químicos, foi possível identificar o homem que efetuou os tiros. Conforme o boletim de ocorrência da PM, o atirador tinha a vítima como alvo, pois ele ficou pouco tempo no local, fugindo em seguida na companhia de outro homem.

Segundo caso

Por volta das 7h40 do domingo (23), um homem identificado como Ítalo Samora, de 30 anos, foi alvejado em via pública no bairro Bela Vista, em Vitória. Segundo testemunhas, a vítima trafegava em uma motocicleta, quando indivíduos passaram a bordo de um veículo e realizaram os disparos, se evadindo logo em seguida.