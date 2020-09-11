Após perder tudo em incêndio, família já vive em casa nova na Serra

Em menos de 24 horas, a vida de Leila Cristina Mendes mudou novamente. Depois de um incêndio destruir a casa em que ela vivia com os cinco filhos na Praia de Capuba, região de Jacaraípe, na Serra, a família ganhou um novo lar, roupas, calçados, colchão e outros tipos de doação.
Leila foi contemplada com o aluguel social. O auxílio de R$ 360 vai ajudar a bancar as despesas da nova residência, que fica no mesmo bairro da antiga casa.
"É uma satisfação muito grande ter um lar para eles, ter roupa, ter alimento. Aquela sensação de perda material, de tristeza, ficou para trás. É vida nova. Pessoas boas, que eu só posso agradecer. Graças a Deus só notícias boas. As pessoas doaram roupa, lençol e estamos dormindo em um colchão que ganhamos", afirmou em entrevista à TV Gazeta.
"Às pessoas que doaram, só posso agradecer. Que Deus dê em dobro para cada um deles"
Muitos capixabas se mobilizaram para ajudar Leila, entre eles um grupo formado por mulheres e mães capixabas que já vivenciaram situações semelhantes à da família.
"Tomamos conhecimento de que uma casa tinha sido incendiada, tentamos contato via redes sociais, sem obter sucesso. E ontem, durante a reportagem, conseguimos localizar a Leila e ajudar. Queremos tentar dar uma assistência continuada para ela. Conseguimos muita coisa, trouxemos roupa, fogão, alimento. Vamos continuar a campanha para ajudar a Leila o máximo possível. Trazer de volta um pouco de dignidade para ela. Passamos por problemas semelhantes ao dela, agora é a hora da gente retribuir", contou Chris Dionizio, integrante do grupo Amigas e Mulheres em Ação (Ama).
BUSCA POR EMPREGO
De casa nova e coração mais tranquilo, Leila que é cabeleireira agora busca um emprego para conseguir garantir o sustento da sua família. "Cozinho, faço cabelo, faço de tudo", disse.
O INCÊNDIO
Na semana passada, um incêndio provocado por um curto-circuito destruiu a casa de Leila e atingiu também a residência da mãe dela, Maria Sônia Mendes. O local foi completamente condenado pela Defesa Civil, que informou que não é mais possível residir no imóvel que sobrou.
Leila e os cinco filhos estavam na casa de uma amiga quando o incêndio aconteceu. Foram os vizinhos que chamaram o Corpo de Bombeiros, mas não foi possível salvar nada. O fogo começou na geladeira, se alastrou pela cozinha e logo invadiu o quarto. Quando a família chegou em casa, encontrou o local completamente destruído pelas chamas.