Após ter casa arrasada por enchente, família constrói castelo e médica se casa no ES

De um pesadelo na infância a um conto de fadas. Assim é a história da médica capixaba Andressa Amorim com a propriedade rural de seus pais, em Sítio Castelinho, no município de Ibitirama, no Caparaó Capixaba. Em 1994, quando ela tinha 6 anos, as férias foram marcadas por uma forte enxurrada que destruiu o chalé da família com tudo que estava dentro. Agora, em 2020, ela realizou o sonho de se casar no mesmo local, como uma princesa.
O casamento de Andressa Amorim e Caio Domingues foi realizado nesta terça-feira (8), com a presença de 19 pessoas, incluindo familiares e amigos, e o cenário incluiu uma cachoeira e um castelo inspirado no mundo medieval, que vem sendo construído desde 1995, e até hoje recebe obras para tornar tudo ainda mais parecido com os contos de fadas.
Segundo a noiva, ela sempre sonhou com um casamento no local, mas achava que não daria certo. “Sempre quis casar no castelo, mas achava que seria impossível, porque eu teria dificuldade com fornecedores e hospedagem para os convidados, porque inicialmente, o casamento seria para 200 pessoas", conta.
A cerimônia, que estava planejada para 2021, foi antecipada e, com a redução na lista de convidados, todos puderam ficar com os noivos, acomodados, no castelo.
“No início da pandemia, quando a gente nem sabia que ia ficar assim no Brasil, resolvemos antecipar somente para os pais e os mais próximos e, por mais que pareça contraditório, a pandemia foi boa para a gente, porque como meus pais são do grupo de risco, acima de 60 anos, eles ficaram lá na roça desde março e foram fazendo os detalhes que precisavam para o casamento”, disse Andressa.
E o sonho foi realizado surpreendendo as expectativas dos noivos. “O casamento foi melhor do que a gente imaginava. Chegamos na sexta-feira (4) de São Paulo e foi tudo ótimo, excelente. Os fornecedores eram praticamente todos da região e foram ótimos com a gente", avalia a médica que, atualmente, mora em São Paulo.
"Todos nós e os convidados foram testados para Covid-19 antes, para não colocar ninguém em risco: nem meus pais, que a gente tanto ama, nem as outras pessoas. A gente achou mais prudente fazer isso"
SUSTO EM 1994
Andressa tinha apenas 6 anos, mas lembra de todo o susto que viveu com seus pais e sua irmã, durante as férias de 1994, em Ibitirama. A propriedade, que havia sido deixada de herança para a sua mãe, era ponto de encontro garantido nos fins de semana da família.
“Meus pais resolveram construir um chalé no local e, em janeiro de 1994, ficou pronto e nós fomos, como era de costume, passar as férias lá. Lembro que começou a chover muito e ficamos na janela vendo a piscina e as árvores rolando na mata."
"Minha irmã achou que a gente iria morrer e meu pai resolveu sair. Saímos com a roupa do corpo e os nossos cachorros"
Os pais, Eraldo Amorim e Maria Joana, foram para a casa de um conhecido com as filhas, em busca de abrigo. “Eu lembro até hoje, comecei a ter febre e meu pai queria voltar para pegar um remédio para mim, mas eu comecei a chorar pedindo que não voltasse".
"De repente, ouvimos um barulho muito forte e acabou a energia, já era de noite. Fazia muito frio. Como o rio começou a encher muito, a gente resolveu sair de carro. Na época, era uma camionete que tinha toca-fita e a água entrava dentro do carro pelo buraco do toca-fita”, lembrou.
Ainda de acordo com Andressa, no caminho tinha porteira e quando a mãe saía do carro para abrir, demorava para retornar. “A gente chegou achar que perdemos a mamãe, papai falou: 'agora é só a gente', porque ela tinha sumido no meio da enxurrada, mas, graças a Deus não aconteceu nada com ela", se recorda.
A família conseguiu se abrigar em uma outra casa e só no dia seguinte o pai foi ver o que havia acontecido. A médica contou que ele saiu cedo e quando voltou para a fazenda, todas as pontes e porteiras haviam sido destruídas.
"A gente acha que foi Deus que falou: 'vai logo'. Porque parece que em tudo que a gente foi passando, foi se destruindo depois. O chalé foi destruído e a casa que a gente estava antes, caiu uma pedra que levou metade da casa"
"Foi um choque, mas Deus mandou uma paz. Ninguém chorou, foi tudo feito com calma. Apesar de eu ser pequena na época, eu me lembro de tudo", afirma a noiva.
A IDEIA DE CONSTRUIR UM CASTELO
Após o susto, o casal decidiu que precisava voltar a pensar em algo bem especial para o local. Maria Joana, que gosta do mundo medieval, e Eraldo, que sempre foi bom nos desenhos e plantas de construções, começaram um novo sonho.
“Depois de tudo isso, meus pais resolveram voltar a sonhar e como todo sonho tem castelo, princesas, reis e rainhas, decidiram construir um castelo. Meu pai é professor de história e minha mãe adora esse mundo medieval. Ele que fez a planta do castelo, que começou a ser construído com dois quartos em 1995 e praticamente continua sendo construído até hoje”, disse Andressa.
Atualmente, o castelo tem nove quartos, poço, jardim secreto, ponte, quarto escondido, porta falsa e outros itens bem comuns dos contos de fada. “A minha mãe entra na brincadeira, tem um quarto de princesa, que minhas sobrinhas brincam, e torre com lareira. É um sonho”, finalizou a recém-casada.