Após ter casa arrasada por enchente, família constrói castelo e médica se casa no ES

Médica capixaba casa em castelo, em Ibitirama Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

De um pesadelo na infância a um conto de fadas. Assim é a história da médica capixaba Andressa Amorim com a propriedade rural de seus pais, em Sítio Castelinho, no município de Ibitirama, no Caparaó Capixaba. Em 1994, quando ela tinha 6 anos, as férias foram marcadas por uma forte enxurrada que destruiu o chalé da família com tudo que estava dentro. Agora, em 2020, ela realizou o sonho de se casar no mesmo local, como uma princesa.

O casamento de Andressa Amorim e Caio Domingues foi realizado nesta terça-feira (8), com a presença de 19 pessoas, incluindo familiares e amigos, e o cenário incluiu uma cachoeira e um castelo inspirado no mundo medieval, que vem sendo construído desde 1995, e até hoje recebe obras para tornar tudo ainda mais parecido com os contos de fadas.

Médica capixaba casa em castelo, em Ibitirama Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

Segundo a noiva, ela sempre sonhou com um casamento no local, mas achava que não daria certo. “Sempre quis casar no castelo, mas achava que seria impossível, porque eu teria dificuldade com fornecedores e hospedagem para os convidados, porque inicialmente, o casamento seria para 200 pessoas", conta.

A cerimônia, que estava planejada para 2021, foi antecipada e, com a redução na lista de convidados, todos puderam ficar com os noivos, acomodados, no castelo.

“No início da pandemia, quando a gente nem sabia que ia ficar assim no Brasil, resolvemos antecipar somente para os pais e os mais próximos e, por mais que pareça contraditório, a pandemia foi boa para a gente, porque como meus pais são do grupo de risco, acima de 60 anos, eles ficaram lá na roça desde março e foram fazendo os detalhes que precisavam para o casamento”, disse Andressa.

Médica capixaba casa em castelo, em Ibitirama Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

E o sonho foi realizado surpreendendo as expectativas dos noivos. “O casamento foi melhor do que a gente imaginava. Chegamos na sexta-feira (4) de São Paulo e foi tudo ótimo, excelente. Os fornecedores eram praticamente todos da região e foram ótimos com a gente", avalia a médica que, atualmente, mora em São Paulo.

"Todos nós e os convidados foram testados para Covid-19 antes, para não colocar ninguém em risco: nem meus pais, que a gente tanto ama, nem as outras pessoas. A gente achou mais prudente fazer isso" Andressa Amorim - Médica e noiva

Médica capixaba casa em castelo, em Ibitirama Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

SUSTO EM 1994

Andressa tinha apenas 6 anos, mas lembra de todo o susto que viveu com seus pais e sua irmã, durante as férias de 1994, em Ibitirama. A propriedade, que havia sido deixada de herança para a sua mãe, era ponto de encontro garantido nos fins de semana da família.

“Meus pais resolveram construir um chalé no local e, em janeiro de 1994, ficou pronto e nós fomos, como era de costume, passar as férias lá. Lembro que começou a chover muito e ficamos na janela vendo a piscina e as árvores rolando na mata."

"Minha irmã achou que a gente iria morrer e meu pai resolveu sair. Saímos com a roupa do corpo e os nossos cachorros" Andressa Amorim - Médica

Chalé antes das chuvas Crédito: Arquivo pessoal

Os pais, Eraldo Amorim e Maria Joana, foram para a casa de um conhecido com as filhas, em busca de abrigo. “Eu lembro até hoje, comecei a ter febre e meu pai queria voltar para pegar um remédio para mim, mas eu comecei a chorar pedindo que não voltasse".

"De repente, ouvimos um barulho muito forte e acabou a energia, já era de noite. Fazia muito frio. Como o rio começou a encher muito, a gente resolveu sair de carro. Na época, era uma camionete que tinha toca-fita e a água entrava dentro do carro pelo buraco do toca-fita”, lembrou.

Ainda de acordo com Andressa, no caminho tinha porteira e quando a mãe saía do carro para abrir, demorava para retornar. “A gente chegou achar que perdemos a mamãe, papai falou: 'agora é só a gente', porque ela tinha sumido no meio da enxurrada, mas, graças a Deus não aconteceu nada com ela", se recorda.

Chalé depois das chuvas em 1994 Crédito: Arquivo pessoal

A família conseguiu se abrigar em uma outra casa e só no dia seguinte o pai foi ver o que havia acontecido. A médica contou que ele saiu cedo e quando voltou para a fazenda, todas as pontes e porteiras haviam sido destruídas.

"A gente acha que foi Deus que falou: 'vai logo'. Porque parece que em tudo que a gente foi passando, foi se destruindo depois. O chalé foi destruído e a casa que a gente estava antes, caiu uma pedra que levou metade da casa" Andressa Amorim - Médica

"Foi um choque, mas Deus mandou uma paz. Ninguém chorou, foi tudo feito com calma. Apesar de eu ser pequena na época, eu me lembro de tudo", afirma a noiva.

A IDEIA DE CONSTRUIR UM CASTELO

Após o susto, o casal decidiu que precisava voltar a pensar em algo bem especial para o local. Maria Joana, que gosta do mundo medieval, e Eraldo, que sempre foi bom nos desenhos e plantas de construções, começaram um novo sonho.

“Depois de tudo isso, meus pais resolveram voltar a sonhar e como todo sonho tem castelo, princesas, reis e rainhas, decidiram construir um castelo. Meu pai é professor de história e minha mãe adora esse mundo medieval. Ele que fez a planta do castelo, que começou a ser construído com dois quartos em 1995 e praticamente continua sendo construído até hoje”, disse Andressa.

Atualmente, o castelo tem nove quartos, poço, jardim secreto, ponte, quarto escondido, porta falsa e outros itens bem comuns dos contos de fada. “A minha mãe entra na brincadeira, tem um quarto de princesa, que minhas sobrinhas brincam, e torre com lareira. É um sonho”, finalizou a recém-casada.