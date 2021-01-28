Estudantes da rede pública do ES poderão ser reprovados em 2021 Crédito: Joel Silva/ Folhapress

Your browser does not support the audio element. Alunos da rede pública do ES poderão ser reprovados ao fim de 2021

Por conta da pandemia do coronavírus , o Governo do Espírito Santo decidiu que não haveria reprovação de alunos na rede pública municipal e estadual ao final do ano letivo de 2020. Com o retorno das atividades escolares em fevereiro deste ano, porém, o cenário não será o mesmo: a Secretaria do Estado de Educação ( Sedu ) decidiu que estudantes poderão ser reprovados pelo seu desempenho escolar.

O anúncio da decisão aconteceu durante coletiva de imprensa da Sedu nesta quinta-feira (28), que também teve a participação de secretários de Educação dos municípios da Grande Vitória , além do representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Segundo o Vitor de Ângelo, secretário do Estado de Educação, o ciclo de ensino na rede estadual é contínuo entre os anos de 2020 e 2021.

"Nós não estabelecemos uma aprovação automática, nós criamos um ciclo que ao invés de ser de um ano, passou a ser de dois anos. Esse ciclo se encerra neste ano, então, ao final deste ano teremos a possibilidade sim de aprovação ou reprovação. As provas deste ano contarão para fins de promoção ou não ao final do ano", afirmou.

O secretário também destacou outro ponto que pode causar a reprovação dos estudantes: a aferição da frequência dos alunos. De acordo com Vitor de Ângelo, durante o período de ensino remoto, houve uma adaptação na forma de monitorar a presença dos estudantes nas aulas. Ele ressaltou, também, que isso nunca deixou de ser feito, até para análise dos índices de evasão escolar.