Volta às aulas nas escolas de nível fundamental Crédito: Fernando Madeira

Governo do Estado , a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e o Ministério Público Estadual (MPES) vão criar um comitê para planejar a retomada de aulas das redes municipais e estaduais em fevereiro. As aulas foram suspensas em março de 2020 devido à pandemia

A determinação partiu do governador Renato Casagrande durante uma reunião on-line, na tarde desta terça-feira (05), com prefeitos e secretários municipais de saúde de 16 cidades: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão, Anchieta, Itapemirim, Aracruz, Linhares, Conceição da Barra, São Mateus, Guarapari, Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy.

Your browser does not support the audio element. Governo e prefeituras criam comitê para retorno às aulas em fevereiro no ES

O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, também participou do evento que visava reunir esforços para o enfrentamento da pandemia.

Durante a reunião, o governador falou sobre a importância dos municípios cumprirem os decretos estaduais e da manutenção de pessoas com sintomas em isolamento, com intuito de interromper a cadeia de transmissão do vírus.

"Houve a orientação sobre a criação de grupos de observação de saúde e comando operacional de acompanhamento da pandemia em cada cidade, assim como atenção básica e testagem. Também foi determinada a criação do comitê - formado por representantes do Ministério Púbico, Corpo de Bombeiros, Sesa, Sedu e prefeitos - para que sejam discutidos os protocolos e estruturação das escolas para a volta às aulas do ano letivo de 2021", descreveu o presidente da Amunes, Gilson Daniel.

Casagrande se reuniu com prefeitos Crédito: Rodrigo Araújo/Governo do ES

APRESENTAÇÃO

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, apresentou aos prefeitos a metodologia da Matriz de Risco, responsável pela classificação de cada município e que é atualizada semanalmente. Também foi apresentado a forma de trabalho do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), além da dinâmica da Sala de Situação, de onde são geradas as medidas de combate à proliferação do vírus.