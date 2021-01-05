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Educação

Governo e prefeituras criam comitê para retorno às aulas em fevereiro no ES

A determinação do comitê partiu do governo estadual durante uma reunião com prefeitos e secretários de saúde de 16 municípios do Estado, na tarde desta terça-feira (05)
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:34

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:34

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental Crédito: Fernando Madeira
Governo do Estado, a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e o Ministério Público Estadual (MPES) vão criar um comitê para planejar a retomada de aulas das redes municipais e estaduais em fevereiro. As aulas foram suspensas em março de 2020 devido à pandemia.
A determinação partiu do governador Renato Casagrande durante uma reunião on-line, na tarde desta terça-feira (05), com prefeitos e secretários municipais de saúde de 16 cidades: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão, Anchieta, Itapemirim, Aracruz, Linhares, Conceição da Barra, São Mateus, Guarapari, Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy.
Governo e prefeituras criam comitê para retorno às aulas em fevereiro no ES
O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, também participou do evento que visava reunir esforços para o enfrentamento da pandemia. 
Durante a reunião, o governador falou sobre a importância dos municípios cumprirem os decretos estaduais e da manutenção de pessoas com sintomas em isolamento, com intuito de  interromper a cadeia de transmissão do vírus.  
"Houve a orientação sobre a criação de grupos de observação de saúde e comando operacional de acompanhamento da pandemia em cada cidade,  assim como atenção básica e testagem. Também foi determinada a criação do comitê - formado por  representantes do Ministério Púbico, Corpo de Bombeiros, Sesa, Sedu e prefeitos - para que sejam discutidos os protocolos e estruturação das escolas para a volta às aulas do ano letivo de 2021", descreveu o presidente da Amunes, Gilson Daniel. 
Casagrande se reuniu on-line com prefeitos e secretários de saúde municipais
Casagrande se reuniu com prefeitos Crédito: Rodrigo Araújo/Governo do ES

APRESENTAÇÃO

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, apresentou aos prefeitos a metodologia da Matriz de Risco, responsável pela classificação de cada município e que é atualizada semanalmente.  Também foi apresentado a forma de trabalho do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), além da dinâmica da Sala de Situação, de onde são geradas as medidas de combate à proliferação do vírus. 
Entre os participantes da reunião virtual estava a secretária de Saúde da Capital, Thais Cohen,  uma das pessoas novatas nos cargo de gestão de saúde municipal. "A prioridade é o enfrentamento da Covid. Ela está presente em grande volume nos atendimentos. Estamos sempre fortalecendo ao serviço de saúde para que todo paciente tenha assistência e seja monitorado para que tenha segurança em seu domicílio para captação precoce de piora de quadro, consequentemente,  há uma redução na mortalidade", pontuou. 

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