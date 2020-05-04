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Ajudante de pedreiro morre durante demolição de laje em Cariacica

O trabalhador Silvio Ferreira Júnior teria acertado a pilastra que sustentava a estrutura e ela desabou em cima dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 12:42

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 12:42

Parte da casa desabou sobre um ajudante de pedreiro, que morreu no local, em Cariacica
Parte da casa desabou sobre um ajudante de pedreiro, que morreu no local, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

  • Daniela Carla

    Da TV Gazeta
Um ajudante de pedreiro de 36 anos morreu tentando demolir uma casa no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica, na Grande Vitória, neste sábado (2). A laje da casa desabou sobre ele. O corpo do ajudante foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
O pintor Agnaldo dos Santos contou que os proprietários do imóvel estavam desmontando a casa porque não tinham dinheiro para pagar uma pessoa. O ajudante de pedreiro Silvio Ferreira Júnior viu o casal demolindo a casa e pediu R$ 20 para ajudar a fazer o serviço.

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O casal estava desmontando o imóvel para reconstruir, porque a casa não tinha condição deles morarem. Esse rapaz chegou embriagado e pediu serviço. O dono respondeu que estavam fazendo sozinhos porque não tinha condição de pagar ninguém. Ele entrou por vontade dele e pegou uma marreta. Depois a gente só ouviu o estrondo, contou o pintor.
Agnaldo contou que quando a casa desabou, cerca de 15 pessoas ajudaram a retirar Silvio dos escombros.
Quase todos os moradores da rua vieram para ajudar a tirar as coisas de cima dele. O dono ficou gritando, chorando, porque não sabia por onde começar. Quando tiramos a laje de cima, ele estava respirando ainda e nós chamamos o Samu e o Corpo de Bombeiros. Quando o Samu chegou ele já estava morto e não teve como fazer nada, relatou Agnaldo.
Na manhã deste domingo (3), o irmão de Silvio, Marcelo Costa Ferreira, esteve no Departamento Médico Legal (DML) para liberar o corpo. Ele contou que esteve com o irmão pouco antes do acidente e estava inconformado.
Por volta de umas 17h, ele foi na obra dessa casa que estava abandonada e os donos pediram para ele não mexer, porque iam arrumar uma máquina para limpar. Mas ele, na teimosia, mexeu e caiu tudo em cima dele. Ele bateu com uma marreta na coluna mestra e a laje arriou em cima dele, relatou o irmão.

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