Ajudante de pedreiro morre durante demolição de laje em Cariacica

Parte da casa desabou sobre um ajudante de pedreiro, que morreu no local, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Daniela Carla Da TV Gazeta

Um ajudante de pedreiro de 36 anos morreu tentando demolir uma casa no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica , na Grande Vitória, neste sábado (2). A laje da casa desabou sobre ele. O corpo do ajudante foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

O pintor Agnaldo dos Santos contou que os proprietários do imóvel estavam desmontando a casa porque não tinham dinheiro para pagar uma pessoa. O ajudante de pedreiro Silvio Ferreira Júnior viu o casal demolindo a casa e pediu R$ 20 para ajudar a fazer o serviço.

O casal estava desmontando o imóvel para reconstruir, porque a casa não tinha condição deles morarem. Esse rapaz chegou embriagado e pediu serviço. O dono respondeu que estavam fazendo sozinhos porque não tinha condição de pagar ninguém. Ele entrou por vontade dele e pegou uma marreta. Depois a gente só ouviu o estrondo, contou o pintor.

Agnaldo contou que quando a casa desabou, cerca de 15 pessoas ajudaram a retirar Silvio dos escombros.

Quase todos os moradores da rua vieram para ajudar a tirar as coisas de cima dele. O dono ficou gritando, chorando, porque não sabia por onde começar. Quando tiramos a laje de cima, ele estava respirando ainda e nós chamamos o Samu e o Corpo de Bombeiros. Quando o Samu chegou ele já estava morto e não teve como fazer nada, relatou Agnaldo.

Na manhã deste domingo (3), o irmão de Silvio, Marcelo Costa Ferreira, esteve no Departamento Médico Legal (DML) para liberar o corpo. Ele contou que esteve com o irmão pouco antes do acidente e estava inconformado.