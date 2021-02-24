Aglomerações por jogo do Flamengo preocupam cidades da Grande Vitória

A Rua da Lama, em Jardim da Penha foi palco de aglomeração de pessoas recentemente durante o carnaval Crédito: Internauta/A GAZETA

A noite desta quinta-feira (25) promete ser de fortes emoções para os flamenguistas. A uma vitória do título do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro encara o São Paulo pela última rodada da competição em duelo válido pela 38ª rodada, marcado para começar às 21h30.

O confronto e a possibilidade real de título mexem com a torcida, mas proporcional à euforia é a preocupação que autoridades ligadas à saúde e também da área da segurança pública desprendem em relação à possibilidade de aglomeração de pessoas antes, durante e depois do jogo, especialmente em caso de conquista pelo Flamengo, que possui muitos torcedores na Grande Vitória

Na Região Metropolitana do Estado, dos municípios mais populosos apenas a Serra está com classificação de risco verde (baixo), desta forma não há restrição de horário para o funcionamento de bares e restaurantes. Nas demais cidades, exceto Fundão, a classificação em amarelo permite que os estabelecimentos funcionem só até às 22 horas.

Atentas a este cenário, pontos onde tradicionalmente torcedores se reúnem serão monitorados mais de perto, casos da Rua da Lama e Triângulo das Bermudas, ambos em Vitória . Esta é a garantia dada pela Polícia Militar , que salientou estar preparada para agir conforme os regimentos vigentes para um período pandêmico como o atual. Além do patrulhamento, a PM agirá em parceria com as respectivas prefeituras para evitar eventuais aglomerações.

Em nota, a Polícia Militar informou que está ciente do jogo que acontecerá nesta quinta-feira (25) e ressaltou que continuará realizando a fiscalização em conjunto com outras forças, como Corpo de Bombeiros e agentes das prefeituras, para que a legislação seja cumprida com base nos decretos municipais e estaduais, conforme a classificação de risco vigente para cada município. Em caso de flagrante de descumprimento das normas vigentes, orientará os cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras.

O Flamengo será campeão Brasileiro caso vença o São Paulo nesta quinta-feira (25) Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Além da fiscalização que é realizada em pontos estratégicos na Grande Vitória, haverá ações feitas em cima do mapa de denúncias que chegam ao Ciodes 190 e ao Disque-Denúncia 181. Por isso, a PM pede à população que acione esses contatos caso presencie alguma situação de descumprimento dos decretos. No tocante ao desrespeito às normas de trânsito, a PM destacou que o BPTRAN faz operações diárias para coibir ação de condutores em circulação na via e de veículos que estejam trafegando em flagrante violação ao Código de Trânsito Brasileiro.

VITÓRIA

A capital do ES tem histórico de eventos relacionados à comemorações de torcidas e alguns pontos da cidade são tradicionalmente ocupados. Isto antes da pandemia começar no ano passado. A possibilidade de aglomeração preocupa o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade. Ainda assim, Marcelo de Oliveira acredita que o bom senso possa prevalecer para evitar que cenas como ocorridas no carnaval se repitam na Rua da Lama, por exemplo.

Ponto tradicional para se assistir jogos, o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, também será monitorado Crédito: Carlos Alberto Silva

"O fato de o jogo começar às 21h30 nos dá um pouco mais de tranquilidade, pois sabemos que os estabelecimentos precisam fechar às 22h, desta forma não haverá pessoas em bares assistindo ao jogo. A grande maioria dos comércios deste segmento tem cumprindo com esta normativa. O que nos preocupa são eventualmente ambulantes, pessoas com carro de som, que insistem em descumprir com as regras. Nestes casos, se ocorrerem, pode ser feita a apreensão dos equipamentos como já fizemos em outras ocasiões. Em relação à população não existe uma legislação que nos permita punir, portanto o que podemos fazer é orientar que cumpram com as recomendações", destacou.

Na entrevista realizada na manhã de terça-feira (23), o secretário afirmou que ainda seria feita uma reunião para definir as possíveis medidas a serem tomadas em Vitória. Desde então, a reportagem realizou diversos contatos com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade a fim de saber o que ficou decidido, mas não teve retorno.

VILA VELHA

Do outro lado da Terceira Ponte, a Prefeitura Municipal de Vila Velha informou que realiza vistoria diária no município para orientar os donos de estabelecimentos, com base na regulamentação vigente concernente à pandemia. A Guarda Municipal atua de forma integrada com Posturas, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente, além de contar com apoio da Polícia Militar.

CARIACICA

Já em Cariacica , a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) destaca que a fiscalização no município acontece ininterruptamente. Denúncias de aglomerações devem ser realizadas pelo número 0800 283 9255, que funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 6h, e aos finais de semana e feriados, 24h por dia.

Em relação aos bares, a fiscalização faz um trabalho de monitoramento em todo o município, na prevenção de possíveis pontos de aglomerações. A fiscalização ocorre nos estabelecimentos comerciais, de acordo com o Decreto Estadual 4636-R/2020, regulamentado pela Portaria da Secretaria Estadual de Saúde 013-R, que determina que todos os estabelecimentos são obrigados a adotarem as medidas de proteção à transmissão da Covid-19 (distanciamento entre mesas, uso do álcool em gel, entre outras).

Ante isso, a Vigilância Sanitária, em no Código de Regulamentação possui, em seu art. 47, III a previsão legal para aplicação de multa no valor de R$ 1.746,08 para os comerciantes que desrespeitarem as regras previstas nos decretos. O município reforça que segue todas as orientações presentes nos decretos estaduais.

SERRA

Por sua vez, a Serra , por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, destacou que já a partir de quarta-feira (24) a fiscalização estará nas ruas 24 horas. Como a cidade está em risco baixo, não há restrição de horário para funcionamento de bares e restaurantes. A Secretaria se reuniu recentemente com os comerciantes da categoria e espera que eles cumpram as normas do decreto da Secretaria Estadual de Saúde, que estabelece os protocolos de funcionamento nesta pandemia.