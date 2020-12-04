Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa de aniversário

Acidente com churrasqueira deixa homem ferido e casa queimada no ES

O incêndio aconteceu durante a comemoração de um aniversário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 13:41

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:41

O incêndio aconteceu durante a comemoração de um aniversário
O fogo se espalhou nos cômodos da casa, queimando objetos e eletrodomésticos Crédito: Maíra Brito
Um homem ficou ferido e uma casa foi queimada na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (3), por volta das 22h, após um acidente com uma churrasqueira a gás durante a comemoração de um aniversário.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, o fogo já estava controlado e o proprietário da casa estava com queimaduras no braço direito, mas não precisou de atendimento médico. O fogo se espalhou nos cômodos da casa, queimando objetos e eletrodomésticos.
O incêndio aconteceu durante a comemoração de um aniversário
O fogo se espalhou nos cômodos da casa, queimando objetos e eletrodomésticos Crédito: Maíra Brito
O homem contou que o incêndio começou quando foi acender a churrasqueira a gás para o aniversário. Parte do telhado da residência, televisão, cama e outros itens foram atingidos pelo fogo e ficaram queimados.

Veja Também

Morre mulher queimada em explosão de churrasqueira em Cariacica

"O barulho da bateria me manteve viva", diz jovem sobre acidente no carnaval

Incêndio em churrasqueira deixa dez feridos em Vargem Alta

O Corpo de Bombeiros informou ainda que os pontos quentes que restavam na residência foram retirados ou resfriados manualmente pela equipe para não danificar ainda mais os pertences não haviam sido destruídos pelo calor.

Acidente com churrasqueira a gás deixa homem ferido e casa queimada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados