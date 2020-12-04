Acidente com churrasqueira deixa homem ferido e casa queimada no ES

Um homem ficou ferido e uma casa foi queimada na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (3), por volta das 22h, após um acidente com uma churrasqueira a gás durante a comemoração de um aniversário.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, o fogo já estava controlado e o proprietário da casa estava com queimaduras no braço direito, mas não precisou de atendimento médico. O fogo se espalhou nos cômodos da casa, queimando objetos e eletrodomésticos.
O homem contou que o incêndio começou quando foi acender a churrasqueira a gás para o aniversário. Parte do telhado da residência, televisão, cama e outros itens foram atingidos pelo fogo e ficaram queimados.
O Corpo de Bombeiros informou ainda que os pontos quentes que restavam na residência foram retirados ou resfriados manualmente pela equipe para não danificar ainda mais os pertences não haviam sido destruídos pelo calor.