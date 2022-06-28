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"Concretizando sonhos"

A história do porteiro de faculdade que se formou em Direito no ES

Aos 64 anos, Darlivan Caetano já concluiu três cursos de pós-graduação após se formar na faculdade em que trabalha e estuda para passar no exame da OAB

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 14:42
O porteiro Darlivan Caetano, de 64 anos, virou inspiração para muita gente: ele se tornou aluno da faculdade em que trabalha, na Serra, e atualmente, após se formar como bacharel em Direito, ele já concluiu três cursos de pós-graduação.
Darlivan voltou a estudar aos 54 anos. A ideia surgiu após o porteiro ver alunos entrando e saindo da faculdade. Ele chegou à conclusão que tinha vontade de voltar à sala de aula e realizar o sonho antigo de se formar.
Como funcionário, ele tinha desconto na mensalidade e aproveitava os intervalos para estudar. "Eu não marcava bobeira. Tem o horário da entrada de alunos, que requer da gente muita atenção. Depois que os alunos estavam na sala de aula, acomodados, aí o tempo ficava mais light e eu aproveitava a folguinha e ficava de olho nos livros", contou ele, em entrevista à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta.
A trajetória de Darlivan chamou a atenção de colegas e professores. "Essa dedicação dele se transformava em boas notas, em um aluno frequente e interessado que acabava mostrando resultado final surpreendente. Aquilo tudo que tendia a levar ele a abandonar o curso, ao contrário, era o grande combustível dele", disse o professor de Direito Felipe Sardenberg Machado.
Após os cursos de pós-graduação, Darlivan segue estudando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Enquanto isso, continua trabalhando como porteiro na faculdade e presta serviços de consultoria jurídica. "Tudo é passo a passo, e eu enquanto isso vou almejando e concretizando meus sonhos."

HISTÓRIA

O passado de Darlivan foi de dificuldades. "Parece que eu não estou vivendo uma realidade. Isso é até emocionante, mas é uma realidade que mexe muito comigo. Eu vim da periferia, desiludido, porque fui envolvido com drogas. E esse envolvimento me levou a perder até a memória", lembrou.
Hoje, ele vai atrás de cada vez mais conhecimento. "Eu busco atualização e a leitura, porque a leitura faz parte do operador de Direito. O operador de Direito que não lê e que não se atualiza não vai ser bem-sucedido."

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