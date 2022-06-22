Festa? No aniversário, empresário lota Hemoes de doadores no ES

A comemoração do aniversário de 30 anos do empresário Ismael Littig, morador de Santa Maria de Jetibá , na Região Serrana do Espírito Santo, aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), dentro do Centro de Hemoterapia e Hematologia do ES (Hemoes), em Vitória , e contou a participação de 60 doadores de sangue, todos convocados pelo aniversariante.

Os voluntários saíram de Santa Maria de Jetibá em um ônibus e em uma van, por volta das 4h30, e chegaram à capital capixaba trazendo a bandeira da cidade, por volta das 8h.

Os doadores vindos de Santa Maria seguraram um balão vermelho no Hemoes Crédito: Ricardo Medeiros

"Quinze graus. Estava bem frio. Teve gente que mora no interior que saiu ainda mais cedo de casa", contou Ismael.

IDEIA NA PANDEMIA

Ele contou que a ideia de comemorar a nova idade dessa forma surgiu no ano passado, durante a pandemia da Covid-19, quando ele venceu o medo de agulha, começou a doar sangue e convidou 15 amigos para irem com ele. Desde então, ele doa sangue a cada três meses.

"Sempre gostei de comemorar meu aniversário com festa e veio na cabeça essa ideia de poder comemorar, ajudando o próximo. Encontrei uma maneira de comemorar que enche meu coração de muita gratidão. Poder comemorar ajudando a salvar outras vidas. A gente não precisa esperar ter alguém da família ou um amigo precisando de doação para doar. Não precisa conhecer a pessoa para fazer o bem" Ismael Littig - Empresário e aniversariante do dia

Este ano, o objetivo dele era dobrar a meta do ano passado e levar 30 pessoas, mas o número de amigos que se mobilizou foi muito maior e superou as expectativas do aniversariante.

"Fiz o convitinho e fui mandando e meio que viralizou. Todo mundo foi compartilhando e repostando. Até pessoas que não estão aqui hoje ajudaram divulgando. A meta eram 30 doadores e estou aqui com 60. Ano que vem, já fiz o convite para o Hemoes, para levar o ônibus lá e, se Deus quiser, triplicar o número de doadores", contou.

Empresário comemora aniversário no Hemoes e mobiliza doação de sangue em Vitória

Em um dia tão atípico, com o Hemoes lotado de doadores, a multidão deixou os profissionais muito felizes.

"Tem dia que a gente chega 7h e fica aqui esperando o pessoal chegar, 30 doações, 40 doações, hoje a gente vai chegar com certeza a 100 doações. A gente fica muito feliz. É muito bom receber tantos doadores. Os pacientes que precisam desse sangue agradecem. Que ele incentive outras pessoas a fazerem igual. Imagina? Todo dia, 100 doações no Hemoes ia ser um sucesso, um sonho", disse a enfermeira Lívia Casagrande.