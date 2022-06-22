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Presentão em Vitória

Festa? No aniversário, empresário lota Hemoes de doadores no ES

Doador voluntário, Ismael Littig completou 30 anos nesta quarta-feira (22). Ele mobilizou 60 pessoas que saíram de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, para realizarem as doações no Hemoes, na Capital

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2022 às 13:01
A comemoração do aniversário de 30 anos do empresário Ismael Littig, morador de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), dentro do Centro de Hemoterapia e Hematologia do ES (Hemoes), em Vitória, e contou a participação de 60 doadores de sangue, todos convocados pelo aniversariante.
Os voluntários saíram de Santa Maria de Jetibá em um ônibus e em uma van, por volta das 4h30, e chegaram à capital capixaba trazendo a bandeira da cidade, por volta das 8h.
Vitória
Os doadores vindos de Santa Maria seguraram um balão vermelho no Hemoes Crédito: Ricardo Medeiros
"Quinze graus. Estava bem frio. Teve gente que mora no interior que saiu ainda mais cedo de casa", contou Ismael.

IDEIA NA PANDEMIA

Ele contou que a ideia de comemorar a nova idade dessa forma surgiu no ano passado, durante a pandemia da Covid-19, quando ele venceu o medo de agulha, começou a doar sangue e convidou 15 amigos para irem com ele. Desde então, ele doa sangue a cada três meses.
"Sempre gostei de comemorar meu aniversário com festa e veio na cabeça essa ideia de poder comemorar, ajudando o próximo. Encontrei uma maneira de comemorar que enche meu coração de muita gratidão. Poder comemorar ajudando a salvar outras vidas. A gente não precisa esperar ter alguém da família ou um amigo precisando de doação para doar. Não precisa conhecer a pessoa para fazer o bem"
Ismael Littig - Empresário e aniversariante do dia
Este ano, o objetivo dele era dobrar a meta do ano passado e levar 30 pessoas, mas o número de amigos que se mobilizou foi muito maior e superou as expectativas do aniversariante.
"Fiz o convitinho e fui mandando e meio que viralizou. Todo mundo foi compartilhando e repostando. Até pessoas que não estão aqui hoje ajudaram divulgando. A meta eram 30 doadores e estou aqui com 60. Ano que vem, já fiz o convite para o Hemoes, para levar o ônibus lá e, se Deus quiser, triplicar o número de doadores", contou.

Empresário comemora aniversário no Hemoes e mobiliza doação de sangue em Vitória

Em um dia tão atípico, com o Hemoes lotado de doadores, a multidão deixou os profissionais muito felizes.
"Tem dia que a gente chega 7h e fica aqui esperando o pessoal chegar, 30 doações, 40 doações, hoje a gente vai chegar com certeza a 100 doações. A gente fica muito feliz. É muito bom receber tantos doadores. Os pacientes que precisam desse sangue agradecem. Que ele incentive outras pessoas a fazerem igual. Imagina? Todo dia, 100 doações no Hemoes ia ser um sucesso, um sonho", disse a enfermeira Lívia Casagrande.
Com informações de Juirana Nobres, da TV Gazeta

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