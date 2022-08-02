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Sem desistir

"A favela venceu": jovem MC faz sucesso ao exaltar comunidade em Guarapari

Yaggo Alves Ferrari, de 17 anos, sempre sonhou em ser músico e gravar um clipe. A chance apareceu em um festival de pipas de um projeto social. Desde então o jovem passou a ter o trabalho reconhecido pelo Estado; veja a história
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 ago 2022 às 18:05

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 18:05

O sonho de cantar esteve presente na vida de Yaggo Alves Ferrari, de 17 anos, desde a infância. Após compor uma canção sobre um festival de pipa de um projeto social de Guarapari, o MC lançou um clipe e está chamando a atenção com a música "A Favela Venceu".
Tudo começou com o convite do idealizador do Projeto Social Festival do Rei, que promove ações em comunidades através da atividade física como festivais de pipa, futebol e treino funcional. 
"O presidente do projeto me conheceu pelas redes sociais e me convidou para participar da equipe do festival. Cheguei a participar de alguns eventos e aí veio o convite da música. Comecei a escrever a letra, tive ajuda de um amigo para finalizar. A gente fez por diversão, não imaginava que iria repercutir tanto assim", contou Yaggo.
Fagner Vaillan Lima, criador do projeto social, disse que enxergou um dom no adolescente. "Ele tem essa pegada. Disse que confiava nele para escrever a letra, mandei para amigos católicos e evangélicos. Todos gostaram e fomos atrás de patrocínio para o clipe, que era o sonho do Yaggo", relatou.

CLIPE NA ÍNTEGRA

As imagens foram gravadas durante a comemoração de dois anos do projeto social. "O Fagner aproveitou o evento para fazer o clipe: teve festival de pipa, brinquedo para as crianças. Foi bem bacana. Os caras vieram filmar, as crianças participaram. Fiquei pensando: 'Nossa! Não acredito que isso está acontecendo', lembrou.

HOMENAGENS NA ALES E NA CÂMARA DE GUARAPARI

O clipe repercutiu não só em Guarapari, como em outras cidades do Estado. Yaggo chegou a ganhar até homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). "Nunca pensei que um dia iria ser homenageado na Assembleia, em Vitória, e na Câmara de Guarapari. Para mim, foi uma honra estar ali entre as autoridades."
Yaggo Alves Ferrari, de 17 anos, sempre sonhou em ser MC e gravar um clipe. Ele viu a oportunidade aparecer durante o festival de pipas de um projeto social de Guarapari; desde então, tem visto seu trabalho ser reconhecido pelo Estado afora
Após sucesso de clipe, adolescente de Guarapari recebeu homenagens Crédito: Divulgação
"Nunca pensei que um dia iria ser homenageado na Assembleia, em Vitória, e na Câmara de Guarapari. Para mim foi uma honra estar ali entre as autoridades"
MC Yaggo - Cantor
A mãe de Yaggo ficou toda orgulhosa. "Sou testemunha que ele sempre batalhou, sempre correu atrás de tudo. Desde pequeno sonhou muito em ser cantor. Sempre entrava em contato com alguém, tentando concretizar o sonho. Graças a Deus deu certo", disse a auxiliar de serviços gerais Ana Cristina Alves dos Santos.

A FAVELA VENCEU

Nascido no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, Yaggo sabe a importância de se ter referências dentro da comunidade. "Para mim, a favela vence quando um garoto que mora na periferia vem se destacando, quando um menino vai jogar num time de fora, por exemplo, ou quando um menino que sonha em MC vai se destacando pelo Brasil. Meu sonho é poder levar minha arte para todo o país", ressaltou.
Yaggo Alves Ferrari, de 17 anos, sempre sonhou em ser MC e gravar um clipe. Ele viu a oportunidade aparecer durante o festival de pipas de um projeto social de Guarapari; desde então, tem visto seu trabalho ser reconhecido pelo Estado afora
MC Yaggo se apresentou no Sesc de Guarapari, pela primeira vez, levando bandeira do projeto Crédito: Arquivo pessoal
Trechos do clipe chegaram a passar nos intervalos da programação da TV Gazeta, o que deixou o adolescente surpreso. "Quando vi que o clipe começou a passar no intervalo da novela, falei: 'Tô na Globo! As crianças venceram, a favela venceu!'.
"Nunca desistam dos seus sonhos. Eu moro na comunidade, na periferia, nunca sonhei com meu vídeo repercutir assim. Queria falar para as crianças nunca desistirem. Não é fácil, mas um dia a estrela brilha para todos."
Yaggo Alves Ferrari, de 17 anos - Cantor e compositor

SAIBA MAIS SOBRE O PROJETO FESTIVAL DO REI

Além de festival de pipa, o Projeto Festival do Rei também promove outras atividades esportivas. "Sou personal trainer, formado em Educação Física. A intenção do projeto é ajudar as comunidades com doações, fazendo ações através do esporte. Nós doamos cesta básica, remédios. Somos uma instituição sem fins lucrativos e já atuamos há 3 anos", afirmou Fagner.
O MC Yaggo Alves Ferrari, de 17 anos, mostra troféus de campeonato que o Projeto Social Festival do Rei está organizando
Além do festival de pipa, organização do projeto social está organizando campeonato de futebol, que vai contar com troféus para vencedores Crédito: Arquivo pessoal
O símbolo do projeto é um leão, em referência a Jesus. "É o Leão da tribo de Judá. Em todos as ações a gente faz uma reza para quem é católico, uma oração para que é evangélico. A gente também carimba frases bíblicas nas pipas. Quando elas voam, o pessoal pega e lê o versículo. A gente evangeliza desse jeito", disse.
No próximo domingo (7), o projeto vai participar da inauguração de um "pipódromo", no bairro Camurugi, em Guarapari. "A pipa é um pouco criminalizada devido ao cerol. Fomos atrás do espaço e conseguimos. Não tem campo de futebol, quadra? O pipódromo é tipo isso, um espaço seguro para soltar pipa e o cerol não cortar ninguém", explicou.
Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais do projeto, pelo InstagramFacebook e Youtube.

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