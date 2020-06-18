52 cidades do ES têm 'bairro não encontrado' no ranking do coronavírus

Casos de "bairro não encontrado" representam lacuna no monitoramento da doença no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

"Bairro não encontrado": é desse jeito que aparece a localização de centenas de casos confirmados do novo coronavírus no Painel Covid-19, do Governo Estadual. Espalhados por quase todos os municípios do Espírito Santo , essa lacuna na informação afeta mais gravemente 52 cidades, nas quais o local incerto aparece entre os dez mais afetados pela pandemia.

Esse é o caso de Cariacica , na Grande Vitória , onde 130 diagnósticos positivos não têm o endereço cadastrado corretamente e figuram como em um "bairro não encontrado". Aliás, esse número é suficiente para que o ponto desconhecido figure no top 30 dos bairros mais afetados de todo o Estado.

859 casos confirmados aparecem em "bairro não encontrado" no Painel da Covid-19

Cenário semelhante  e talvez até mais grave do ponto de vista das ações das equipes de saúde e de vigilância epidemiológica municipais  está Colatina , na Região Noroeste. Na cidade, o "bairro não encontrado" é o segundo com mais casos da Covid-19, com 58 pacientes. Como acompanhá-los e dar a devida atenção a eles se não se sabe onde estão?

AS CIDADES COM "BAIRRO NÃO ENCONTRADO"

Com mais de 100 casos: Cariacica (130) e Vila Velha (108);





Cariacica (130) e Vila Velha (108); Com 30 casos ou mais: Colatina (58), Aracruz (35), Serra (33), Fundão (30) e Domingos Martins (34);





Colatina (58), Aracruz (35), Serra (33), Fundão (30) e Domingos Martins (34); Com 20 casos ou mais: São José do Calçado (29), Nova Venécia (26), Guaçuí (25), Viana (24) e Sooretama (23);





São José do Calçado (29), Nova Venécia (26), Guaçuí (25), Viana (24) e Sooretama (23); Com dez casos ou mais: Pancas (19), São Gabriel da Palha (17), Linhares (15), Barra de São Francisco (14), Alegre (12), Marilândia (12), Vila Valério (12), Jerônimo Monteiro (12) e Iúna (10);





Pancas (19), São Gabriel da Palha (17), Linhares (15), Barra de São Francisco (14), Alegre (12), Marilândia (12), Vila Valério (12), Jerônimo Monteiro (12) e Iúna (10); Com menos de dez casos: Castelo (9), Santa Leopoldina (9), Iconha (9), Montanha (9), Baixo Guandu (8), Itapemirim (7), Mantenópolis (7), São Domingos do Norte (7), Irupi (6), Alfredo Chaves (6), Divino São Lourenço (6), Conceição da Barra (6), Ecoporanga (6), Ibitirama (5), Pedro Canário (5), Anchieta (5), Vitória (4), Venda Nova do Imigrante (4), Água Doce do Norte (4), Itaguaçu (4), Governador Lindenberg (4), Guarapari (3), Marataízes (3), São Mateus (3), Boa Esperança (3), Rio Novo do Sul (3), Pinheiros (3), Muniz Freire (3), Vargem Alta (3), Brejetuba (3), Conceição do Castelo (3), Atílio Vivácqua (3), Alto Rio Novo (3), Mimoso do Sul (2), Ibiraçu (2), Rio Bananal (2), Vila Pavão (2), Cachoeiro de Itapemirim (1), Santa Maria de Jetibá (1), Muqui (1), Itarana (1), Laranja da Terra (1), Águia Branca (1) e Mucurici (1).

Vale lembrar que há um mês, a quantidade de casos do novo coronavírus que não tinha endereço certo e aparecia como em algum “bairro não encontrado” já havia chamado a atenção . Desde então, o número de de infectados capixabas cresceu, o problema persistiu e ainda ganhou maior dimensão.

O QUE DIZ A SESA

A Gazeta, a Secretaria Estadual de Saúde ( Procurada por, a Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) explicou que o problema ocorre quando o bairro não está cadastrado no E-SUS VC e garantiu que irá notificar formalmente todos os municípios que estão nessa relação. No entanto, a pasta não informou qual a data para que a falta de informação seja solucionada.

O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS

A Secretaria de Saúde de Cariacica esclareceu que não se tratam de 128 notificações em único local, mas distribuídos em alguns bairros; e que essa informação é corrigida diariamente por meio de uma busca ativa feita pelas equipes da vigilância epidemiológica do município.

À frente da Secretaria de Saúde de Colatina, Kamila Roldi explicou que o bairro não encontrado surge quando o endereço é informado de forma errada ou incompleta. Esses casos não são de um único local. Nós fazemos o acompanhamento por telefone e buscamos essa atualização por meio desse contato, disse.

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Já a Prefeitura de Domingos Martins informou que existem particularidades no sistema da Sesa que faz com que os dados apareçam dessa forma e que o Painel Covid-19 não acompanha em tempo real o sistema E-SUS. No entanto, garantiu que tem conhecimento das localidades onde há incidência da doença e que faz o levantamento desses dados diariamente.

Como o município é um dos mais procurados para turismo de inverno no Espírito Santo, a prefeitura aproveitou para lembrar que este é um ano atípico e que o momento não é de lazer e disse que espera que as pessoas sigam a orientação de reforçar o isolamento social.

Por sua vez, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Valério, Mayara Valani, informou que o problema acontece porque o E-SUS VS ainda não foi atualizado com os bairros enviados, diariamente, pelo município ao gestor do Estado.

Já a Prefeitura de Aracruz limitou-se a garantir que os casos de Covid-19 notificados no município são encaminhados ao Estado com todas as informações, incluindo os bairros onde os pacientes residem.

Também procurada, a Prefeitura de Irupi também afirmou que isso acontece quando o bairro não consta no E-SUS VS e que a relação das localidades já foi encaminhada para a Sesa. Assim como garantiu que os casos são de mais de um bairro e que tem conhecimento do endereço completo desses pacientes.