Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lacuna no monitoramento

52 cidades do ES têm 'bairro não encontrado' no ranking do coronavírus

Ao todo, são 859 pacientes confirmados com a Covid-19, mas, que no monitoramento, não existe bairro

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 15:31
No bairro Glória, em Vila Velha, é possível ver pessoas atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Casos  de "bairro não encontrado" representam lacuna no monitoramento da doença no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva
"Bairro não encontrado": é desse jeito que aparece a localização de centenas de casos confirmados do novo coronavírus no Painel Covid-19, do Governo Estadual. Espalhados por quase todos os municípios do Espírito Santo, essa lacuna na informação afeta mais gravemente 52 cidades, nas quais o local incerto aparece entre os dez mais afetados pela pandemia.
Esse é o caso de Cariacica, na Grande Vitória, onde 130 diagnósticos positivos não têm o endereço cadastrado corretamente e figuram como em um "bairro não encontrado". Aliás, esse número é suficiente para que o ponto desconhecido figure no top 30 dos bairros mais afetados de todo o Estado.

859 casos confirmados

aparecem em "bairro não encontrado" no Painel da Covid-19
Cenário semelhante  e talvez até mais grave do ponto de vista das ações das equipes de saúde e de vigilância epidemiológica municipais  está Colatina, na Região Noroeste. Na cidade, o "bairro não encontrado" é o segundo com mais casos da Covid-19, com 58 pacientes. Como acompanhá-los e dar a devida atenção a eles se não se sabe onde estão?
A situação é a mesma em mais 15 municípios, entre os quais Domingos Martins e Fundão, com 34 e 30 casos, respectivamente. Há ainda "bairros não encontrados" em primeiro lugar, como em Aracruz (35), São José do Calçado (29), Nova Venécia (26), São Gabriel da Palha (17), Vila Valério (12), Jerônimo Monteiro (12), Irupi (6) e Alto Rio Novo (3). 

AS CIDADES COM "BAIRRO NÃO ENCONTRADO"

  • Com mais de 100 casos: Cariacica (130) e Vila Velha (108);

  • Com 30 casos ou mais: Colatina (58), Aracruz (35), Serra (33), Fundão (30) e Domingos Martins (34);

  • Com 20 casos ou mais: São José do Calçado (29), Nova Venécia (26), Guaçuí (25), Viana (24) e Sooretama (23);

  • Com dez casos ou mais: Pancas (19), São Gabriel da Palha (17), Linhares (15), Barra de São Francisco (14), Alegre (12), Marilândia (12), Vila Valério (12), Jerônimo Monteiro (12) e Iúna (10);

  • Com menos de dez casos: Castelo (9), Santa Leopoldina (9), Iconha (9), Montanha (9), Baixo Guandu (8), Itapemirim (7), Mantenópolis (7), São Domingos do Norte (7), Irupi (6), Alfredo Chaves (6), Divino São Lourenço (6), Conceição da Barra (6), Ecoporanga (6), Ibitirama (5), Pedro Canário (5), Anchieta (5), Vitória (4), Venda Nova do Imigrante (4), Água Doce do Norte (4), Itaguaçu (4), Governador Lindenberg (4), Guarapari (3), Marataízes (3), São Mateus (3), Boa Esperança (3), Rio Novo do Sul (3), Pinheiros (3), Muniz Freire (3), Vargem Alta (3), Brejetuba (3), Conceição do Castelo (3), Atílio Vivácqua (3), Alto Rio Novo (3), Mimoso do Sul (2), Ibiraçu (2), Rio Bananal (2), Vila Pavão (2), Cachoeiro de Itapemirim (1), Santa Maria de Jetibá (1), Muqui (1), Itarana (1), Laranja da Terra (1), Águia Branca (1) e Mucurici (1).
Vale lembrar que há um mês, a quantidade de casos do novo coronavírus que não tinha endereço certo e aparecia como em algum bairro não encontrado já havia chamado a atenção. Desde então, o número de de infectados capixabas cresceu, o problema persistiu e ainda ganhou maior dimensão.
Em meados de maio, eram 255 casos sem a informação exata de localização no município. Nesta quarta-feira (17), já são 859  um aumento de 236%. Ou seja, mais que o triplo. Atualmente, a inconsistência atinge 65 cidades do Espírito Santo e representa cerca de 2,8% dos total de casos confirmados do Estado.

Veja Também

Coronavírus: Espírito Santo registra 1.179 mortes e passa de 30 mil casos

O QUE DIZ A SESA

Procurada por A Gazeta, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) explicou que o problema ocorre quando o bairro não está cadastrado no E-SUS VC e garantiu que irá notificar formalmente todos os municípios que estão nessa relação. No entanto, a pasta não informou qual a data para que a falta de informação seja solucionada.

O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS

A Secretaria de Saúde de Cariacica esclareceu que não se tratam de 128 notificações em único local, mas distribuídos em alguns bairros; e que essa informação é corrigida diariamente por meio de uma busca ativa feita pelas equipes da vigilância epidemiológica do município.
À frente da Secretaria de Saúde de Colatina, Kamila Roldi explicou que o bairro não encontrado surge quando o endereço é informado de forma errada ou incompleta. Esses casos não são de um único local. Nós fazemos o acompanhamento por telefone e buscamos essa atualização por meio desse contato, disse.

Arquivos & Anexos

Baixe o guia especial sobre coronavírus

Tamanho do arquivo: 556kb
Baixar
Já a Prefeitura de Domingos Martins informou que existem particularidades no sistema da Sesa que faz com que os dados apareçam dessa forma e que o Painel Covid-19 não acompanha em tempo real o sistema E-SUS. No entanto, garantiu que tem conhecimento das localidades onde há incidência da doença e que faz o levantamento desses dados diariamente.
Como o município é um dos mais procurados para turismo de inverno no Espírito Santo, a prefeitura aproveitou para lembrar que este é um ano atípico e que o momento não é de lazer e disse que espera que as pessoas sigam a orientação de reforçar o isolamento social.

Veja Também

Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES atinge 81,86%

Por sua vez, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Valério, Mayara Valani, informou que o problema acontece porque o E-SUS VS ainda não foi atualizado com os bairros enviados, diariamente, pelo município ao gestor do Estado.
Já a Prefeitura de Aracruz limitou-se a garantir que os casos de Covid-19 notificados no município são encaminhados ao Estado com todas as informações, incluindo os bairros onde os pacientes residem.
Também procurada, a Prefeitura de Irupi também afirmou que isso acontece quando o bairro não consta no E-SUS VS e que a relação das localidades já foi encaminhada para a Sesa. Assim como garantiu que os casos são de mais de um bairro e que tem conhecimento do endereço completo desses pacientes.
As prefeituras de São José do Calçado, Nova Venécia, Vila Valério, Alto Rio Novo, São Gabriel da Palha e Jerônimo Monteiro também foram acionadas por A Gazeta, mas não retornaram até o momento de publicação desta reportagem. Assim que a resposta for dada, essa matéria será atualizada.

Veja Também

Coronavírus no ES: Colatina confirma o 13º óbito

Covid-19: idoso espera três dias por vaga de UTI no Sul do ES

Governo do ES corrige dado: lockdown só com 91% de ocupação de leitos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aureny Simões, mulher que correu todas edições das Dez Milhas Garoto
Idosa participante de todas as edições da Dez Milhas Garoto se mostra animada com a prova de 2026
Imagem de destaque
Motociclista fica ferido após colidir com uma vaca em São Mateus
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival gratuito em Vitória
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados