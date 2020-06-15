Coronavírus no ES: Colatina confirma o 13º óbito

Ainda de acordo com dados do painel Covid-19 da Sesa, dos 13 óbitos em Colatina, sete são de mulheres e seis são de homens. Além disso, quatro mortos pela doença tinham menos de 60 anos, outros nove acima dessa idade. Os bairros com mais mortes no município são Centro e Colatina Velha, com dois óbitos cada.