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Covid-19

Coronavírus no ES: Colatina confirma o 13º óbito

O município fechou maio com quatro mortes por Covid-19 e termina a primeira quinzena de junho com 13, um aumento de 225% em apenas quinze dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 18:26

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 18:26

População nas ruas do Centro de Colatina
População nas ruas do Centro de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou mais uma morte em decorrência do novo coronavírus, na tarde desta segunda-feira (15). Com esse óbito, a cidade já totaliza 13 óbitos por Covid-19. Nos 15 primeiros dias de junho, o número de óbitos em Colatina saltou de quatro para os 13 atuais, o número mais que triplicou.
Em nota de pesar, a Prefeitura de Colatina confirmou o 13° óbito por Covid-19 no município. Segundo a administração municipal, a vítima é uma idosa de 85 anos. O executivo afirmou que a mulher estava internada em um hospital da rede pública. Ela era portadora de comorbidades, que não foram especificadas pela prefeitura.

MORTES POR CORONAVÍRUS DISPARARAM EM COLATINA NO MÊS DE JUNHO

Nos últimos dias, Colatina registou um aumento considerável no número de óbitos pelo novo coronavírus. A cidade fechou o mês de maio com quatro mortes confirmadas por Covid-19. Agora, termina a primeira quinzena de junho com 13 mortes. Um aumento de 225% em apenas quinze dias.

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Com 764 casos confirmados, a taxa de letalidade da doença no município é de 1,7%, conforme dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), abaixo da média do Espírito Santo, que é de 3,99%.
Ainda de acordo com dados do painel Covid-19 da Sesa, dos 13 óbitos em Colatina, sete são de mulheres e seis são de homens. Além disso, quatro mortos pela doença tinham menos de 60 anos, outros nove acima dessa idade. Os bairros com mais mortes no município são Centro e Colatina Velha, com dois óbitos cada.

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