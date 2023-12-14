3ª Ponte: o que acontecerá com Rodosol e funcionários após fim do contrato

Terceira Ponte vai passar para a gestão do governo do Estado Crédito: Vitor Jubini

A concessionária é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). “Sua atividade é restrita ao objetivo para o qual foi criada. Sendo assim, com o fim do contrato de concessão, ela encerra suas atividades. Todos os empregados serão demitidos”, informou por nota a empresa.

Quatro empresas, que possuem outras atividades, detêm a maior parte de sua composição acionária. São elas:

Coimex Empreendimentos e Participações Ltda - 38%

38% Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda - 38%

38% ES 60 Empreendimentos e Participações Ltda – 9%

9% Urbesa Administração e Participações Ltda - 7,5%

À reportagem foi informado que os próximos 60 a 90 dias vão ser dedicados à transferência para o governo do Estado dos dados e imóveis que envolvem a ponte e a rodovia, assim como o fechamento de balanços e outros relatórios contábeis. Haverá ainda a rescisão de alguns contratos de prestação de serviços.

Your browser does not support the audio element. 3 Ponte: o que acontecerá com Rodosol e funcionários após fim do contrato

Já os serviços de manutenção do pavimento e sinalização vertical e horizontal ficarão a cargo do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER), que já é responsável por prestar esse tipo de trabalho nas demais rodovias estaduais.

Em relação aos funcionários, o governador Renato Casagrande informou que o Estado pode oferecer a eles formação profissional e há uma possibilidade de que sejam contratados pelas empresas que vão assumir os serviços após a licitação.

Histórico

Além das obras realizadas, as duas décadas e meia de concessão foram marcadas por muitas disputas judiciais e protestos. Um dos primeiros processos contrários à concessão foi movido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , cerca de 40 dias antes da assinatura do contrato.

A opção pela privatização da rodovia, com a inclusão da ponte no chamado subsídio cruzado, pelo qual o pedágio pago na ponte ajudava a cobrir os gastos com as obras da Rodovia do Sol, foi um dos motivos das disputas judiciais.

O fato ocorreu na administração de Vitor Buaiz, considerando que o Estado enfrentava dificuldades para duplicar a ES 060, queria melhorar o acesso turístico a Guarapari e resolver o problema com o elevado número de acidentes registrados na via, mas não dispunha de recursos.

O caminho foi a concessão, com a cobrança de pedágio, com o objetivo de garantir a manutenção da ponte e, por outro lado, a duplicação da rodovia. Por este segundo ponto a Rodosol seria responsável.

Mas as disputas e polêmicas se acirraram a partir de 2013, quando, por decisão judicial, passou a ser cobrada na ponte uma tarifa apenas de manutenção.