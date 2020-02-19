Produtor aposta na criação de lambari rosa como isca para a pesca no ES

Lambari rosa, conhecido como piaba Crédito: TV Gazeta Norte

Foi observando o mercado e as oportunidades de consumo que o piscicultor Jonas Domingos decidiu iniciar a criação de lambaris rosa, também conhecidos como piabas. O objetivo é fornecê-lo como isca para outros peixes. O negócio tem dado tão certo que já virou referência na região Norte do Espírito Santo

Jonas já é conhecido na piscicultura, com mais de 30 anos de experiência no mercado. A opção de negócio veio a partir de uma boa observação. Eu comecei após um pedido dos próprios pescadores do município. Às vezes o pessoal marcava uma pesca com os amigos, e ninguém pesca aqui no município a nível de comércio, é pesca esportiva mesmo. Aí lembrava, cadê a isca? Não tem. Eu vendo isso e por ser um município agrícola que tem muitas barragens, a maioria das barragens com muitos peixes carnívoros, eu pensei em começar a criar piabas para atender esses pescadores, e comecei, relembra.

A propriedade fica localizada no Córrego Teófilo, no interior do município de Jaguaré . Para garantir a qualidade dos lambaris é preciso seguir uma série de procedimentos, como por exemplo respeitar o período de reprodução da espécie. O lambari se reproduz dez meses durante o ano, só não reproduz em junho e julho. Nesse sistema de gaiola que eu uso hoje, você pode usar um macho para uma fêmea, se for em área aberta é de dois a três machos, revela o piscicultor.

Jonas Domingos decidiu tem uma criação de lambaris rosa Crédito: TV Gazeta Norte

Em média, a taxa de reprodução é de 100 mil lambaris a cada desova da fêmea, um resultado bastante positivo, segundo Jonas. Além do pescado produzido exclusivamente para isca, o piscicultor também reproduz outras espécies como o tambaqui, tambacu, carpa capim e carpa vermelha, chegando perto de 13 mil peixes. Mas a procura mais intensa, segundo ele, tem sido pelo lambari rosa.

Nós começamos observar que para a traíra nem tanto, porque a isca está morta, mas para o tucunaré, que é um peixe predador de peixe vivo, ele se mata quando ver essa piaba rosa por causa da cor dela, então está sendo uma procura muito grande por essa piaba rosa, reforça ele.

Se o pescado é bem produzido, o resultado vem de forma satisfatória. Diante da qualidade e do investimento na produção de lambaris, um peixe que tem como característica se reproduzir por estresse, o piscicultor já conquistou clientes em várias cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, na Grande Vitória e também de algumas cidades da Bahia.

MODELO DE NEGÓCIO

A ideia de Jonas Domingos em Jaguaré deu tão certo que o produtor rural Valdeci Alves de Paulo resolveu comprar uma grande quantidade de lambaris. O objetivo é reproduzir o processo na propriedade dele e começar a comercializar o peixe.

Eu comecei a trabalhar com outros alevinos como tilápia, tambaqui, dourado e outros peixes, e aí começaram a me ligar à procura do lambari usando ele como isca para poder pegar outros peixes. Não é grande quantidade, mas já começou a procura, explica.

Criação de lambari rosa em Córrego Teófilo, no interior do município de Jaguaré Crédito: TV Gazeta Norte

Só para o produtor rural foram vendidas cerca de 4 mil lambaris na primeira fase da reprodução. Para realizar o transporte do pescado, todo um cuidado técnico é adotado para que os lambaris cheguem saudáveis ao destino.

O segredo é oxigenar o reservatório e usar um pouco de sal. Segundo Jonas, a técnica já fez com que clientes fizessem o transporte do pescado por longas distâncias e não registrassem nenhuma perda considerável dos peixes.

CONSUMO PRÓPRIO

Quando se fala que os melhores clientes são os que atuam diretamente com o produto, na propriedade do seu Jonas não é diferente. Além de vender grande parte da produção de peixes, há também os que são separados para consumo próprio.

Na residência da família, o freezer está cheio de tilápias retiradas da produção e produzidas especificamentes para o consumo na propriedade. Aqui nós temos um tanque rede onde nós criamos peixes como criamos uma galinha lá presa. A hora que quiser comer um peixe a gente vai lá, pega e come. É tilápia de qualidade e para esse objetivo, ressalta.

Seja no freezer ou ainda nos tanques, Jonas segue praticamente sozinho cuidando da reprodução dos peixes, mas sempre de olho nas oportunidades do mercado.