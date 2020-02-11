Vermelhão do repolho atinge plantações na Região Serrana do ES

Vermelhão do repolho é observado em lavouras capixabas Crédito: Incaper/Divulgação

As lavouras de repolho da Região Serrana do Espírito Santo estão sofrendo com a infestação de uma nova doença. As plantas têm sido atingidas pelo enfezamento do repolho, também conhecido como vermelhão do repolho. A doença impede que o vegetal se desenvolva, precisando ser eliminado para a enfermidade não ser espalhar pelo plantio.

O diagnóstico das primeiras plantas infectadas no Estado foi feito por pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) em parceria com a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi). Segundo o pesquisador do Incaper e um dos responsáveis pela descoberta, Hélcio Costa, muitos produtores procuraram o Incaper levando amostras das folhas avermelhadas.

Eles pensavam que era falta de nutriente, deficiência de fósforo. Mas, em parceria com o laboratório de fitopatologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Esalq, fizemos análise molecular e confirmamos que é o enfezamento do repolho, contou.

O primeiro indício que a planta tem essa doença é a cor das folhas das plantas, que adquirem uma intensa coloração avermelhada. Os sintomas iniciais ocorrem nas reboleiras, as partes mais densas da lavoura, ou seja, em pequenos focos.

"Outro sintoma bem caraterístico pode ser observado quando se faz um corte transversal na base do caule. Se for notada a presença de um anel de coloração escura, pode-se ter certeza de que a planta está doente. Este anel escuro é bem típico desta doença" Hélcio Costa - pesquisador do Incaper

O vermelhão do repolho é uma doença causada por um grupo de bactérias parasitas chamadas fitoplasmas, que penetram nos vasos da planta, obstruindo-os. Com isto, a planta não se desenvolve de maneira normal, ou seja, fica atrofiada, ou no popular "enfezada". "A transmissão é feita por cigarrinhas, insetos sugadores de seiva que se alimentam das plantas doentes. Assim, acabam transmitindo a doença para outras plantas, ainda sadias", explica o especialista.

Vermelhão do repolho é observado em lavouras capixabas Crédito: Incaper/Divulgação

De acordo com Hélcio, a aquisição de mudas sadias é essencial para evitar a doença. O ideal é produzir as mudas em telhados fechados, para evitar a contaminação pelas cigarrinhas na fase inicial de cultivo, disse o pesquisador. As plantas que apresentarem os primeiros sintomas devem ser eliminadas imediatamente da lavoura.

Outra precaução é importante evitar plantios sucessivos de repolho em áreas onde a doença ocorre com maior intensidade. Fazer rotação de culturas é primordial para evitar que a doença se dissemine para outras locais.

Mais uma medida a ser tomada é a implantação de barreiras em volta da cultura, de maneira a dificultar o acesso das cigarrinhas à lavoura de repolho. Se for verificada alta incidência de cigarrinhas na lavoura, o produtor deve fazer o controle químico ainda na fase inicial de desenvolvimento da cultura.

Como as plantas atingidas não formam a cabeça do repolho, a verdura afetada não chega ao mercado. (Com informações do Incaper)