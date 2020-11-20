A Praça do Papa, em Vitória, vai receber três feiras do agronegócio durante este mês. Entre os dias 26 e 29 de novembro, a Capital capixaba receberá as feiras Sabores da Terra, da Agricultura Familiar (Feafes) e de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Ao todo, mais de 300 famílias empreendedoras do campo vão participar dos eventos. A entrada será gratuita.
Praça do Papa recebe três feiras do agronegócio na próxima semana
Os produtores vindos de diversas partes do Espírito Santo vão apresentar variados produtos feitos artesanalmente e colhidos no campo durante os dias do evento. Entre eles estão: queijos, flores, bebidas, embutidos, biscoitos, doces e peixes, além de artesanatos.
As feiras valorizam e põem em destaque o ramo do agronegócio que, de acordo com o governo do Estado, absorve 33% da população economicamente ativa no Espírito Santo e é responsável por 30% do PIB Estadual, sendo a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios capixabas.
O organizador do evento, Ademir Dadalto, ressalta a importância das feiras para as famílias que vivem do campo. "Neste ano de pandemia, em que muitas famílias do interior tiveram a produção reduzida, os eventos, além de promoverem a troca de cultura, contribuem massivamente para a economia do campo e do estado. Estamos imensamente felizes pela possibilidade de promover as feiras em 2020, pois é de grande importância para todas as partes envolvidas", afirma.
A organização da feira, que tem apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes), criou um protocolo de segurança para receber os visitantes e evitar a contaminação pelo coronavírus.
"Será permitida a entrada somente com uso de máscara, frascos de álcool gel estarão disponíveis em grande quantidade para o uso, além do controle do número de visitantes no espaço, que será limitado. Todas essas medidas foram adotadas visando a segurança dos participantes e expositores", destaca Dadalto.
O QUE ENCONTRAR NAS FEIRAS?
De antepasto de jiló a queijos artesanais
Direto de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, a produtora Eliana Broeto mantém uma agroindústria familiar, onde são colhidos, embalados e comercializados produtos como banana, batata, aipim e inhame, além da produção de pimentas em conserva e molhos, picles, geleia e doces em compotas, cristalizados, picles de pupunha, antepasto de berinjela e jiló, além de queijos e vinhos especiais, como os de jabuticaba.
Em parceria com o marido e dois filhos, a produtora conta que esta será sua 11ª participação no evento. Eu comecei a expandir os negócios a partir da feira, antes vendia só no município, as vendas eram pequenas, depois aumentaram. Conquistei uma cliente de Vitória, no primeiro ano que participei e vendo até hoje, ressalta a empreendedora.
Cafés especiais do Sul
De Afonso Cláudio, a produtora Célia Pereira traz um café selecionado, produzido nas montanhas, avaliado com pontuação 80 (em uma escala que vai até 100) por meio de uma análise sensorial, que o classifica como um café especial, segundo a Metodologia de Avaliação Sensorial da SCA (Specialty Coffee Association), usada no mundo todo.
Na colheita, os melhores grãos são escolhidos, somente os maduros e em boas condições vão para o processo de torra, assim, o resultado é um café de melhor qualidade. A gente produz o café com muito amor, gostamos demais do que fazemos, explica a empreendedora.
Tradição do sabor em família
Há cerca de 22 anos, a família Brioschi, de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, administra uma agroindústria de produtos alimentícios artesanais. De acordo com Priscila Filete, a tradição começou com os avós, que faziam somente para consumo, a partir disso, começou a comercialização.
Queijos frescal, provolone, socol, embutidos, doce de leite, cafés em grão e em pó, vinho de jabuticaba, entre outras delícias fazem parte do cardápio. Para a feira Sabores da Terra, grande parte das produções da família estarão presente em um dos pavilhões do evento.
Produtos a partir de R$ 6 no evento
Além da viagem aos sabores capixabas, as feiras Sabores da Terra, Agricultura Familiar e Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais promovem um intercâmbio, pois contarão com a presença de produtores de Minas Gerais. Os eventos são uma oportunidade de encontrar produtos artesanais com preços a partir de R$ 6.
SERVIÇO
- Datas: 26, 27, 28 e 29 de novembro (quinta a domingo)
- Quinta e sexta-feira: 16 às 22h
- Sábado: 10 às 22h
- Domingo: 14 às 19h