Queijos que serão vendidos nas feiras que acontecerão na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Feira Sabores da Terra/Divulgação

26 e 29 de novembro, a Capital capixaba receberá as feiras Sabores da Terra, da Agricultura Familiar (Feafes) e de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Ao todo, mais de 300 famílias empreendedoras do campo vão participar dos eventos. A entrada será gratuita. A Praça do Papa, em Vitória , vai receber três feiras do agronegócio durante este mês. Entre os dias, a Capital capixaba receberá as feiras Sabores da Terra, da Agricultura Familiar (Feafes) e de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Ao todo, mais de 300 famílias empreendedoras do campo vão participar dos eventos. A entrada será gratuita.

Your browser does not support the audio element. Praça do Papa recebe três feiras do agronegócio na próxima semana

Os produtores vindos de diversas partes do Espírito Santo vão apresentar variados produtos feitos artesanalmente e colhidos no campo durante os dias do evento. Entre eles estão: queijos, flores, bebidas, embutidos, biscoitos, doces e peixes, além de artesanatos.

As feiras valorizam e põem em destaque o ramo do agronegócio que, de acordo com o governo do Estado, absorve 33% da população economicamente ativa no Espírito Santo e é responsável por 30% do PIB Estadual, sendo a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios capixabas.

O organizador do evento, Ademir Dadalto, ressalta a importância das feiras para as famílias que vivem do campo. "Neste ano de pandemia, em que muitas famílias do interior tiveram a produção reduzida, os eventos, além de promoverem a troca de cultura, contribuem massivamente para a economia do campo e do estado. Estamos imensamente felizes pela possibilidade de promover as feiras em 2020, pois é de grande importância para todas as partes envolvidas", afirma.

A organização da feira, que tem apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes), criou um protocolo de segurança para receber os visitantes e evitar a contaminação pelo coronavírus.

"Será permitida a entrada somente com uso de máscara, frascos de álcool gel estarão disponíveis em grande quantidade para o uso, além do controle do número de visitantes no espaço, que será limitado. Todas essas medidas foram adotadas visando a segurança dos participantes e expositores", destaca Dadalto.

O QUE ENCONTRAR NAS FEIRAS?

De antepasto de jiló a queijos artesanais

Direto de Santa Teresa , na Região Serrana do Estado, a produtora Eliana Broeto mantém uma agroindústria familiar, onde são colhidos, embalados e comercializados produtos como banana, batata, aipim e inhame, além da produção de pimentas em conserva e molhos, picles, geleia e doces em compotas, cristalizados, picles de pupunha, antepasto de berinjela e jiló, além de queijos e vinhos especiais, como os de jabuticaba.

Em parceria com o marido e dois filhos, a produtora conta que esta será sua 11ª participação no evento. Eu comecei a expandir os negócios a partir da feira, antes vendia só no município, as vendas eram pequenas, depois aumentaram. Conquistei uma cliente de Vitória, no primeiro ano que participei e vendo até hoje, ressalta a empreendedora.

Cafés especiais do Sul

De Afonso Cláudio , a produtora Célia Pereira traz um café selecionado, produzido nas montanhas, avaliado com pontuação 80 (em uma escala que vai até 100) por meio de uma análise sensorial, que o classifica como um café especial, segundo a Metodologia de Avaliação Sensorial da SCA (Specialty Coffee Association), usada no mundo todo.

Na colheita, os melhores grãos são escolhidos, somente os maduros e em boas condições vão para o processo de torra, assim, o resultado é um café de melhor qualidade. A gente produz o café com muito amor, gostamos demais do que fazemos, explica a empreendedora.

Cafés e cachaças poderão ser encontrados nas feiras que acontecerão na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Feira Sabores da Terra/Divulgação

Tradição do sabor em família

Há cerca de 22 anos, a família Brioschi, de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Estado, administra uma agroindústria de produtos alimentícios artesanais. De acordo com Priscila Filete, a tradição começou com os avós, que faziam somente para consumo, a partir disso, começou a comercialização.

Queijos frescal, provolone, socol, embutidos, doce de leite, cafés em grão e em pó, vinho de jabuticaba, entre outras delícias fazem parte do cardápio. Para a feira Sabores da Terra, grande parte das produções da família estarão presente em um dos pavilhões do evento.

Embutidos serão comercializado na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Feira Sabores da Terra/Divulgação

Produtos a partir de R$ 6 no evento

Além da viagem aos sabores capixabas, as feiras Sabores da Terra, Agricultura Familiar e Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais promovem um intercâmbio, pois contarão com a presença de produtores de Minas Gerais. Os eventos são uma oportunidade de encontrar produtos artesanais com preços a partir de R$ 6.

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