Momento Agro: os riscos para o café do ES com as mudanças climáticas

Videocast discute os impactos negativos do clima na produção cafeeira e as soluções implementadas para mitigar esses efeitos

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:24

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café e o primeiro em conilon do Brasil, movimentando a economia e sustentando milhares de famílias. No entanto, a atual crise climática ameaça o cultivo do grão e preocupa estudiosos.

Para detalhar os impactos das mudanças no clima na produção cafeeira e as soluções para mitigar esses efeitos, a jornalista Rosi Ronquetti convidou para o bate-papo do Momento Agro os engenheiros agrônomos, professores e pesquisadores Sara Dousseau e Fábio Partelli.

Eles explicam que o calor intenso afeta o processo de fotossíntese, o que pode comprometer a produção. Sara destaca que o impacto da mudança climática na cafeicultura é perceptível. “Temos observado impactos na floração, que estão acontecendo de maneira irregular, e durante o processo de granação. Isso acarreta perdas de produção, diminuição dos grãos, aumento de grãos chochos e, consequentemente, queda no rendimento”, pontua a pesquisadora.

Para tentar amenizar o problema, pesquisadores estudam soluções inovadoras, como protetores solares para plantas e a seleção de plantas tolerantes ao calor extremo. Partelli, no entanto, chama a atenção para o papel dos cafeicultores neste processo.

"Temos que atacar os problemas, fazendo o máximo para armazenar água e absorver a água da chuva. Segurar a água através de manejo adequado do solo, microterraceamento e terraceamento. Começar a trabalhar com a arborização nas lavouras para tornar o ambiente um pouco mais fresco. Todas essas são maneiras de provocar adaptações aos problemas climáticos”, pontua o professor.

