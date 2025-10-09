Home
Momento Agro: comércio de café conilon entre em nova fase; Entenda

Videocast aborda as transformações da produção e da venda dos grãos e os desafios dos produtores capixabas

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:25

Maior produtor de café conilon do Brasil, o Espírito Santo vive um novo momento da comercialização do produto, com a valorização do preço da saca e aumento do interesse de compradores de outros países. Neste episódio do videocast Momento Agro, destacamos as transformações da produção e da venda dos grãos e os desafios vivenciados pelos produtores capixabas. 

O engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) José Altino Machado Filho chama a atenção para o surgimento de um novo produto. “Temos que estar atentos ao produto da colheita mecanizada. Grandes lotes com perfis diferentes, pontuação alta, doçura, acidez, grão maduro”, salienta. 

Já a produtora de café especiais e mestre de torra Kissia Dal’Orto defende uma mudança de cultura no campo. “Além de enxergar o café que  produz como uma bebida, um alimento, o produtor precisa enxergar o quanto ele importa nesse mercado de café de qualidade”, frisa.  

Dê o play e confira esse bate-papo sobre a produção do café conilon capixaba. 

