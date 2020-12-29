Cinco municípios representam 20% da receita do agronegócio do ES

Galos e galinhas na roça: Santa Maria de Jetibá tem o maior rebanho de aves do país Crédito: Pixabay

A microrregião Central Serrana do Espírito Santo é a que gera mais riquezas para a agropecuária capixaba. A produção, tanto animal, quanto vegetal, representa 20,21% da receita do agronegócio no Espírito Santo, o que corresponde a R$ 1,54 bilhão por ano. A região, que contempla apenas cinco dos 78 municípios capixabas, é conhecida principalmente pela criação de aves e pelo agroturismo.

A microrregião Central Serrana é composta pelos municípios de Itaguaçu, Itarana, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina. Além disso, ela é a terceira menor em termo de área, dentre às dez microrregiões do Estado, tendo 181,9 mil hectares de terra usadas para o agronegócio, o que representa apenas 5,6% do território capixaba.

"Santa Maria de Jetibá foi responsável por 78,09% do valor da produção agropecuária de todos os grupos de atividade dessa microrregião, no período de referência. A criação de aves, que é o seu principal produto, faz com que o município tenha destaque dentre os demais", comenta Antônio Ricardo.

Na microrregião Central Serrana, a pecuária e criação de aves foi a maior fonte do valor da produção dessa microrregião, com uma participação de 71,97% do total, o equivalente a R$ 1,11 bilhão. Já a produção das lavouras foi a segunda principal fonte da área e representou outros 15,85% da arrecadação da microrregião (R$ 243,48 milhões). A horticultura e floricultura vêm em seguida com 10,53% (R$ 161,75 milhões).



OUTRAS REGIÕES

Em segundo lugar, em termos de valor de produção agropecuária no Estado temos a microrregião Nordeste, com 16,06% (R$ 1,2 bilhão). Em seguida vem Rio Doce, com 14,28% do total (R$ 1,08 bilhão), Sudoeste Serrana com 11,12% (R$ 846,7 milhões), Centro-Oeste com 9,86% do total (R$ 750,58 milhões), Caparaó com 8,36% (R$ 636,58 milhões).