Três em cada quatro propriedades agropecuárias no ES são familiares

Plantio próximo às montanhas Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. 3 em cada 4 propriedades agropecuárias no ES são familiares

Em 2006, no último censo realizado, o Estado tinha 67,5 mil estabelecimentos familiares. Em dez anos, outros 13,2 mil foram criados. Os dados do IBGE ainda mostram que a área ocupada por essas propriedades também aumentou, passando de 990,6 mil hectares para 1 milhão, incremento de 8,9%.

Apesar disso, a proporção entre unidades familiares e não familiares diminuiu. Em 2006, as primeiras representavam 80% do total propriedades rurais do Estado e as outras 20%. Já em 2017, os dados passaram a ser de 74,8% e 25,2%, respectivamente.

Isso ocorreu porque o número de propriedades não comandado por famílias passou de 16,8 mil para 27,2 mil na última década. Um aumento de aproximadamente 62% entre os anos (10,4 mil em números absolutos). Já os familiares cresceram percentualmente menos, o equivalente a 19,6% (13,2 mil em números absolutos).

MECANIZAÇÃO

O Censo Agro 2017 também mostrou que houve um crescimento no número de tratores dentro das propriedades rurais. A quantidade dessas máquinas aumentou 105,1% em dez anos. Em 2006, eram 11,8 mil espalhados pelo Espírito Santo. Já em 2017, foram registradas 12.457 unidades a mais, chegando assim a marca de 24,3 mil veículos.