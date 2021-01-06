Parque Estadual Pedra Azul completa 30 anos e realiza lives

Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Marcelo Prest

perfil do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e dos demais órgãos do Sistema de Meio Ambiente do governo do Estado no Instagram. Um dos cartões postais mais bonitos do Espírito Santo , o Parque Estadual Pedra Azul , em Domingos Martins , na região Serrana do Estado, comemorou 30 anos no último domingo (03). Para celebrar o aniversário da Unidade de Conservação (UC), serão realizadas duas lives, durante esta semana, no

Nesta quarta-feira (06), a partir das 18 horas, será realizada a live com o tema “Causos e histórias dos 30 anos do Parque Pedra Azul”, com o guarda-florestal José Bellon, conhecido popularmente como “Guarda Belo”. Ele trabalha desde 1985 na Pedra Azul e vai bater um papo com o gestor do parque, Rodolpho Torezani, e contar os “causos” que encantam os turistas que passam por lá.

Já nesta quinta-feira (07), será a vez de lançar a versão digital do livro “Preservando nosso quintal”, escrito por Lauro Narciso, com apoio do servidor do Iema que atua no parque, Leonardo Brioschi. A obra trata da biodiversidade da UC e da importância de preservá-la e, em breve, será distribuída, em versão impressa, para a comunidade do entorno.

A área onde está o conjunto rochoso de Pedra Azul, devido à beleza cênica e biodiversidade, além da ameaça de quase ter sido minerada para a construção da BR-262, foi declarada pelo decreto nº 312, de 31 de outubro de 1960, como Reserva Florestal de Pedra Azul, tornando-se uma área protegida. Em 1991, foi nomeada para Parque Estadual Pedra Azul.

Esse é um dos parques mais visitados no Estado, principalmente no período de inverno, quando os visitantes vão em busca do clima frio e das belíssimas paisagens das montanhas.

Durante o período de pandemia, as visitas são realizadas em dois turnos, de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. É necessário agendamento prévio por e-mail, podendo agendar até seis pessoas.

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