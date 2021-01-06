Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Domingos Martins

Parque Estadual Pedra Azul completa 30 anos e realiza lives

Serão realizadas duas lives, nesta quarta (6) e quinta-feira (7), no perfil do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e dos demais órgãos do Sistema de Meio Ambiente do governo do Estado no Instagram

Publicado em 

06 jan 2021 às 09:44

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 09:44

Pedra Azul, Domingos Martins
Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Marcelo Prest
Um dos cartões postais mais bonitos do Espírito Santo, o Parque Estadual Pedra Azul, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, comemorou 30 anos no último domingo (03). Para celebrar o aniversário da Unidade de Conservação (UC), serão realizadas duas lives, durante esta semana, no perfil do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e dos demais órgãos do Sistema de Meio Ambiente do governo do Estado no Instagram.
Nesta quarta-feira (06), a partir das 18 horas, será realizada a live com o tema “Causos e histórias dos 30 anos do Parque Pedra Azul”, com o guarda-florestal José Bellon, conhecido popularmente como “Guarda Belo”. Ele trabalha desde 1985 na Pedra Azul e vai bater um papo com o gestor do parque, Rodolpho Torezani, e contar os “causos” que encantam os turistas que passam por lá.

Veja Também

Festas de São Benedito e São Sebastião serão em formato virtual na Serra

Carnaval de Vitória 2021: caso haja vacina, escolas planejam desfile em julho

nesta quinta-feira (07), será a vez de lançar a versão digital do livro “Preservando nosso quintal”, escrito por Lauro Narciso, com apoio do servidor do Iema que atua no parque, Leonardo Brioschi. A obra trata da biodiversidade da UC e da importância de preservá-la e, em breve, será distribuída, em versão impressa, para a comunidade do entorno.
A área onde está o conjunto rochoso de Pedra Azul, devido à beleza cênica e biodiversidade, além da ameaça de quase ter sido minerada para a construção da BR-262, foi declarada pelo decreto nº 312, de 31 de outubro de 1960, como Reserva Florestal de Pedra Azul, tornando-se uma área protegida. Em 1991, foi nomeada para Parque Estadual Pedra Azul.
Esse é um dos parques mais visitados no Estado, principalmente no período de inverno, quando os visitantes vão em busca do clima frio e das belíssimas paisagens das montanhas.
Durante o período de  pandemia, as visitas são realizadas em dois turnos, de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. É necessário agendamento prévio por e-mail, podendo agendar até seis pessoas.

INFORMAÇÕES SOBRE VISITAÇÃO:

  • Funcionamento: de terça-feira a domingo
    - Observação: o funcionamento pode ser alterado em função do Mapa de Gestão de Risco da Covid-19. Por isso, antes de visitá-lo, é sempre importante conferir se Domingos Martins não se encontra em risco alto para a transmissão do coronavírus.
  • Horários: das 8h às 11h, e das 13h às 16h
  • Agendamento: através do e-mail [email protected]
    - O interessado deve enviar nome, CPF, data e turno que deseja visitar o parque.

Veja Também

Pedra da Penha: um paraíso de Cachoeiro de Itapemirim, no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins Pedra Azul Turismo no ES Turismo Europa Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados