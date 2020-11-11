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Tradição da Toscana

Vinho italiano mais famoso do mundo ganha degustação virtual

Rótulos de Chianti estarão em um kit com itens de harmonização e receitas do chef Danio Braga para o evento Itália Wine Experience, no dia 28/11
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 21:14

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 21:14

Vinho
Passaporte para a degustação online custa R$ 440 Crédito: Shutterstock
A Itália é a principal nação produtora de vinhos do mundo, sendo a número um em quantidade  cerca de 50 milhões de hectolitros por ano  e uma das mais antigas na arte de fabricar a bebida. E nada mais óbvio que seja italiano um dos rótulos mais famosos do planeta: o Chianti.
O nome é exclusivo às produções realizadas na região da Toscana, a partir da uva tinta Sangiovese. O Terre Natuzzi Chianti DOCG Reserva e o Baby Amarone Costa Arénte Ripasso Della Valpolicella foram os rótulos cuidadosamente selecionados por Marcelo Copello, que conduzirá o evento Itália Wine Experience, marcado para o próximo dia 28/11, às 20h, e realizado pela Talk Wine, a primeira startup brasileira 100% dedicada à degustação virtual de vinhos.

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Para fazer parte dessa vivência online, o consumidor acessa o site da Talk Wine e adquire um passaporte que dá direito a um kit completo, composto por dois vinhos, itens de harmonização, receitas de chef para preparar na noite da degustação e acesso à live exclusiva com especialistas. Estas transmissões permanecerão gravadas e poderão ser vistas a qualquer momento  basta informar os dados de acesso concedidos no ato da compra.
Vinhedo em Chianti, comuna italiana na região da Toscana
Vinhedo em Chianti, comuna italiana na região da Toscana Crédito: Tassilo111/Pixabay
A degustação Itália Wine Experience vai enaltecer outra característica do país, que além de famoso pelos vinhos, é reconhecido mundialmente por sua farta gastronomia. Por esta razão, a live contará com a participação da sommèliere Gabi Frizon, que dividirá o palco com Marcelo Copello.
Gabi, que é especialista em harmonização, trará todas as dicas para combinar os vinhos com os pratos da Itália e alguns itens surpresa que também irão compor o kit recebido em casa. Para uma vivência completa, duas das receitas são assinadas pelo chef Danio Braga, nativo daquele país e especialista em culinária italiana. Entre elas está a tradicional da Toscana Fagioli Alluccelletto e a Orecchiette Alle Cime Di Rapa, típica da região da Puglia.

IMERSÃO CULTURAL

Para Marcelo Copello, a degustação se mostra uma experiência completa ao valorizar o que a Itália tem de melhor em termos de vinhos e gastronomia. Uma verdadeira viagem e imersão cultural. Trouxemos o vinho mais famoso do mundo, que é o Chianti, e também um Baby Amarone, da região de Vêneto, uma das maiores produtoras de vinhos e que tem as bebidas mais prestigiadas do planeta. Com certeza são dois rótulos que todo apreciador deve degustar, explica.
Segundo José Roberto Mattos, um dos fundadores da Talk Wine, o objetivo da startup é uma promover uma entrega diferenciada. É algo com muito mais valor agregado do que um simples delivery de vinhos, pois há entretenimento. Além disso, estamos presenteando os apreciadores e amantes da bebida com mais uma vantagem. Afinal, são vinhos que custam mais se comprados separadamente, destaca.

COMO PARTICIPAR

O passaporte para a Italian Wine Experience já está à venda e custa R$ 440. Para participar, basta acessar o site da Talk Wine (www.talkwine.com.br) e fazer a compra. O kit com os vinhos e o cardápio de harmonização é enviado para a casa do cliente, que, no dia e hora programados, acessa a live e vivencia a experiência online, pela smart TV, tablet ou smartphone, conclui Mattos.
As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa da Talk Wine.

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