Saiba como identificar um bacalhau verdadeiro para não errar na ceia

Compra de aparas

A não ser que a diferença seja muito drástica, não se prenda apenas ao preço.

São três as espécies legítimas: o Cod Gadus Morhua, também chamado de legítimo bacalhau ou bacalhau do Porto; o Cod Gadus Macrocephalus, que é o bacalhau do Pacífico e Gadus Ogac. Outras espécies podem apenas ser chamadas de tipo bacalhau, como é o caso da Saithe.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) obriga que o produto venha na embalagem, com o nome científico da espécie. É importante o consumidor pesquisar, para ter certeza de que está levando a espécie correta, já que a olho nu é mais difícil identificar. O bacalhau do Porto, por exemplo, faz postas mais grossas, tem coloração levemente amarelada. Já o do Pacífico apresenta coloração mais clara, a linha lateral é quase imperceptível e tem ponta branca, explicou Priscila.

Quando for comprar o bacalhau não esqueça de observar se, por exemplo, há manchas vermelhas, já que podem indicar uma proliferação anormal de bactérias. Em casos como este, ou da presença de bolor (diferente dos pontos pretos da própria espécie), o peixe não deve ser adquirido, evitando-se, assim, problemas de saúde.

O peixe comprado deve estar fresco e ter boa aparência, não estando pegajoso. Merece atenção o local onde está guardado, a incidência de luz e de calor para evitar a compra de produto contaminado.