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Gastos

Confira as dicas do Procon para deixar a ceia de natal mais barata

Entre as sugestões do órgão estadual, estão o planejamento, a pesquisa de preços e as condições de higiene dos produtos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:39

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:39

Pratos da chef Arlete Nunes para a ceia de Natal Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
Faltando menos de uma semana para o natal, o capixaba corre para o supermercado e, algumas vezes, não reflete muito sobre o quanto está gastando. O que muita gente não se dá conta é que caprichar na ceia de natal sem assumir novas dívidas pode contribuir para um início de ano muito melhor: e foi neste sentido que o Procon estadual preparou dicas para tornar a ceia mais barata. Confira quais os cuidados que o consumidor deve ter na hora de comprar os alimentos. Confira:

Substituição

Para evitar gastos desnecessários, o consumidor deve fazer uma lista com os produtos que pretende adquirir, levando em consideração o número de pessoas que irá receber para a ceia.
Com a lista de compras em mãos, pesquise o preço dos produtos em diferentes supermercados e encartes promocionais. Fique atento se o preço publicado no anúncio corresponde ao praticado no estabelecimento. De acordo com o Código do Consumidor, o fornecedor não pode recusar o cumprimento à oferta. As feiras também são uma ótima opção para economizar.
Outro cuidado deve estar relacionado às condições de higiene do estabelecimento e dos atendentes para evitar a compra de produtos contaminados. Certos cuidados básicos, principalmente com os produtos perecíveis, podem evitar problemas como doenças e intoxicações alimentares.
De acordo com a diretora-presidente do Procon-ES, Lana Lages, outra forma de economizar está na substituição de um produto típico das ceias de fim de ano por outro menos consumido nesse período. O consumidor também pode optar por produtos nacionais ou de marcas menos famosas. Outra dica para a festa não pesar no bolso é combinar com os familiares e amigos de fazer uma ceia do tipo americana, em que cada um leva um prato.

GASTOS

Lages informou ainda que, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em dezembro de 2019 nas 27 capitais do País, 26% dos consumidores entrevistados costumam gastar mais do que podem nas compras de natal. Segundo a pesquisa, 6,9% deixarão de pagar alguma conta para realizar a festa de natal, enquanto 6,4% também vão deixar alguma dívida de lado para comemorar o Réveillon.
Essa informação nos preocupa, pois, o consumidor deve ter em mente que o pagamento das contas deve ser prioridade para não se endividar. Além disso, o início de ano é marcado por algumas despesas como rematrícula, compra de material escolar, pagamento de IPVA, IPTU, dentre outras. Janeiro é o mês em que mais gastamos. Por isso, é preciso colocar o pé no freio e começar a organizar as finanças para um ano financeiramente mais tranquilo, disse.

COMPRA DE PRODUTOS

  •  Verifique a validade dos produtos e as informações contidas no rótulo, que devem trazer dados importantes como data de fabricação, prazo de validade, composição, peso, carimbos de inspeção, origem e fabricante/produtor. Verifique também o teor de gordura, sódio, açúcar e outros. As nomenclaturas diet e light não significam necessariamente que esses produtos são isentos ou tenham percentual reduzido de açúcar, ou gordura.
  •  Verifique as condições da embalagem, que não deve estar amassada, rasgada, enferrujada, estufada ou furada, pois podem indicar a deterioração do alimento ou presença de insetos.
  •  Na compra de bebidas, verifique se o lacre não está rompido ou mesmo ausente, e se a garrafa ou lata apresenta vazamento, ou rachaduras.
  •  No caixa, fique atento ao preço que está sendo cobrado pelo produto. Se for constatada divergência entre o valor cobrado e o anunciado nas gôndolas e encartes, o consumidor tem direito a pagar o menor preço pelo produto.

PERECÍVEIS

  • O balcão de produtos refrigerados ou congelados não deve apresentar poças de água, embalagens transpiradas ou com placas de gelo sobre a superfície. Essas características podem indicar temperatura inadequada, superlotação ou que as geladeiras foram desligadas durante a noite. A aquisição dos congelados deve ser feita no final das compras.
  •  As carnes, aves e peixes também merecem cuidados especiais. A grande preocupação do consumidor deve ser com a procedência do alimento. É importante comprar esse tipo de alimento fresco, com aparência, cor e odor característicos, sob refrigeração e de fontes seguras, devidamente inspecionados em sua origem e com o número do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e Serviço de Inspeção Estadual (SIE), que mostra que a carne foi aprovada pela fiscalização.
  •  Procure açougues que tenham boas condições de higiene. Verifique as paredes, os balcões e principalmente a luz. Se a luz que ilumina a carne for vermelha, cuidado! Colocar esta luz vermelha é ilegal, pois muda a cor da carne fazendo-a parecer que é mais nova.
  •  Observe a cor da carne. A carne de boi estragada pode apresentar cor esverdeada e forte cheiro de podre. Carne com cor vermelho-vivo também deve ser evitada, pois foi colocado nela um pó branco que esconde sua má qualidade. Este pó branco é o sulfito de sódio.
  •  As carnes devem ser vendidas com a identificação da origem, etiqueta-lacre, contendo o número do Serviço de Inspeção, nome do frigorífico e origem, data de embalagem e de validade, sexo e tipo de animal.
- Fique de olho na carne de porco, bolinhas brancas indicam a presença de parasitas, muito nocivos à saúde.
  •  As aves devem ter a carne firme, cor amarelo-claro e com cheiro suave.
  •  Salame, presunto, linguiça e outros embutidos não devem ter manchas ou bolhas no interior da embalagem.
  •  Quando se embala um alimento com plástico, o ar é todo retirado. São alimentos embalados a vácuo. Se você notar dentro da embalagem um líquido, manchas esverdeadas ou se o produto estiver solto nos pacotes, não compre o alimento.
  •  O peixe deve ter a carne firme, os olhos salientes e brilhantes, brânquias avermelhadas e escamas que não soltem com facilidade. No supermercado, o pescado deve estar exposto em balcão frigorífico, e na feira, envolto em gelo picado, sempre protegido do sol e insetos. Além disso, é obrigatório que o encarregado das vendas use luvas descartáveis e avental.
  •  Ao comprar lulas e polvos, a orientação é que o consumidor adquira os de cor mais clara, sinal de que estão mais frescos. Já para os mexilhões, mariscos e ostras, a orientação é comprar moluscos in natura e observar se as conchas estão bem fechadas. Moluscos com conchas abertas não estão próprios para o consumo. No caso do camarão, devem também ser firmes e com a carapaça presa ao corpo e o odor deve ser característico do produto, sem ser forte demais.
  •  Quanto ao peixe em postas, o ideal é que elas sejam cortadas na hora da compra, mas se já estiverem cortadas (produto industrializado), observe a textura da carne, que deve estar firme.
  • - Para produtos vendidos a granel, verifique o peso, quantidade e aparência do alimento. Recuse produtos mal-acondicionados, verifique a presença de sujidades, mofo e não compre o produto se houver suspeitas sobre sua qualidade. Já os produtos de panificação, a exemplo de pães e bolos, não devem apresentar formação de bolor.

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