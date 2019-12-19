Árvore que Canta e Orquestra Sinfônica prontos para animar o Natal no ES

Uma árvore que canta e encanta. Com um coral que conta com cerca de 350 pessoas, incluindo 80 crianças, a Primeira Igreja Batista de Vitória vive a expectativa de iniciar as apresentações da atração, que neste ano chega ao 21º ano consecutivo.
As apresentações começam no próximo dia 22 (domingo) e vão até o dia 26, sempre com uma surpresa especial para o encerramento, como explicou a regente e uma das coordenadoras Ednéa Pacheco Stikan. As apresentações começam às 20 horas e duram cerca de 1h e 20 minutos.
"Todo ano trazemos novidades ao público. É tudo muito bem planejado. Ainda em maio, começamos as audições e escolha do repertório. Depois, já por volta de julho, já temos as partituras e iniciamos os ensaios. Por fim, ensaiamos com todo o coral e também incluímos as crianças, que também fazem parte. Sempre deixamos algo especial para o final, por isso que o último dia é o mais procurado", disse Ednéa, explicando que a árvore é composta por voluntários, membros da igreja e também alguns músicos convidados.
A Primeira Igreja Batista de Vitória fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), no Centro da Capital.
FILARMÔNICA
Para quem deseja ter um período natalino mais musical, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo também preparou apresentações para este final de ano. Saindo do Centro de Vitória, onde tradicionalmente se apresenta, os cerca de 80 músicos regidos pelo maestro Helder Trefzger se apresentam nesta quinta-feira (19), na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, às 20 horas.
No mesmo horário, mas na sexta-feira (20), a apresentação acontecerá no Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória. Todas as apresentações são gratuitas e duram cerca de 50 minutos.
Entre as músicas, estão composições como Os Mestres Cantores de Nuremberg, de Wagner; Peer Gynt, de Grieg (Amanhecer), Clair de lune, de Debussy; Abertura Oberon, de Weber; Valsa de "A Bela Adormecida", de Tchaikovsky, além de músicas natalinas.
"É uma oportunidade de levar a música clássica para um público não tão acostumado e ambientado com a mesma. Por isso mesmo o repertório foi montado com muitos clássicos e também com músicas que remetam ao Natal", explicou o maestro.
SERVIÇO
- ÁRVORE QUE CANTA
- Local: Primeira Igreja Batista de Vitória
- Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 595, Centro, Vitória
- Datas: 22, 23, 25 e 26 de dezembro
- Horário: a partir das 20h
- Entrada: 1 kg de alimento não perecível
- ORQUESTRA SINFÔNICA
- Vila Velha: quinta-feira (19), às 20h, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, em Coqueiral de Itaparica
- Vitória: sexta-feira (20), às 20h, no Santuário Basílica de Santo Antônio, em Santo Antônio