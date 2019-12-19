Árvore que Canta e Orquestra Sinfônica prontos para animar o Natal no ES

A tradicional "Árvore que Canta" da Primeira Igreja Batista de Vitória inicia as apresentações no próximo domingo (22) Crédito: Fernando Madeira

Uma árvore que canta e encanta. Com um coral que conta com cerca de 350 pessoas, incluindo 80 crianças, a Primeira Igreja Batista de Vitória vive a expectativa de iniciar as apresentações da atração, que neste ano chega ao 21º ano consecutivo.

As apresentações começam no próximo dia 22 (domingo) e vão até o dia 26, sempre com uma surpresa especial para o encerramento, como explicou a regente e uma das coordenadoras Ednéa Pacheco Stikan. As apresentações começam às 20 horas e duram cerca de 1h e 20 minutos.

"Todo ano trazemos novidades ao público. É tudo muito bem planejado. Ainda em maio, começamos as audições e escolha do repertório. Depois, já por volta de julho, já temos as partituras e iniciamos os ensaios. Por fim, ensaiamos com todo o coral e também incluímos as crianças, que também fazem parte. Sempre deixamos algo especial para o final, por isso que o último dia é o mais procurado", disse Ednéa, explicando que a árvore é composta por voluntários, membros da igreja e também alguns músicos convidados.

A Primeira Igreja Batista de Vitória fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), no Centro da Capital.

FILARMÔNICA

Para quem deseja ter um período natalino mais musical, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo também preparou apresentações para este final de ano. Saindo do Centro de Vitória, onde tradicionalmente se apresenta, os cerca de 80 músicos regidos pelo maestro Helder Trefzger se apresentam nesta quinta-feira (19), na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, às 20 horas.

No mesmo horário, mas na sexta-feira (20), a apresentação acontecerá no Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória. Todas as apresentações são gratuitas e duram cerca de 50 minutos.

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) se apresentará nesta quinta-feira (19) em Vila Velha e nesta sexta-feira (20) na Basílica de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @orquestrasinfonicaes

Entre as músicas, estão composições como Os Mestres Cantores de Nuremberg, de Wagner; Peer Gynt, de Grieg (Amanhecer), Clair de lune, de Debussy; Abertura Oberon, de Weber; Valsa de "A Bela Adormecida", de Tchaikovsky, além de músicas natalinas.

"É uma oportunidade de levar a música clássica para um público não tão acostumado e ambientado com a mesma. Por isso mesmo o repertório foi montado com muitos clássicos e também com músicas que remetam ao Natal", explicou o maestro.

SERVIÇO

ÁRVORE QUE CANTA



Local: Primeira Igreja Batista de Vitória



Primeira Igreja Batista de Vitória Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 595, Centro, Vitória



Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 595, Centro, Vitória Datas: 22, 23, 25 e 26 de dezembro



22, 23, 25 e 26 de dezembro Horário: a partir das 20h



a partir das 20h Entrada: 1 kg de alimento não perecível