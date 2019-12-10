Secretaria de Cultura contrata 44 músicos de orquestra

Orquestra Sinfônica do ES vai contratar músico temporário Crédito: Marcelo Siqueira/Secult

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de músico da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo . A oferta é de 44 vagas, além das formação de cadastro de reserva.

A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.332,70.

O selecionado vai atuar em toda a programação da orquestra; comparecer no horário estabelecido trajando uniforme que foi designado para a apresentação ou o ensaio; manter o instrumento musical em perfeitas condições de executabilidade; acatar as ordens emanadas da direção; executar na orquestra as funções definidas na composição artística do conjunto; participar, sempre que possível, de cursos de aperfeiçoamento.

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As inscrições serão realizadas somente por meio de formulário próprio, disponibilizado nos sites www.selecao.es.gov.br www.secult.es.gov.br . A ficha precisa ser impressa, preenchida e entregue pessoalmente na sede da Secult, que fica no endereço eletrônico

Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 51, Enseada do Suá, Vitória. O atendimento ocorre até 20 de dezembro de 2019, das 9h às 18h.

Também há a possibilidade de enviar o formulário em formato de arquivo PDF pelo e-mail [email protected] , até as 18 horas do último dia de inscrição.

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A seleção contará com duas provas de execução instrumental, de caráter eliminatório e classificatório. O teste será aplicado no período de 7 a 10 de janeiro de 2020.

QUADRO DE VAGAS PARA MÚSICO DE ORQUESTRA