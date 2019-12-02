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Educação

Prefeitura da Serra contrata professores temporários

Candidatos poderão se inscrever até o dia  12 de dezembro de 2019; seleção contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 22 de dezembro de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 16:52

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 16:52

Prefeitura da Serra vai contratar professores efetivos e temporários Crédito: Guilherme Ferrari / Arquivo
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar professores temporários. As chances são para DTs de língua portuguesa, matemática, geografia, história, ensino religioso, entre outras áreas.
Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva em cargos dos turnos matutino e vespertino. O salário dos contratados, para 25 horas de trabalho, varia de R$ 2.222,02 a R$ 3.446,86, de acordo com a titularidade.

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As inscrições pdoem ser feitas até 12 de dezembro de 2019, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) . A taxa de inscrição é de R$ 30. O candidato pode se inscrever para até dois cargos, desde que as provas sejam em horários diferentes.
O processo seletivo contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e entrega de documentos para análise e conferência, de caráter eliminatório. Os exames serão aplicados no dia 22 de dezembro e terão quatro horas de duração.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o teste terá 50 questões, sendo 20 de conhecimentos específicos, 15 de conhecimentos gerais e 15 de conhecimentos pedagógicos e legislação.
O exame será aplicado em dois turnos, conforme o cargo, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, em local indicado pela organizadora no próximo dia 20.

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As oportunidades são para os cargos de professor MaPA de Educação Infantil; Séries Iniciais; Educação Especial - Deficiência Intelectual/Mental; Educação Especial - Deficiência Visual; Educação Especial - Deficiência Auditiva; Educação Especial - Altas Habilidades/ Superdotação; e Bilíngue.
Também há oportunidades para professor MaPB de língua portuguesa; matemática; ciências; geografia; história; inglês; educação física; arte; ensino religioso; e assessoramento pedagógico.

CONCURSO

A Prefeitura da Serra deve lançar em breve edital para a contratação de professores efetivos, conforme informação do secretário de Educação, Gelson Junquilho. Ano que vem teremos concurso público, por meio do qual efetivaremos profissionais da educação.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 

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