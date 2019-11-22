Serra anuncia contratação de professores efetivos e temporários

Prefeitura da Serra vai contratar professores efetivos e temporários Crédito: Guilherme Ferrari / Arquivo

A Prefeitura da Serra vai abrir concurso público para a contratação de professores efetivos em 2020. Além disso, o município anunciou que vai selecionais profissionais temporários para o magistério ainda este ano. As inscrições serão abertas em breve. Ainda não foi divulgado o total de vagas que será oferecido em cada seleção.

Os editais já estão sendo preparados pela Secretaria de Educação do município. Em ambas as seleções, haverá vagas para diversas áreas do ensino básico municipal.

O salário inicial é de R$ 2.222,02 para graduados, R$ 2.572,22 para pós-graduados especialistas, R$ 2.977,59 para mestres e R$ 3.446,86 para doutores, com jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Segundo o secretário de Educação, Gelson Junquilho, o concurso para a contratação de profissionais efetivos está previsto para ocorrer no ano que vem.

Ano que vem teremos concurso público, por meio do qual efetivaremos profissionais da educação, oportunizando aos contratados por designação temporária a possibilidade de ingresso no quadro estatutário do magistério municipal, afirma.

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Sobre a contratação de DTs, o secretário afirma que o edital será publicado em breve. Já estão em andamento os procedimentos administrativos para a realização de processo seletivo simplificado para o magistério municipal, afirma.

A seleção será composta por duas etapas: provas objetivas (de caráter eliminatório e classificatório) e análise de documentos, escolha de vagas e contratação. O candidato poderá se inscrever para até dois cargos.