13 concursos públicos abertos no ES com salário de até R$ 9,8 mil

Prefeitura de Vila Velha abriu seleção para contratar médicos Crédito: Luiz Eduardo Neves/PMVV

Treze concursos públicos estão abertos do Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 9,8 mil. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários. As inscrições já estão abertas.

CONFIRA

1 - Prefeitura de Rio Bananal

A Prefeitura de Rio Bananal, que fica ao Norte do ES, anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, objetivando a contratação temporária pelo prazo determinado de doze meses, de Profissionais para atuação em diversos cargos. Há oportunidades para cargos vigia noturno, servente, atendente, trabalhador braçal, coveiro, gari, auxiliar administrativo, motorista, operador de máquinas, borracheiro, eletricista, técnico em segurança do trabalho, auxiliar consultório odontológico, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, bioquímico, enfermeiro, médico plantonista, assistente social cuidador social, educador social, monitor de educação infantil, monitor de transporte escolar, médico e enfermeiro. A remuneração pode chegar a R$ 9.413,00.

Inscrições: Os interessados devem efetuar inscrições até 22 de novembro de 2019, no Centro de Desenvolvimento Rural, situado na Avenida 14 de Setembro. O atendimento é das 8h às 17h.

2 - Sejus

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) está com inscrições abertas para o processo seletivo para inspetor penitenciário em designação temporária. Os selecionados irão atuar nas unidades prisionais do Espírito Santo exercendo atividades de movimentação e vigilância de presos nas áreas interna e externa da unidade, entre outros. São 100 vagas temporárias. É necessário ter ensino médio. O salário é de salário é de R$ 2.776,04, mais auxílio alimentação, em regime de escala 12x36 ou em horário de expediente de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

Inscrições: no site no site www.selecao.es.gov.br , até 24 de novembro de 2019.

3 - Prefeitura de Sooretama

A Prefeitura de Sooretama prorroga as inscrições do Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de três vagas mais formação de Cadastro Reserva, para os cargos de Médico de ESF - Estratégia Saúde da Família (2) e Farmacêutico (1). A jornada de trabalho é de 30h ou 40h semanais com salário que varia de R$ 1.500 a R$ 9.800. O candidato aprovado ainda fará jus à Insalubridade e Auxílio-Alimentação.

Inscrições: até 26 de novembro de 2019, no e-mail até 26 de novembro de 2019, no e-mail [email protected] e na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Prédio do CIAC), no localizado na Rua Basílio Cerri, nº 44, Centro, Sooretama - ES.

4 - Prefeitura de Governador Lindenberg

A Prefeitura de Governador Lindenberg, município no Sul do ES, abre inscrições para Processo Seletivo para o provimento de vagas em regime de designação temporária. São ofertados cargos de níveis Médio e Superior, sendo eles Monitor de Creche; Professor P; Professor ''A'' - Disciplina Educacional Infantil e Fundamental; Professor ''A'' - Substituto; Professor ''A'' - Arte; Professor ''A'' Ensino Religioso; Professor ''A'' - Educação Física e Educação Especial. Os profissionais contratados farão jus a remuneração que varia de R$ 1.068,73 a R$ 1.615,92, referente a jornada de trabalho de 25 a 30 horas semanais.

Inscrições: até 27 de novembro de 2019, para se candidatar exclusivamente por meio do site até 27 de novembro de 2019, para se candidatar exclusivamente por meio do site www.idcap.org.br . A taxa é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 60 para os de nível superior.

5 - Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do ES, abre novo Processo Seletivo para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. Os contratados terão carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 662,32 a R$ 9.565,89 e os requisitos para se inscrever são: Nível Fundamental, Médio e Superior e Registro no Conselho Regional da categoria profissional.

Inscrições: até 28 de novembro de 2019, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua José Alves Rangel, 57, Bairro Santo Andrezinho, Castelo, das 13h às 16h.

6 - Codeg de Guarapari

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) abre novo concurso público para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. Objetivo é o preenchimento de 47 vagas: Gari I - Limpeza Urbana (30), Gari II - Jardineiro (10), Balanceiro (3), Operador de Máquinas (3) e Médico do Trabalho (1). Os contratados terão carga horária que varia de 15 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.404,38 a R$ 3.100,00.

Inscrições: até o dia 29 de novembro de 2019, no site : até o dia 29 de novembro de 2019, no site www.incpconcursos.org.br . A taxa de inscrição que varia de R$ 50,00 a R$ 70,00.

7 - Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar Médico Ginecologista (6), Médico Ginecologista Obstetra Plantonista (4), Médico Infectologista Adulto (1), Médico Psiquiatra Infantil (2), Médico Psiquiatra Adulto (1), Médico Geriatra e Médico Clínico Geral. Em regime de trabalho de 20 a 40 horas semanais, os profissionais contratados receberão salário que variam entre R$ 4.627,69 a R$ 9.032,59 mais auxílio alimentação de R$ 150.

Inscrições: até às 17h do dia 29 de novembro de 2019, no site até às 17h do dia 29 de novembro de 2019, no site www.vilavelha.es.gov.br

8 - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu seleção destinado ao preenchimento de 65 vagas, para os cargos de Agente de Combate à Endemias (19) e Agente Comunitário de Saúde (46). O período de trabalho é de 40h semanais com vencimento base a ser recebido pelo candidato aprovado no valor de R$ 1.250,00. Os candidatos precisam ter o ensino Médio completo.

Inscrições: até 29 de novembro de 2019, no site até 29 de novembro de 2019, no site www.incpconcursos.org.br

9 - Fames

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. A remuneração para professor adjunto com mestrado é de R$ 4.594,05, enquanto que para professor assistente com especialização é de R$ 3.560,40 e de professor auxiliar de ensino com graduação é de R$ 3,330.69. a carga horária é de 40 horas semanais.

Inscrições: podem ser feitas até 29 de novembro de 2019, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no setor de Coordenação de Recursos Humanos da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória. A documentação deve ser entregue em envelope lacrado.

10 - Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz abriu processo seletivo simplificado para contratar 60 guarda-vidas. Para participar, é necessário que os candidatos tenham Ensino Fundamental completo. O salário é de R$ 1.157,25, mais auxílio-alimentação e vale-transporte e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais, em Regime de Escala Pré-Determinada.

Inscrições: até 3 de dezembro de 2019, das 12h às 17h, presencialmente, nas dependências da Secretaria de Turismo e Cultura, situada na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro.

11 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, está com inscrições aberta para o concurso que vai preencher 1.660 vagas em hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com 20 oportunidades. As remunerações variam de R$ 2.451,00 a R$ 10.350,00

Inscrições: até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br . As taxas variam de R$ 80 a R$ 240.

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12 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa, que fica na região serrana do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de Engenheiro Agrônomo.Para participar, é necessário que os candidatos tenham Ensino Superior em Engenharia Agronômica ou Agronomia. A carga horária a ser cumprida é de 30 horas semanais e o salário é de R$ 1.861,82.

Inscrições: na sala da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida José Eugênio Vervloet, 142, Canaã, Santa Teresa, no período de 3 a 10 de dezembro de 2019, das 08h às 11h e das 12h30 às 15h30.

13 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público de professores do Magistério Superior que devem atuar nos Departamentos de Ciências Florestais e da Madeira, Clínica Médica, Psicologia, Educação, Política e Sociedade; Educação e Ciências Humanas. os profissionais serão contratados em regime de Dedicação Exclusiva ou jornada de 40 horas semanais e remunerações que variam de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18.