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Concurso para efetivos

Ufes abre seleção para professores com salário até R$ 9,6 mil

As chances são para unidades de Vitória, Jerônimo Monteiro e São Mateus. Candidatos tem até  o dia 18 de dezembro para se inscreverem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 22:18

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 22:18

*Viviane Maciel

O Campus de Goiabeiras da Ufes é um dos que tem vagas para professor Crédito: Ricardo Medeiros
Universidade Federal do Espírito Santo abriu nesta terça-feira (19) as inscrições para os cargos de professor do magistério superior do quadro permanente da universidade. As oportunidades são para as áreas de Engenharia de Produção, Silvicultura, Medicina, Ciência Política, Filosofia da educação e História.
As seis vagas serão distribuídas entre os campi de VitóriaJerônimo Monteiro e São Mateus. O salário varia de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18, dependendo da carga horária trabalhada e da titulação do profissional. Candidatos com mestrado e doutorado podem chegar a receber R$ 5.143,54 a mais somado ao salário básico.
Para participar do concurso o candidato deve comparecer ao departamento da área de interesse para se inscrever no período de 19 de novembro a 18 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 250,00 e os horários de funcionamento dos departamentos estão disponíveis no edital do processo seletivo. Os interessados ao cargo da área de Medicina devem ficar atentos ao prazo diferenciado no Departamento de Clínica Médica, que vai até o dia 3 de dezembro.
Ao ser contratado, o professor deve exercer funções em regime de Dedicação Exclusiva ou carga horária de 40h. Os interessados precisam ter graduação ou licenciatura na respectiva área em que pretende atuar.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO

  • Engenharia de Produção
Requisitos: Graduação: Engenharia de Produção / Pós-graduação: Doutorado em Engenharia de Produção, ou Engenharia de Produção e Sistemas, ou Engenharia Industrial (cursos recomendados e reconhecidos pela CAPES).
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira do Centro de Ciências Agrárias e Engenharia (CCAE/UFES), Av. Governador Lindemberg, 316, Centro, Jerônimo Monteiro/ES, CEP: 29.550-000. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 14h30, telefone (28) 3558-2529, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.florestaemadeira.ufes.br/
  • Silvicultura
Requisitos: Graduação: Engenharia Florestal / Pós-graduação: Doutorado em Ciência Florestal, ou Ciências Florestais, ou Ciências Florestais e Ambientais, ou Ciências Ambientais e Florestais, ou Engenharia Florestal, ou Recursos Florestais (cursos recomendados e reconhecidos pela CAPES).
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira do Centro de Ciências Agrárias e Engenharia (CCAE/UFES), Av. Governador Lindemberg, 316, Centro, Jerônimo Monteiro/ES, CEP: 29.550-000. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 14h30, telefone (28) 3558-2529, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.florestaemadeira.ufes.br/
  • Medicina
Requisitos: Graduação em Medicina / Residência médica em Psiquiatria (reconhecida pelo MEC)/ Doutorado em Ciências da Saúde (reconhecido pelo MEC).
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFES), Av. Marechal Campos, 1468, Bonfim, Vitória/ES, CEP: 29.047-105. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, telefone: (27) 3335-7217, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.ccs.ufes.br
  • Ciência Política
Requisitos: Graduação: Psicologia / Pós-graduação: doutorado em Psicologia ou Psicologia Social, ou Psicologia Social e Institucional, ou Filosofia, ou Antropologia, ou Educação, ou Políticas Públicas e Formação Humana, ou Ciências Sociais, ou Saúde Coletiva, ou Epistemologia e História das Ciências, ou Ciências Políticas, ou Política Social, ou Antropologia Social, ou Antropologia Cultural, ou Serviço Social. 
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Psicologia (CEMUNI VI), Av. Fernando Ferrari, nº 514, Campus Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-910. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, telefone: (27) 4009-2504, e-mail: [email protected], sítio eletrônico:  www.psicologia.ufes.br/
  • Filosofia da Educação
Requisitos: Licenciatura Plena em Filosofia e Doutorado em Educação; ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Doutorado em Educação.
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Educação Política e Sociedade do Centro de Educação (CE/UFES), Av. Fernando Ferrari, nº 845, Campus Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-910, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, telefone (27) 4009-2534, e-mail: [email protected]; sítio eletrônico: https://www.ufes.br
  • História
Requisitos: Graduação: Licenciatura em História ou Ciências Sociais; Pós-Graduação: Doutorado em História ou Ciências Sociais ou Sociologia ou Ciência Política ou Antropologia ou Educação. Sociologia/Fundamentos da Sociologia/Sociologia Rural/Teoria Sociológica.
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Educação e Ciências Humanas (DECH) do Centro Universitário do Norte do Espírito Santo, Rodovia BR 101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus/ES, CEP: 29.932-540, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 15h, telefone: (27) 3312-1569, e-mail [email protected], sítio eletrônico: https://www.ceunes.ufes.br e https://educacao.saomateus.ufes.br/
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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