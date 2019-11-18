32 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Candidatos podem fazer provas em todo o país Crédito: Arquivo

Pelo menos 32 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

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Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público do Trabalho (MPT), com inscrições de 27 de novembro a 26 de dezembro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) está com inscrições aberta para o processo seletivo que visa a preencher 100 vagas para inspetor penitenciário em designação temporária. É necessário ter ensino médio. O salário é de R$ 2.776,04.

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg) está com inscrições abertas para o concurso público que visa à contratação de 47 servidores. O prazo segue até 29 de novembro.

1 - Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa à contratação de médicos em várias especialidades. A remuneração pode chegar a R$ 9.699,69. O objetivo do processo seletivo é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidades do órgão. Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos.

Inscrições: no site no site www.selecao.es.gov.br , até as 16h59 do dia 19 de novembro.

2 - Polícia Militar da Bahia

A Polícia Militar da Bahia publicou edital do concurso destinado a preencher 1.250 vagas de soldado, sendo 250 para o quadro do Corpo de Bombeiros. Os candidatos devem ter nível médio, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,55 (mulheres) ou 1,60m (homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B". Durante o curso de formação, os recrutas recebem remuneração de R$ 998. Após a conclusão do treinamento, os vencimentos sobem para R$ 3.410,68, já considerando a gratificação de atividade militar.

Inscrições: até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.ibfc.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 70.

3 - Prefeitura de Itaúba

A Prefeitura de Itaúba (MT) anuncia Processo Seletivo destinado à contratação de 25 profissionais que tenham ensino fundamental; médio; superior nas áreas exigidas. As vagas ofertadas são para os seguintes cargos: apoio administrativo educacional - classe b (10); bioquímico (1); enfermeiro; farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor; químico (1); técnico de enfermagem (2); vigia (1); zeladora. O salário varia de R$ 1.246,89 a R$ 6.597,42 e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: até o dia 19 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até o dia 19 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br (horário de Brasília - DF). O valor da taxa a ser paga é de R$ 40,00 a R$ 80,00.

4 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais do magistério. A oferta é de 17 vagas nas seguintes: professores de ensino fundamental - Artes (5); Língua Portuguesa (2); Matemática (1); Língua Inglesa (1); Ciências; História; Geografia (1); Educação Física (1); Arte. Educação Infantil (6); professor em Função Pedagógica para Educação Básica. O salário varia de R$ 1.388,35 a R$ 2.532,35 ao mês.

Inscrições: até o dia 20 de novembro de 2019, na Secretaria de Educação, localizada na Rua Zangrande, 60, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

5 - Prefeitura de Anchieta (ES)

A Prefeitura de Anchieta, que fica no Sul do ES, abriu processo seletivo simplificado para os cargos de agente de serviços de cozinha (46 vagas) e auxiliar de segurança (24). Para participar, é necessário ter o nível fundamental incompleto. O salário base ofertado equivale a R$ 998,00, mais R$ 300,00 de cartão alimentação e a carga horária a ser cumprida é de 8 horas diárias.

Inscrições: no período de 18 a 20 de novembro de 2019, das 9h às 12 e das 13h às 16h, no Auditório da sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta, situada na Rod. do Sol, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco.

6 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Estado, divulgou edital para o processo seletivo simplificado destinado ao preenchimento de 42 vagas. Há vagas disponíveis entre os seguintes cargos: auxiliar de secretaria escolar (11); auxiliar de educação infantil (12); cuidador (15); e mediador de laboratório de informática educativa - LIEd (4). A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 1.251,07.

Inscrições: nos dias 19 e 20 de novembro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Pedro Zanfrande, 60, Centro. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h.

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7 - Guarda Municipal de Caraguatatuba

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, destinado a preencher 70 vagas na corporação. O edital reserva 63 postos a homens e 7 a mulheres. Os candidatos precisam ter ensino médio, idade a partir de 18 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "AB" ou superior e altura mínima de 1,55m (mulheres) ou 1,65m (homens). A remuneração inicial do cargo é de R$ 2.981,82. O valor é composto pelo salário-base de R$ 1.987,88 mais R$ 993,94 de adicional de atividade operacional.

Inscrições: até 22 de novembro, no site até 22 de novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa é de R$ 67.

8 - Fames

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. A remuneração para professor adjunto com mestrado é de R$ 4.594,05, enquanto que para professor assistente com especialização é de R$ 3.560,40 e de professor auxiliar de ensino com graduação é de R$ 3,330.69. a carga horária é de 40 horas semanais.

Inscrições: podem ser feitas no período de 18 a 22 de novembro de 2019, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no setor de Coordenação de Recursos Humanos da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória. A documentação deve ser entregue em envelope lacrado.

9 - Prefeitura de Rio Bananal (ES)

A Prefeitura de Rio Bananal, que fica ao Norte do ES, anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, objetivando a contratação temporária pelo prazo determinado de doze meses, de profissionais para atuação em diversos cargos. Há oportunidades para cargos vigia noturno, servente, atendente, trabalhador braçal, coveiro, gari, auxiliar administrativo, motorista, operador de máquinas, borracheiro, eletricista, técnico em segurança do trabalho, auxiliar consultório odontológico, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, bioquímico, enfermeiro, médico plantonista, assistente social cuidador social, educador social, monitor de educação infantil, monitor de transporte escolar, médico e enfermeiro. A remuneração pode chegar a R$ 9.413,00.

Inscrições: Os interessados devem efetuar inscrições no período de 20 a 22 de novembro de 2019, no Centro de Desenvolvimento Rural, situado na Avenida 14 de Setembro. O atendimento é das 8h às 17h.

10 - Sejus

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) está com inscrições abertas para o processo seletivo para inspetor penitenciário em designação temporária. Os selecionados irão atuar nas unidades prisionais do Espírito Santo exercendo atividades de movimentação e vigilância de presos nas áreas interna e externa da unidade, entre outros. São 100 vagas temporárias. É necessário ter ensino médio. O salário é de salário é de R$ 2.776,04, mais auxílio alimentação, em regime de escala 12x36 ou em horário de expediente de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

Inscrições: no site no site www.selecao.es.gov.br , até 24 de novembro de 2019.

11 - Prefeitura de Osasco (SP)

A Prefeitura de Osasco está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 15 vagas de fiscal tributário. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área do conhecimento. A carreira oferece remuneração inicial de R$ 4.968,92 e conta com jornada semanal de 40 horas de trabalho. Além do salário, os contratados terão direito a dois benefícios: cesta básica e auxílio transporte.

Inscrições: até 25 de novembro, no site até 25 de novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 82,20.

12 - Prefeitura de Jataí (GO)

A Prefeitura de Jataí (GO) abriu concurso com 592 vagas. Os postos são para profissionais com ensino fundamental, médio e superior, e salários de até R$ 2.865,72.

Inscrições: até 25 de novembro, no site até 25 de novembro, no site www.quadrix.org.br

13 - Prefeitura de Governador Lindenberg (ES)

A Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, município no Sul do ES, abre inscrições para Processo Seletivo para o provimento de vagas em regime de designação temporária. São ofertados cargos de níveis Médio e Superior, sendo eles Monitor de Creche; Professor P; Professor ''A'' - Disciplina Educacional Infantil e Fundamental; Professor ''A'' - Substituto; Professor ''A'' - Arte; Professor ''A'' Ensino Religioso; Professor ''A'' - Educação Física e Educação Especial. Os profissionais contratados farão jus a remuneração que varia de R$ 1.068,73 a R$ 1.615,92, referente a jornada de trabalho de 25 a 30 horas semanais.

Inscrições: até 27 de novembro de 2019, para se candidatar exclusivamente por meio do site até 27 de novembro de 2019, para se candidatar exclusivamente por meio do site www.idcap.org.br . A taxa é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 60 para os de nível superior.

14 - Prefeitura de Castelo (ES)

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do ES, abre novo Processo Seletivo para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. Os contratados terão carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 662,32 a R$ 9.565,89 e os requisitos para se inscrever são: Nível Fundamental, Médio e Superior e Registro no Conselho Regional da categoria profissional.

Inscrições: de 18 a 28 de novembro de 2019, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua José Alves Rangel, 57, Bairro Santo Andrezinho, Castelo, das 13h às 16h.

15 - Codeg de Guarapari (ES)

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) abre novo concurso público para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. Objetivo é o preenchimento de 47 vagas: Gari I - Limpeza Urbana (30), Gari II - Jardineiro (10), Balanceiro (3), Operador de Máquinas (3) e Médico do Trabalho (1). Os contratados terão carga horária que varia de 15 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.404,38 a R$ 3.100,00.

Inscrições: até o dia 29 de novembro de 2019, no site até o dia 29 de novembro de 2019, no site www.incpconcursos.org.br . A taxa de inscrição que varia de R$ 50,00 a R$ 70,00.

16 - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim (ES)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu seleção destinado ao preenchimento de 65 vagas, para os cargos de Agente de Combate à Endemias (19) e Agente Comunitário de Saúde (46). O período de trabalho é de 40h semanais com vencimento base a ser recebido pelo candidato aprovado no valor de R$ 1.250,00. Os candidatos precisam ter o ensino Médio completo.

Inscrições: até 29 de novembro de 2019, no site até 29 de novembro de 2019, no site www.incpconcursos.org.br

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17 - Câmara de Monte Claros (MG)

A Câmara Municipal de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para preencher 13 vagas distribuídas entre as funções de: agente do legislativo (6), técnico em Tradução e Interpretação de Libras (2), analista do Legislativo (Consultor Administrativo) (2), analista do Legislativo (Consultor em Direito) (1), analista do Legislativo (Contador) (1) e Controlador Interno (1). A remuneração varia de R$ 2.042,75 a R$ 8.783,53.

Inscrições: até as 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site até as 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site cotec.fadenor.com.br . A taxa varia de R$ 55,00 a R$ 90,00.

18 - Prefeitura de São Luís do Curu (CE)

A Prefeitura de São Luís do Curu (CE) abriu concurso público com cargos de ensino fundamental, médio e nível superior. A oferta é de 119 vagas. A remuneração varia entre R$ 998,00 a R$ 10 mil.

Inscrições: até o dia 3 de dezembro de 2019, via internet, no endereço eletrônico até o dia 3 de dezembro de 2019, via internet, no endereço eletrônico www.funcepe.com.br , no horário das 7h às 23h.

19 - Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (MS)

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher 10 vagas para profissionais com nível superior de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.363,98

Inscrições terminam no dia 3 de dezembro, e devem ser feitas no site da organizadora do concurso

20 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, está com inscrições aberta para o concurso que vai preencher 1.660 vagas em hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com 20 oportunidades. As remunerações variam de R$ 2.451,00 a R$ 10.350,00

Inscrições: até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br . As taxas variam de R$ 80 a R$ 240.

21 - Secretaria da Fazenda de Alagoas (AL)

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) abre novo Concurso Público para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. A oferta é de 85 vagas para os cargos de: auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual (25) e auditor Fiscal da Receita Estadual (60). Os contratados terão carga horária de 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 8.264,90 a R$ 9.471,42 e o requisito para é ter nível superior completo em qualquer área de formação.

Inscrição: até as 18h do dia 10 de dezembro de 2019 através do até as 18h do dia 10 de dezembro de 2019 através do site da Cebraspe mediante pagamento de taxa de inscrição de R$ 200,00.

22 - Prefeitura de Imperatriz (MA)

A Prefeitura de Imperatriz (MA) divulgou a abertura de dois novos Concursos Públicos destinados ao preenchimento de 116 vagas e a formação de cadastro reserva em funções de níveis médio e superior.Os profissionais que forem admitidos terão o vencimento R$ 1.150,00 a R$ 6.000,00 em regime de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: devem ser realizadas de 10h do dia 25 de novembro de 2019 até às 18h do dia 10 de dezembro de 2019, por meio do endereço eletrônico devem ser realizadas de 10h do dia 25 de novembro de 2019 até às 18h do dia 10 de dezembro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.fsadu.org.br . A taxa de participação é de R$ 90,00 a R$ 220,00.

23 - Prefeitura de Santa Teresa (ES)

A Prefeitura de Santa Teresa, que fica na Região Serrana do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de Engenheiro Agrônomo.Para participar, é necessário que os candidatos tenham Ensino Superior em Engenharia Agronômica ou Agronomia. A carga horária a ser cumprida é de 30 horas semanais e o salário é de R$ 1.861,82.

Inscrições: na sala da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida José Eugênio Vervloet, 142, Canaã, Santa Teresa, no período de 3 a 10 de dezembro de 2019, das 08h às 11h e das 12h30 às 15h30.

24 - Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB)

A Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB) anuncia a realização de um novo Concurso Público, que tem por objetivo o provimento de 72 oportunidades entre diversos cargos. A seleção é destinada a profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, relativo a vaga em que pretende concorrer. O servidor deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 1.500 a R$ 10.000.

Inscrições: Os interessados devem efetuar inscrições a partir das 10h do dia 11 de novembro de 2019, até às 23h58 de 11 de dezembro de 2019, no Os interessados devem efetuar inscrições a partir das 10h do dia 11 de novembro de 2019, até às 23h58 de 11 de dezembro de 2019, no site . O pagamento da taxa de inscrição no valor entre R$ 65,00 a R$ 105,00, deve ser efetuado até a data de 12 de dezembro de 2019.

25 - Prefeitura de Palotina (PR)

A Prefeitura de Palotina, no Estado do Paraná, abriu concurso público com 48 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, além da formação de cadastro reserva. Os contratados que devem se atentar a forma de contratação que estão especificadas nos editais, devem cumprir jornadas que variam de 20h a 40 horas semanais e a remuneração vai de R$ 1.184,89 a R$ 13.737,56.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br , a partir das 12h do dia 11 de novembro de 2019, até o dia 11 de dezembro e 2019. A taxa que vai de R$ 40,00 a R$ 100,00.

26 - Prefeitura de Ibiraci (MG)

Com 110 vagas disponíveis, a Prefeitura Municipal de Ibiraci, no Estado de Minas Gerais torna pública a realização de dois novos Concursos Públicos, que juntos têm como objetivo à contratação de profissionais de ensino fundamental, médio e de nível técnico e superior.A carga horária varia de 20h a 44h semanais, com remunerações que alternam entre R$ 946,05 a R$ 9.651,51 ao mês.

Inscrições: até as 21h do dia 11 de dezembro de 2019, no endereço eletrônico: até as 21h do dia 11 de dezembro de 2019, no endereço eletrônico: www.imamconcursos.org.br . A taxa varia de R$ 70,00 a R$ 150,00.

27 - Prefeitura de Alpinópolis (MG)

A Prefeitura de Alpinópolis (MG) abriu concurso público com 23 vagas. As chances são para cargos de todos os níveis de escolaridade. O servidor contratado deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, sendo remunerado mensalmente entre R$ 784,68 a R$ 3.763,97.

Inscrições: até 11 de dezembro de 2019, no site até 11 de dezembro de 2019, no site www.rhsconsult.com.br . A taxa de participação varia de R$ 35 a R$ 70.

28 - Prefeitura de Boa Vista (RR)

A Prefeitura de Boa Vista, Capital de Roraima,divulga edital de novo Concurso Público destinado à admissão de 446 profissionais que tenham Ensino Médio/ Técnico; Superior nas áreas exigidas. A carga horária a ser cumprida é de 20h a 40h semanais e o salário base ofertado varia de R$ 1.405,27 a R$ 10.809,75.

Inscrições: de 4 a 15 de dezembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico de 4 a 15 de dezembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico selecon.com.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 50,00 e R$ 75,00.

29 - TRE do Pará

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) abriu concurso com 3 vagas imediatas, sendo 2 para o cargo de técnico judiciário, que pede apenas ensino médio para ingresso, e 1 para analista judiciário, destinada a quem possui formação de nível superior. Além disso, a seleção também conta com oportunidades para cadastro reserva de pessoal para as duas opções. A remuneração varia de R$ 8.501,45 a R$ 13.365,38.

Inscrições: de 18 de novembro a até 17 de dezembro, no site de 18 de novembro a até 17 de dezembro, no site www.ibfc.org.br . No último dia, o acesso será permitido até às 22 horas.

30 - Prefeitura de Governador Valadares (MG)

A Prefeitura de Governador Valadares, município do Estado de Minas Gerais, lançou três editais de concursos público, totalizando 1.150 vagas. O salário varia de R$ 1.218.20 a R$ 5.075,30.

Inscrições: 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site www.msmconsultoria.com.br

31 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.

Inscrições: serão recebidas no período das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, através do site serão recebidas no período das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, através do site www.cebraspe.org.br/concursos/seec_auditor_19

32 - Ministério Público do Trabalho

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai abrir concurso público com quatro vagas para o cargo de procurador. As oportunidades para contratação imediata estão distribuídas entre Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Brasília/DF e Goiânia/GO. A seleção também preencherá outros postos que surgirem durante seu período de validade. Para participar da seleção, os candidatos precisam ter curso superior em Direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica. O salário do cargo, no entanto, não consta no edital. No processo seletivo anterior, os vencimentos iniciais eram de R$ 33.689,11.