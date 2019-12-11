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Coluna da Fé

Orquestra  balé, corais e projeções no Natal do Convento

A programação do espetáculo será apresentada no dia 13 de dezembro, às 20 horas, no Campinho do Convento

Públicado em 

11 dez 2019 às 19:48
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

A programação inclui o espetáculo de projeções de videoarte na parede externa do santuário mariano Crédito: Zanete Dadalto/Divulgação
Acontece nesta sexta-feira (13), às 20 horas, a segunda edição do Natal da Paz e do Bem, no Campinho do Convento da Penha. A expectativa é reunir 1.500 espectadores.
O evento nasceu em 2018 e passou a integrar o calendário anual de atividades do Convento da Penha. O objetivo principal é resgatar a espiritualidade de São Francisco de Assis, santo responsável por trazer pela primeira vez o presépio para o Natal da cristandade. Por isso, resgatar a festa do Natal é celebrar uma tradição franciscana.
A ideia também é valorizar os artistas capixabas e prestigiar um dos mais valiosos símbolos da história do estado do Espírito Santo: o Convento da Penha. Assim, integrando valores culturais, artísticos, turísticos, ambientais, arquitetônicos e devocionais, para o encanto da Noite Feliz.
Ao resgatar a história do Nascimento, o espetáculo irá combinar as diferentes manifestações artísticas como a escultura, a dança, a música, o teatro e a produção audiovisual. Quem subir à Penha poderá conferir a exposição das esculturas sacras, com inspiração nas figuras tradicionais da natividade, criadas pelo artista plástico Hippólito Alves.
O espetáculo trará ainda para o campinho um elenco de músicos, cantores, bailarinos e atores. A atração principal é a Orquestra Camerata Sesi/Findes, sob a regência do maestro Leonardo David.  Com onze anos de estrada, a orquestra de instrumentos de cordas tem como diferencial a inovação no formato das apresentações, com fusões de gêneros musicais eruditos e populares.
A Camerata preparou um programa especial para a noite cultural do Convento, combinando um repertório de canções natalinas de compositores nacionais e internacionais.A programação inclui o espetáculo de projeções de videoarte na parede externa do santuário mariano. 
Os ingressos (com direito a van) são limitados, estão sendo vendidos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na Lanchonete do Convento da Penha ou através do site do www.sesiculturaes.com.br.

Mutirão em Colatina

Um mutirão para ajudar o planeta! Esse é o objetivo de uma ação muito importante que vai acontecer neste domingo (15), no bairro São Judas Tadeu, em Colatina. Toda a comunidade e pessoas de boa vontade são convidadas para participar de uma manhã de plantio de árvores.
A ação tem início às 6h30 da manhã, próximo ao Mosteiro Santíssima Trindade, das irmãs clarissas. A iniciativa é da Cáritas Diocesana, da Pastoral da Ecologia e da Paróquia Santa Clara de Assis. Juntas, essas três instâncias também estão atuando para implantar o Centro Socioambiental São Francisco de Assis (Ceaf) que pretende ser um espaço de debate e ações em prol da educação ambiental. 

Redação de A Gazeta

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