No clima da Black Friday, confira bares e restaurantes com promoções

Novembro entra na reta final e traz com ele o grande dia de promoções e ofertas que é tradição nos EUA mas há um bom tempo já mobiliza o comércio brasileiro. A data oficial da Black Friday neste ano é 29 de novembro, próxima sexta, mas há descontos que duram o mês inteiro, inclusive em alguns bares e restaurantes. Afinal, quem não gosta de comer bem pagando menos?
Para alegria dos caçadores de descontos à mesa, as promoções nos cardápios não são restritas a uma única sexta-feira do ano. Dá para aproveitar ofertas de segunda a segunda, especialmente no horário de happy hour. Separamos algumas que contemplam desde chopes e drinques até caranguejo e petiscos para compartilhar. Confira!
- CARANGUEJO DO ASSIS
- Nas duas unidades do restaurante, em Vitória e Vila Velha, o kit de caranguejo com cinco unidades acompanhadas por farofa e vinagrete terá 50% de desconto na sexta (29). Sairá de R$ 35 por R$ 18,75.
- Endereços: Avenida da Praia, 290, Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. Quiosque 6 da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, Mata da Praia.
- CASA DE BAMBA
- Na sexta-feira (29), o bar dará 10% de desconto em todas as opções de comida do cardápio.
- Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 3026-7868.
- CASA DO CERVEJEIRO
- A sexta-feira (29) vai ser de descontos: 50% em chopes e 25% nos pratos executivos, petiscos e porções. As cervejas especiais terão de 10% a 25% de desconto. O chope Pilsen (300 ml), por exemplo, de R$ 7,50 sairá por R$ 3,75; o chope IPA (300 ml) de R$ 13,40 custará R$ 6,70 e o chope escuro com creme de chope Pilsen (600 ml) de R$ 12 sairá por R$ 6.
- CLUBE A GAZETA: assinantes ganham, em sua primeira visita, 1 chope Pilsen de 300ml + 1 pastel. Além disso, podem obter 15% de desconto no valor de petisco e 10% de desconto no valor das bebidas. Clique aqui e veja as condições.
- Endereço: Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Lojas 23/24, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.
- COCO BAMBU
- O restaurante tem promoção de bebidas todos os dias, das 17h às 20h. Nesse horário, o chope Brahma ou Stella Artois de 350ml sai de R$ 10,40 por R$ 4,99, e a caipirinha clássica de R$ 20 por R$ 11.
- CLUBE A GAZETA: assinantes podem escolher entre dois benefícios: na compra de um prato principal ganhar a sobremesa ou obter 10% de desconto no valor da conta. Clique aqui e veja as condições.
- Endereço: Shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.
- PETISCO DAS MENINAS
- O bar tem promoções diferentes a cada semana. Nesta, de Black Friday, terá na quarta-feira (27) sua Chapa da Roça de R$ 89,90 por R$ 79,90, a noite toda. Quinta (28), a costela bovina com calabresa, aipim, farofa e vinagrete, para duas pessoas, sairá de R$ 79,90 por R$ 59,90 até 20h. No mesmo dia, a Tilápia da Mari sai de R$ 69,90 por R$ 49,90. Sexta (29), o Trio Petisqueiro (carne de boi, fritas e camarão) sai de R$ 69,90 por R$ 59,90, e o coquetel de R$ 13,90 por R$ 9,90, ambos até as 20h.
- Endereço: Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99998-3223.
- GRAPPINO RANGOBAR
- O bar servirá na sexta (29), das 18h às 22h, um combo de dois petiscos: Pollos Hermanos (tiras de frango empanadas) e Papas de la casa (batatas fritas rústicas), a R$ 49. O gim tônica feito com o gim capixaba Dry Cat sairá de R$ 23 por R$ 16.
- Endereço: Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.
- O SENHOR DOS PASTÉIS
- A pastelaria realiza promoções às segundas, quartas e quintas. Na segunda, o chope Heineken sai de R$ 9 por R$ 6 e o caldo de cana (R$ 6) é refil. Às quartas, quem compra quatro espetinhos ganha uma long neck (Cacildis ou Petra) e às quintas, quem pede dois Pastelburger (sanduíche de pastel) ganha uma porção de batata frita (500g).
- Endereço: Rua Deolindo Perim, 79, Itapoã, Vila Velha. (27) 99833-8881.
- LOS CHICOS
- O restaurante mexicano tem uma promoção fixa de bebidas às quintas-feiras. Nesse dia, todos os drinques da casa - que custam entre R$ 18 e R$ 23 - são servidos a um preço único de acordo com o horário: R$ 15, até 19h30; R$ 17, até 20h30; R$ 19, até 21h30. A promoção não é válida para doses.
- CLUBE A GAZETA: assinantes de A Gazeta têm 15% de desconto no cardápio (exceto bebidas). Clique aqui e veja as condições.
- Endereço: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.
- SPETACOLLO (HORTOMERCADO)
- De hoje até sexta, dia 29/11, na compra de uma costelinha aperitivo (R$ 49,90), os drinques Cuba Libre e Negroni saem com 20% de desconto.
- Endereço: Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969.
- OUTBACK
- Entre os dias 27 e 29 de novembro, em qualquer horário, os clientes ganham dois chopes Brahma (340ml) ao comprar uma Bloomin Onion (cebola gigante empanada) ou uma porção de Kookaburra Wings (sobreasas de frango empanadas). Para garantir o benefício, é preciso gerar um voucher clicando neste link. Uma promoção fixa já famosa nos restaurantes da rede é o Billabong Hour, de segunda a sexta (exceto feriados), das 17h às 20h: nesse período, as bebidas alcoólicas têm 50% de desconto (exceto cervejas importadas, cerveja Outback e garrafas de vinhos e destilados).
- Endereço: Shopping Vitória: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3235-7253. Shopping Vila Velha: Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2126.
- BARLAVENTO
- O bar realiza sua Black Week até sexta-feira (29/11), com 50% de desconto em todos os drinques do cardápio, das 18h às 20h.
- Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 1 da Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99824-0486.
- WANTED PUB
- Até sexta-feira (29), das 21h às 23h, todos os temakis e cervejas estarão com 50% de desconto.
- Endereço: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. (27) 3207-6561.
- CASA 107
- A cervejaria do Shopping Mestre Álvaro fará promoções ao longo desta semana, com descontos que chegam a 80%. Nesta terça (26), a régua de degustação de chope tem desconto de 50%. Na quarta, a porção Chicken 107 (coxinha da asa de frango) sai de R$ 29,90 por R$ 19 e na quinta, a tilápia com chips de batata tem 30% de desconto (de R$ 29,90 por R$ 19). Na sexta (29), Black Friday, a casa fará promoção da Barriguinha de Chopp (torresmo de barriga de porco acompanhado por farofa), de R$ 29 por R$ 6, e todos os itens da promoção semanal estarão em oferta nesse dia (régua de chope, Chicken 107 e tilápia).
- Endereço: Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. (27) 3010-3288.
- GUSTUS SPORTS BAR
- O point dos fãs de esporte em Vila Velha tem promoções fixas ao longo da semana. Nesta sexta (29), Black Friday, a barriguinha de porco crocante sairá com 50% de desconto a noite toda. De terça a quinta, as caipirinhas e caipivodcas também são vendidas pela metade do preço, mas das 17h às 22h. Aos domingos, das 12h às 22h, o gim tônica sai com 50% de desconto. Já no happy hour, de terça a domingo e das 17h às 20h, o preço do chope Pilsen Brahma cai de R$ 9,90 para R$ 4,45 (360 ml).
- CLUBE A GAZETA: assinantes de A Gazeta têm 15% de desconto no valor total da conta. Clique aqui e veja as condições.
- Endereço: Rua Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha. (27) 3208-9864.
- DONA ROSA BAR
- O bar realiza promoções diferentes diariamente e divulga em seu Instagram. Toda quinta, o camarão no coco sai de R$ 65 por R$ 56,90, a noite toda. Na terça (26) e na sexta (29), a casquinha de siri sairá de R$ 20 por R$ 15,99, acompanhado de farofa e vinagrete. O kit para quatro pessoas com 4 peroás fritos, camarão, fritas e banana sai de R$ 65 por R$ 60 na sexta (29). Outra promoção do dia é o Kit Família, também para quatro pessoas, composto de arroz, feijão tropeiro, camarão, fritas, banana e tiras de alcatra (de R$ 100 por R$ 89,90).
- Endereço: Rua Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. (27) 3386-8926.
- ROUTE'S BURGER & BEER
- Na sexta (29), a hamburgueria fará rodada dupla de hambúrguer até as 20h: na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, o cliente ganha um x-burguer. Na compra do rodízio de mini-hambúrguer, ganha um refrigerante. Após as 20h, os sandubas Arizona e Oklahoma saem com 50% de desconto. Toda quarta, o preço do x-burguer cai de R$ 15 para R$ 10 e a casa dá desconto nos complementos.
- CLUBE A GAZETA: assinantes de A Gazeta têm 20% de desconto no valor do rodízio de hambúrguer. Clique aqui e veja as condições.
- Endereço: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 1045, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.