Gelateria distribui sorvete de graça em três shoppings nesta sexta

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 15:38
- Atualizado há 6 anos
Recém-chegada ao Estado, a rede paulista de sorveterias Bacio di Latte vai homenagear seus novos clientes capixabas nesta sexta-feira (18) com distribuição gratuita de gelatos em seus três pontos de venda na Grande Vitória. A ação acontecerá nas lojas da marca nos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa, das 10h às 17h.
Durante o horário dos gelatos free, serão oferecidos de graça apenas copinhos no tamanho pequeno. Quem for às lojas poderá escolher entre os mais de 22 sabores disponíveis no dia, e um mesmo copinho poderá conter até três deles. Quem quiser repetir, poderá entrar na fila novamente.
A primeira loja capixaba da rede - atualmente a maior de gelatos do país - foi inaugurada no dia 1º de agosto, no Shopping Vitória, e as mais recentes foram abertas em Vila Velha.
Um dos gelatos mais famosos da marca é o de pistache importado da Itália. Além dos sabores clássicos, também estarão na vitrine os especiais do mês de outubro: Sospiro & Framboesa (à base de leite, creme de leite, framboesa, leite condensado e suspiros), Beijinho e Sucrilhos.
