Dia do Sorvete: comemore com promoções e novidades na Grande Vitória

Dia Nacional do Sorvete terá novidades e promoções pela Grande Vitória. Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Com a chegada da primavera e das altas temperaturas no dia 23 de setembro, está aberta a temporada com maior consumo de sorvetes no Brasil. Não à toa, a data foi escolhida pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) para comemorar o dia nacional dessa doçura gelada, uma das mais queridas pelos capixabas.

Então, que tal aproveitar o calorão pra se refrescar com um copinho, uma casquinha ou uma taça bem caprichada? Nas principais sorveterias da Grande Vitória, não faltam opções para saboreá-la em plena segunda-feira. As que não abrem nesse dia da semana, estenderam as comemorações, e algumas lojas abrirão em horário especial com novidades e promoções. Confira!

Avelã Gelateria

Embora não funcione às segundas-feiras, a gelateria vai comemorar o Dia do Sorvete terça, quarta e quinta (dias 24, 25 e 26) com dose dupla de gelatos da vitrine em potinhos de tamanhos P (100g), M (170g) ou G (300g). Quem pagar por um gelato P, ganhará um outro P, e assim sucessivamente. A promoção vale das 16h às 20h, apenas para consumo na loja. m 170g G 300g. A casa trabalha com 14 sabores de gelato de produção própria.

Funcionamento: de terça a sexta, das 16h às 22h, e sábado e domingo, das 14h às 22h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, loja 3, Bairro República, Vitória. de terça a sexta, das 16h às 22h, e sábado e domingo, das 14h às 22h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, loja 3, Bairro República, Vitória. Instagram

Gelateria Avelã terá promoção terça, quarta e quinta. Crédito: Instagram Avelã

Chocolateria Brasil

A doceria e gelateria na Praia do Canto comemora a semana do sorvete entre os dias 24 e 29/09 com lançamentos e uma nova edição do festival de seu toppings. De terça a domingo, os clientes poderão cobrir seus gelatos com uma das coberturas especiais criadas pela chef Flávia Gama. A lista inclui pipoca caramelizada com flor de sal, miniatura de casquinha com creme de avelã, mini suspiros e mini macarons (R$ 1,50 cada uma). Na mesma semana, estreia o gelato feito com leite de macadâmia e mesclado com pé-de-moleque cremoso de macadâmia (R$ 16,50 o copinho médio) e o sundae na tigela de chocolate. A sobremesa, ideal para 2 ou 3 pessoas, é composta de três bolas de sorvete, chantilly, morangos, mirtilos, cereja amarena, castanha de caju e biscoitinhos (R$ 45/500g).

Funcionamento: de terça a sábado, das 11h às 19h; domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. de terça a sábado, das 11h às 19h; domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. Instagram

Chocolateria Brasil terá novidades a partir de terça. Uma delas é o sundae na tigela de chocolate. Crédito: Flávia Gama/Divulgação

Crema Brasile

A gelateria e cafeteria de Jardim Camburi lança já neste sábado (21), dois sabores especiais para comemorar o Dia do Sorvete: banana com castanha do Pará e paçoca com chocolate. Os gelatos da casa são servidos no copo a R$ 10 (1 sabor), R$ 12 (2 sabores) e R$ 16 (3 sabores) ou na casquinha, por R$ 12 (1 sabor) ou R$ 16 (2 sabores).

Funcionamento: de quarta a sábado, das 14h às 21h, e domingo das 13h às 20h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1065, loja 5, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3099-5780. de quarta a sábado, das 14h às 21h, e domingo das 13h às 20h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1065, loja 5, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3099-5780. Instagram

Gelatos de banana com castanha do Pará e de paçoca com chocolate estreiam na Crema Brasile. Crédito: Sarah Alves/Divulgação

Cremino

No Dia do Sorvete, as duas unidades da gelateria terão um novo sabor no Especial do Chef: gelato de baunilha recheado com geleia de morango caseira e suspiros. O nome do lançamento, Camarosa, refere-se a uma espécie de morango com sabor excepcional, muito cultivado na Itália. O copo pequeno com 2 sabores custa R$ 12,50 e a casquinha simples, com um sabor. R$ 12,50. Também há opção de casquinha especial com Nutela (R$ 14,50) e copos médio (R$ 16,50) e grande (R$ 24,90).

Funcionamento: todos os dias, das 12 às 21h. Rua Joaquim Lírio, 620, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252. Também no Shopping Vitória. (27) 3345-2059. todos os dias, das 12 às 21h. Rua Joaquim Lírio, 620, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252. Também no Shopping Vitória. (27) 3345-2059. Instagram

Vitrine da gelateria Cremino, que lança um novo sabor no Dia do Sorvete. Crédito: Instagram Cremino

Gelateria Milano

Com 22 variedades de gelato na vitrine, a gelateria lençou dois novos sabores para o Dia do Sorvete: Red Passion, de chocolate rubi, e ricota e gotas de chocolate. A casa vai funcionar com horário especial na próxima semana, abrindo excepcionalmente na segunda (23), das 13h às 23h, mas o novo sabor já estará disponível a partir deste sábado. Os gelatos são vendidos no peso e custam R$ 80 o quilo.

Funcionamento: quarta, das 13h às 22h, e de quinta a domingo, das 13h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 1000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0551. quarta, das 13h às 22h, e de quinta a domingo, das 13h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 1000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0551. Instagram

Gelateria Milano vai abrir excepcionalmente nesta segunda, Dia do Sorvete. Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Gelato & Arte

Com novo endereço na Praia da Costa, em uma esquina entre as ruas 15 de novembro e Jairo de Matos Pereira, a Gelato & Arte vai abrir na segunda (23) em horário especial, das 16h às 22h, Aproveitando a data, vai lançar o Sanduíche de Gelato (R$ 20), feito de pão de batata e duas bolas de gelato com sabor à escolha do cliente, que também poderá incluir uma cobertura: doce de leite, geleia de abacaxi, de frutas vermelhas ou de morango.

Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 22h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 222, esquina com Rua 15 de novembro, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99706-6610. de terça a domingo, das 11h às 22h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 222, esquina com Rua 15 de novembro, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99706-6610. Instagram

Sanduíche de gelato será lançado nesta segunda (23), na Gelato ENTITY_amp_ENTITYArte. Crédito: Nicole Mattos/Divulgação

La Basque Praia da Costa

Em sua loja de Vila Velha, a La Basque dará 20% de desconto nos sorvetes simples e duplo somente na segunda (23), Dia do Sorvete. Os preços praticados fora da promoção são R$ 14, o simples, e R$ 25 o duplo.

Funcionamento: de segunda a sexta, das 13h às 22h45; sábado e domingo, das 12h às 22h45. Av. Hugo Musso, 400, loja 1, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3077-5670. de segunda a sexta, das 13h às 22h45; sábado e domingo, das 12h às 22h45. Av. Hugo Musso, 400, loja 1, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3077-5670. Instagram

Mais sorveterias:

La Basque Vitória - Rua João da Cruz, 316, Praia do Canto: segunda e terça, das 12h às 22h; quarta, quinta e domingo, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 0h. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Loja 11, Mata da Praia: terça e quarta, das 16h às 23h; quinta e sexta, das 15h às 23h. Sábado e domingo, das 14h às 23h. - Rua João da Cruz, 316, Praia do Canto: segunda e terça, das 12h às 22h; quarta, quinta e domingo, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 0h. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Loja 11, Mata da Praia: terça e quarta, das 16h às 23h; quinta e sexta, das 15h às 23h. Sábado e domingo, das 14h às 23h. Instagram

Coelhinho Sorveteria Italiana - De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h30 às 21h. Shopping Vila Velha e Shopping Vitória. - De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h30 às 21h. Shopping Vila Velha e Shopping Vitória. Instagram

Baccio di Latte - Shopping Vitória, Ala Avenida, 1º piso. (27) 3224-5048. - Shopping Vitória, Ala Avenida, 1º piso. (27) 3224-5048. Instagram

Chiquinho Sorvetes -Rua João da Cruz, 340, Praia do Canto, Vitória. -Rua João da Cruz, 340, Praia do Canto, Vitória. Instagram

40 Sabores - Lojas em 16 municípios capixabas e duas fora do Estado (MG e RJ). - Lojas em 16 municípios capixabas e duas fora do Estado (MG e RJ). Instagram