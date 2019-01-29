Mestre sorveteiro: o segredo por trás dos sorvetes mais gostosos do ES

Sorveteria artesanal na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

O verão 2019 chega ao fim nesta quarta-feira (20) após ter sido marcado por altas temperaturas. Enquanto isso, o capixaba que curtiu a praia e se refrescou no mar, também aproveitou para saborear um bom sorvete. De origem italiana, o "gelato" pode ser democrático e atender quem prefere chocolate, frutas e até apresentar opções para pessoas com restrições alimentares, por exemplo por meio de variedades sem açúcar ou sem leite (o sorbet). O que muitos desconhecem é o profissional por trás de toda a criatividade: o mestre sorveteiro.

Desenvolver tendências, testar sabores, tudo isso faz parte do processo. "Mestre Sorveteiro nada mais é do que o sorveteiro que é capaz de criar e formular suas próprias receitas. O mestre sorveteiro não depende de recursos industrializados e pensa na sensação que vai despertar quando cria, pensa na saudabilidade", comentou Katia Teodoro, 32, mestre sorveteira e proprietária de uma sorveteria em Vitória

Para chegar ao nível de atuação e profissionalismo que alcançou, Katia conta que fez muitos cursos na área de gelateria, incluindo a Carpigiani do Brasil , uma indústria originária de Bolonha, na Itália . "Para a preparação de um bom sorvete é indispensável o uso de matéria prima de qualidade. Saber balancear bem a receita, distribuindo corretamente os níveis de açúcar e de gorduras boas, à base de creme de leite", revelou.

Quanto à dúvida que paira entre os muitos consumidores deste mercado, a diferença entre gelato e sorvete é basicamente o idioma. Mas, convencionou-se no Brasil, segundo a empresária e mestre sorveteira, fazer a distinção por meio dos ingredientes que são utilizados na produção. O gelato seria o produto obtido a partir de ingredientes selecionados, sem gordura hidrogenada e corantes, ao contrário do sorvete.

ETAPAS DA PRODUÇÃO

De acordo com Katia Teodoro, o processo produtivo contempla etapas. "Primeiro é feita a calda base para todos os gelatos. Por exemplo, a nossa é composta de leite, creme de leite e açúcar (exceto nos casos das opções zero açúcar e zero lactose, que são produzidos separadamente). Depois disso vem a etapa da pasteurização, em que deixo a calda maturando de oito a 12 horas. Em seguida, vem a fase de saborizar, que pode ser feita com frutas, cacau e há quem use pastas saborizantes. Em seguida, coloco na máquina, extraio e coloco para descansar no freezer por pelo menos três horas", finalizou.

ITALIANO EM VILA VELHA

Marco Ravelli, de 46 anos, é um italiano nascido em Milão e casado com uma brasileira. Veio para o Espírito Santo, depois de algumas férias em Vila Velha, com a intenção de montar o próprio negócio. E o que poderia fazer mais sucesso nesse estado ensolarado do que um verdadeiro gelato?

Hoje a gelateria clássica italiana está instalada na orla da Praia da Costa e conta com sabores imperdíveis, como o de Pistache Iraniano e o de Chocolate com Castanhas. "O meu gelato é feito só com ingredientes naturais: leite, creme de leite, pistache mesmo. Meu bisavô fazia sorvete antigamente na Itália, trouxe comigo as mesmas receitas", contou.

Quando questionado sobre o sorvete brasileiro, ele não esconde a preferência por suas raízes. "O gelato italiano é mais cremoso e saboroso, mais natural. O sorvete artesanal brasileiro em alguns lugares é bom, mas na maior parte das vezes é industrializado. É como se o morango tivesse o mesmo sabor que o chocolate",

OS 5 MELHORES

Pedimos duas blogueiras do Clube A Gazeta para indicar as melhores sorveterias da Grande Vitória. Confira as escolhas:

Aline Dias (Aline Approves)

Aline Dias, à frente do blog Aline Approves Crédito: Arquivo pessoal

- Cremino (Vitória)

- Chocolateria Brasil (Vitória)

- Crema Brasile (Vitória)

- Avelã (Vitória)

- Ben & Jerry's (Vila Velha)

Aline Zanardo (RockThisTown)

Influenciadora de gastronomia e entretenimento, Aline Zanardo indica as sorveterias que mais gosta na Grande Vitória Crédito: Hid Saib

- Ben & Jerry's

- Gelateria Milano (Vila Velha)

- Avelã Gelateria

- La Basque (Vila Velha)