É vegetariano? Confira receita de espaguete ao molho de shiitake

Molho de shiitake: em uma panela média, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho, acrescente os tomates e os cogumelos e deixe cozinhar por cinco minutos. Acerte o sal e reserve.

Espaguete: em uma panela grande, ferva cinco litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar por seis a oito minutos ou até que fique al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida.