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Sem carne

É vegetariano? Confira receita de espaguete ao molho de shiitake

Massa fica pronta em 30 minutos e pode ser finalizada com folhas de manjericão fresco e queijo parmesão ralado na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 10:00

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 10:00

Espaguete ao molho de shiitake
Espaguete ao molho de shiitake Crédito: Adria/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 pacote de espaguete de sua preferência
  • 8 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho, picados
  • 400g de cogumelos shiitake cortados em tiras
  • 8 tomates maduros, sem pele, sem sementes, picados
  • Queijo parmesão ralada
  • Folhas de manjericão
  • Sal

MODO DE PREPARO:

Molho de shiitake: em uma panela média, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho, acrescente os tomates e os cogumelos e deixe cozinhar por cinco minutos. Acerte o sal e reserve.
Espaguete: em uma panela grande, ferva cinco litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar por seis a oito minutos ou até que fique al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
Escorra a massa, acrescente o molho de shitake e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Acrescente as folhas de manjericão, polvilhe queijo parmesão e sirva em seguida.

Rendimento:

6 porções individuais

Tempo de preparo:

30 minutos

Complexidade

Fácil

Fonte: Adria.

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