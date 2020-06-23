É vegetariano? Confira receita de espaguete ao molho de shiitake

- INGREDIENTES:
- 1 pacote de espaguete de sua preferência
- 8 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho, picados
- 400g de cogumelos shiitake cortados em tiras
- 8 tomates maduros, sem pele, sem sementes, picados
- Queijo parmesão ralada
- Folhas de manjericão
- Sal
MODO DE PREPARO:
Molho de shiitake: em uma panela média, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho, acrescente os tomates e os cogumelos e deixe cozinhar por cinco minutos. Acerte o sal e reserve.
Espaguete: em uma panela grande, ferva cinco litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar por seis a oito minutos ou até que fique al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
Escorra a massa, acrescente o molho de shitake e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Acrescente as folhas de manjericão, polvilhe queijo parmesão e sirva em seguida.
Rendimento:
6 porções individuais
Tempo de preparo:
30 minutos
Complexidade
Fácil