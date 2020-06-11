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Vegetariano

Tagliatelle com alcachofra, nozes e burrata para um jantar a dois

Gastrônoma capixaba Maria Capai sugere receita elegante e deliciosa para surpreender à mesa em um jantar romântico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 12:00

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 12:00

Tagliatelle com alcachofra, nozes tostadas e burrata
Tagliatelle com alcachofra, nozes tostadas e burrata Crédito: Maria Capai
  • INGREDIENTES:
  • 150g de tagliatelle 
  • 165g de corac?ões de alcachofra drenados
  • 2 dentes de alho socados ou picados pequeno
  • Raspas da casca de 1 lima?o siciliano 
  • ½ xi?cara de manjerica?o fresco picado 
  • 2 colheres (sopa) de tomilho fresco 
  • ¼ colher (cha?) de pimenta calabresa em flocos 
  • 2 colheres (sopa) cheias de ghee ou manteiga clarificada  
  • ¼ de xi?cara de nozes picadas 
  • 3 colheres (sopa) de queijo parmesa?o ralado 
  • Para servir: 
  • 120g de burrata, colheres (sopa) azeite, sal e pimenta-do-reino moi?da a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma assadeira bem untada com azeite, coloque corac?o?es de alcachofra em conserva (drenados), alho picadinho ou socado, tomilho fresco, pimenta-calabresa, sal, pimenta-do-reino e raspas de lima?o siciliano. Leve ao forno preaquecido em 200°C ate? dourar (cerca de 25 minutos).
Coloque 2 litros de a?gua salgada como o mar para ferver. Nela cozinhe a massa pelo tempo indicado na embalagem. Escorra e reserve 1/2 xi?cara da a?gua do cozimento. Enquanto isso, aquec?a uma panela com ghee ou manteiga clarificada e doure as nozes ate? ficarem torradas e crocantes. Tire do fogo e reserve.
Agora e? so? misturar: primeiro a massa com o manjerica?o fresco picado, o parmesa?o ralado e a a?gua reservada do cozimento. Em seguida, com as alcachofras e todos os sabores e azeite da assadeira. Sirva os pratos, regue por cima com as nozes e a manteiga, salpique mais parmesa?o e azeite, coloque mais umas folhas de manjerica?o e a burrata. 
Receita da artista e gastrônoma Maria Capai, que compartilha dicas e preparações no Instagram @digamaria.

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